Przez lata wmawiałam sobie, że luksus nie jest dla mnie. Zawsze ważniejsze były rachunki, nowe buty dla dzieci czy naprawa pralki, a ja zadowalałam się najtańszymi kosmetykami z dyskontu z najniższej półki. Aż do tego jednego dnia, kiedy poczułam, że mam dość bycia zawsze na szarym końcu własnej listy priorytetów. Ten mały, kryształowy flakonik nie tylko zmienił mój zapach, ale przede wszystkim sposób, w jaki zaczęłam patrzeć na samą siebie.

Zawsze liczyłam każdy grosz

W moim domu rodzinnym nigdy się nie przelewało. Mama zawsze powtarzała, że porządny człowiek musi być czysty i pachnieć szarym mydłem, a perfumy to fanaberia dla ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Z tą dewizą szłam przez całe dorosłe życie. Nawet kiedy z moim mężem, Tomaszem, stanęliśmy na nogi i zaczęliśmy w miarę spokojnie zarabiać, ten wyuczony schemat we mnie pozostał. Oszczędzałam na wszystkim, co dotyczyło wyłącznie mnie.

Kupowałam w dużych marketach wielopaki mydła o zapachu konwalii. Po kąpieli moja skóra była ściągnięta, a zapach znikał w ciągu kilkunastu minut, zostawiając jedynie woń zwykłej, pospolitej czystości. Moje szampony były w litrowych butelkach, a kremy do twarzy w plastikowych słoiczkach, które w promocji kosztowały grosze. Tomasz czasem próbował mnie przekonać, żebym poszła na zakupy i sprawiła sobie przyjemność. Zawsze wtedy machałam ręką.

– Daj spokój, Tomek – mówiłam, przeglądając rachunki za prąd. – Przecież zbieramy na odmalowanie salonu. Po co mi drogie mazidła? Lepiej odłożyć tę stówę na kupkę.

I tak to trwało. Byłam mistrzynią rezygnacji z samej siebie. Moja garderoba składała się z praktycznych ubrań w stonowanych kolorach, a kosmetyczka świeciła pustkami. Wierzyłam, że bycie dobrą żoną, matką i pracownikiem oznacza nieustanne poświęcanie swoich potrzeb dla wyższego dobra. Aż do czasu, gdy w mojej firmie zaczęły się poważne zmiany organizacyjne, a ja zostałam rzucona na głęboką wodę.

Miałam nowy projekt w pracy

Pracuję w dziale obsługi kluczowych klientów dużej firmy logistycznej. Zazwyczaj moja praca polegała na spokojnym wypełnianiu tabelek i odbieraniu telefonów, ale wczesną wiosną otrzymaliśmy zadanie przygotowania ogromnej oferty dla zagranicznego kontrahenta. Mój kierownik wyznaczył do tego mnie oraz moją redakcyjną koleżankę, Sylwię.

Sylwia była moim zupełnym przeciwieństwem. Zawsze nienagannie ubrana, z idealnym manicurem i ułożonymi włosami. Ale to, co najbardziej rzucało się w oczy, a właściwie w nos, to jej zapach. Zawsze wchodziła do biura w obłoku wspaniałych, głębokich aromatów. Pachniała paczulą, świeżymi cytrusami i czymś jeszcze, co sprawiało, że wydawała się pewna siebie, profesjonalna i po prostu intrygująca. Kiedy stałyśmy razem nad jednym dokumentem, wyraźnie czułam różnicę między nami. Ona pachniała sukcesem, ja – tanim mydłem i płynem do płukania tkanin z promocji.

Koleżanka mnie zaskoczyła

Przez trzy miesiące pracowałyśmy po godzinach. Zarywałam popołudnia, ślęczałam nad analizami, poprawiałam błędy w raportach, podczas gdy Tomasz przejął większość obowiązków domowych. Byłam wyczerpana, ale wiedziałam, że ten kontrakt jest dla naszej firmy kluczowy. Zdarzało się, że wracałam do domu po zmroku, zmywałam makijaż tym samym tanim żelem co zawsze, i padałam na łóżko bez sił.

Pewnego popołudnia, tuż przed ostateczną prezentacją, Sylwia poprawiała makijaż w biurowej łazience. Wyciągnęła z torebki piękny, ciężki flakonik ze złotym korkiem i spryskała szyję. Zapach białych kwiatów i wanilii natychmiast wypełnił pomieszczenie.

– Pięknie pachniesz – powiedziałam cicho, myjąc ręce w umywalce.

– Dziękuję – uśmiechnęła się, wkładając perfumy z powrotem. – To mój prezent dla samej siebie z okazji zamknięcia zeszłorocznego bilansu. Każda z nas potrzebuje czasem przypomnienia, że jest wartościowa, prawda?

Jej słowa mnie zaskoczyły. Stałam przed lustrem w łazience i patrzyłam na swoją zmęczoną twarz, na praktyczną, szarą bluzkę. Zdałam sobie sprawę, że od lat nie zrobiłam dla siebie nic, co miałoby mi tylko i wyłącznie sprawić radość. Moje poczucie własnej wartości zależało od tego, ile udało mi się zaoszczędzić dla rodziny.

