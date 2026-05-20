Pamiętam zapach bzu i stukot pociągu, który spóźniał się o dobre dwie godziny. Kiedy usiadł naprzeciwko mnie na zniszczonej ławce peronu, świat na ułamek sekundy zatrzymał się w miejscu. Trzydzieści lat później, patrząc na jego twarz odbijającą się w wodach Canal Grande, wciąż czuję to samo dziwne drżenie serca, które powiedziało mi wtedy: to on.

Ten zapach bzu i zepsuty zegar na peronie

Tamten maj był wyjątkowo ciepły. Słońce od samego rana grzało niemiłosiernie, a powietrze było ciężkie od zapachu kwitnących bzów, które rosły dziko tuż za płotem małej stacji kolejowej. Miałam na sobie nową, jasną sukienkę w drobne kwiaty i wielką, nieporęczną walizkę, w której wiozłam notatki na zbliżające się egzaminy. Czekałam na pociąg powrotny do rodzinnego miasta, ale głos z trzeszczącego megafonu właśnie oznajmił, że skład będzie opóźniony. Z westchnieniem opadłam na drewnianą ławkę, spoglądając na wielki, okrągły zegar dworcowy, którego wskazówki wydawały się stać w miejscu.

Wtedy go zobaczyłam. Szedł niespiesznie wzdłuż krawędzi peronu. Miał na sobie jasną koszulę, a w ręku trzymał grubą książkę w wytartej oprawie. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, poczułam coś, czego do dziś nie potrafię do końca ująć w słowa. To nie było zwykłe zainteresowanie. To było nagłe, irracjonalne poczucie, że znam tego człowieka od zawsze, choć widziałam go po raz pierwszy w życiu. Zbigniew podszedł bliżej i uśmiechnął się delikatnie.

– Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? – zapytał, wskazując na pustą przestrzeń obok mojej walizki.

Jego głos był spokojny, głęboki. Zanim zdążyłam pomyśleć, po prostu kiwnęłam głową. Usiadł, a z jego książki niespodziewanie wysunęła się mała, tekturowa zakładka, która upadła prosto pod moje buty. Schyliłam się odruchowo, by ją podnieść. To była stara pocztówka przedstawiająca weneckie kanały, gondole i most Rialto w promieniach zachodzącego słońca.

– Dziękuję – powiedział, odbierając