Dostałam sporę premię

Kontrakt został podpisany. Nasz kierownik wezwał mnie do gabinetu w piątkowe popołudnie. Był uśmiechnięty i wyraźnie zadowolony z wyników naszej pracy. Podziękował mi za zaangażowanie i poinformował, że zarząd postanowił przyznać mi specjalną, bardzo wysoką premię zadaniową. Pieniądze miały wpłynąć na moje konto jeszcze tego samego dnia.

Wyszłam z jego biura z wypiekami na twarzy. To była kwota, jakiej nigdy wcześniej nie dostałam jednorazowo w ramach dodatku. Kiedy usiadłam przy biurku, w mojej głowie natychmiast uruchomił się stary, dobrze znany kalkulator. Co mogę za to kupić? Nowe opony do samochodu, o których ostatnio wspominał Tomek? A może zrobimy w końcu ten mały remont? Mogłabym też kupić nowy blender, bo stary zaczynał już dziwnie buczeć przy blendowaniu warzyw.

Planowałam już wydatki, zupełnie pomijając siebie. Wyobrażałam sobie zadowolenie męża, gdy powiem mu, że mamy sfinansowane nowe opony. Ale wtedy przypomniałam sobie uśmiech Sylwii i jej słowa o prezencie dla samej siebie. Moja dłoń zawisła nad klawiaturą. Przez ostatnie miesiące dawałam z siebie wszystko. Zaniedbywałam sen, stresowałam się do granic możliwości, pracowałam na ten sukces każdego dnia. Dlaczego moim pierwszym odruchem było oddanie owoców tej pracy na rzecz domowego sprzętu?

Podjęłam decyzję tak szybko, że aż sama się jej przestraszyłam. Nie powiem o niczym w domu. Przynajmniej nie od razu. Zatrzymam część tych pieniędzy wyłącznie dla siebie. Zrobię coś, czego nie zrobiłam nigdy wcześniej.

Chciałam zrobić sobie prezent

Zamiast iść na przystanek autobusowy po pracy, skierowałam kroki do największej galerii handlowej w centrum miasta. Szłam powoli, czując, jak z każdym krokiem ogarnia mnie nieuzasadnione poczucie winy. Przecież to moje ciężko zarobione pieniądze. Mimo to, stary głos w głowie wciąż szeptał, że robię coś niewłaściwego, że powinnam zawrócić i iść po zakupy spożywcze.

Stanęłam przed luksusową perfumerią. Przez szklane witryny widziałam jasne wnętrze, półki uginające się od pięknych, barwnych buteleczek i eleganckie konsultantki doradzające klientom. Wzięłam głęboki oddech i przekroczyłam próg.

Natychmiast otoczyła mnie symfonia zapachów. Było tu elegancko, cicho i zupełnie inaczej niż w dyskoncie, gdzie zwykle wrzucałam mydło do koszyka między ziemniakami a proszkiem do prania. Podeszła do mnie młoda kobieta z nienagannym uśmiechem.

– Dzień dobry, czy w czymś pomóc? – zapytała uprzejmie.

– Chciałabym kupić perfumy – odpowiedziałam, czując, że mój głos lekko drży. – Ale nie wiem jakie. Nigdy wcześniej nie miałam prawdziwych, luksusowych perfum. Szukam czegoś, co sprawi, że poczuję się... wyjątkowo.

Nie potrafiłam wybrać perfum

Konsultantka nie spojrzała na mnie z politowaniem, czego podświadomie się obawiałam. Przeciwnie, jej oczy rozbłysły entuzjazmem. Zaprosiła mnie do jednego ze stoisk i zaczęła zadawać pytania o to, jakie zapachy lubię w naturze, jak spędzam czas i jakie emocje chcę czuć na co dzień.

Spędziłam tam ponad godzinę. Wąchałam papierowe paseczki. Niektóre zapachy były zbyt słodkie, inne zbyt ostre. Aż w końcu podała mi flakon z ciemnego szkła ze złotymi elementami.

– Proszę spróbować tego. To kompozycja irysa, drzewa sandałowego i odrobiny czarnej porzeczki. Zdecydowana, ale bardzo kobieca i elegancka – powiedziała.

Prysnęłam odrobinę na nadgarstek i odczekałam chwilę. Kiedy uniosłam rękę do nosa, zamknęłam oczy. To było niesamowite doznanie. Zapach był głęboki, otulający, a jednocześnie dodawał energii. Nie pachniał jak kwiatki na łące, pachniał jak klasa, pewność siebie i dojrzałość. Właśnie tak chciałam się czuć każdego dnia.

Spojrzałam na cenę umieszczoną na małej podstawce. Kwota była wysoka, wyższa niż zakładałam. To była równowartość kilku dobrych zakupów spożywczych albo połowy tych nieszczęsnych opon. Przełknęłam ślinę.

– Biorę je – powiedziałam pewnym głosem, zanim zdążyłam się rozmyślić.

Kiedy płaciłam kartą, czułam dziwną mieszankę ulgi, ekscytacji i dumy. Kobieta zapakowała mój skarb do pięknej, sztywnej torby i przewiązała ją wstążką. Wychodząc z galerii, niosłam tę torbę z taką ostrożnością, jakby w środku znajdowało się najcenniejsze działo sztuki.

Bałam się reakcji męża

Wróciłam do domu później niż zwykle. W mieszkaniu unosił się zapach smażonej cebuli i pieczarek, znak, że Tomek zabrał się za robienie obiadu. Odłożyłam klucze na komodę i postawiłam elegancką torbę na szafce na buty.

Mąż wychylił się z kuchni z drewnianą łopatką w dłoni.

– Jesteś wreszcie! Dzwoniłem, ale nie odbierałaś. Wszystko w porządku? – zapytał, podchodząc, by mnie przytulić.

– Przepraszam, miałam telefon wyciszony. Wszystko w najlepszym porządku – uśmiechnęłam się szeroko.

Jego wzrok padł na obcą, elegancką torbę. Zmarszczył brwi, starając się rozszyfrować logo marki.

– Byliście na jakimś pożegnaniu w firmie? Dostałaś prezent? – dopytywał, wycierając ręce w ściereczkę.

– Nie. To znaczy... poniekąd dostałam prezent. Od samej siebie.

Sięgnęłam do torby, delikatnie rozwiązałam wstążkę i wyciągnęłam zafoliowane pudełko. Położyłam je na dłoni i pokazałam mężowi. Opowiedziałam mu o premii, o ogromnej kwocie, która wpłynęła na konto, i o mojej początkowej myśli, by kupić do domu blender albo dołożyć do napraw samochodowych.

Tomek słuchał uważnie, a na jego twarzy malowało się zaskoczenie.

– Kupiłaś sobie drogie perfumy? – upewnił się cicho, patrząc na piękny flakon.

– Tak. Pierwszy raz w życiu postanowiłam, że nie będę pachnieć tanim mydłem i oszczędnościami. Chciałam mieć coś, co jest tylko moje. Co przypomina mi, że jestem ważna i że moja ciężka praca zasługuje na nagrodę nie tylko w postaci opłaconych rachunków.

Bałam się jego reakcji. Znamy się od lat, wiedziałam, że jest pragmatykiem. Spodziewałam się wzdychnięcia, może delikatnej uwagi o rozrzutności. Tymczasem on podszedł bliżej, spojrzał mi w oczy i uśmiechnął się w sposób, którego dawno u niego nie widziałam.

– I bardzo dobrze zrobiłaś – powiedział stanowczo. – Zawsze myślisz o wszystkich innych, tylko nie o sobie. Cieszę się, że w końcu pomyślałaś o swoich potrzebach. Otwórz je, chcę poczuć, jak pachnie moja żona, kiedy w końcu pozwala sobie na odrobinę luksusu.

Drżącymi palcami zerwałam folię, wyciągnęłam ciężki flakon i rozpyliłam delikatną mgiełkę w naszym przedpokoju. Tomek przyciągnął mnie do siebie i zaciągnął się powietrzem tuż przy mojej szyi.

– Pachniesz wspaniale – szepnął.

Zaczęłam myśleć o sobie

Kolejny poniedziałek był dla mnie dniem przełomowym. Wstałam wcześniej niż zwykle. Wyciągnęłam z szafy białą koszulę, którą trzymałam na „specjalne okazje”, i założyłam ją do pracy. Przed wyjściem stanęłam przed lustrem w korytarzu. Sięgnęłam po mój piękny flakon, który od tamtego dnia stał na honorowym miejscu na komodzie.

Jeden psiknięcie na nadgarstki, drugie za uszami. Uczucie chłodu na skórze, a potem ta niezwykła, otulająca fala elegancji.

Kiedy weszłam do biura, czułam się inaczej. Moje plecy same się wyprostowały, krok stał się bardziej stanowczy. To nie była magia, to nie był żaden magiczny eliksir. To był po prostu szacunek do samej siebie, który w końcu obudziłam, zamknięty w szklanej buteleczce.

Kiedy mijałam biurko Sylwii, podniosła wzrok znad monitora i uśmiechnęła się z uznaniem.

– Co za piękny zapach! – zawołała. – Nowy nabytek?

– Tak – odpowiedziałam z dumnym uśmiechem, patrząc jej prosto w oczy. – Prezent. Od kogoś, kto w końcu zrozumiał, że zasługuje na to, co najlepsze.

Każdego poranka rytuał używania tych perfum przypomina mi o drodze, którą przeszłam. Przestałam używać kosmetyków, które wysuszają moją skórę, przestałam czuć się winna, gdy kupuję sobie nową książkę czy idę do fryzjera. Droga do odzyskania własnej wartości zaczęła się od małego buntu przeciwko taniej rzeczywistości, do której sama się sprowadziłam. Dziś wiem, że nie muszę ciągle zaciskać pasa, żeby udowadniać swoją miłość rodzinie.

Ewa, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

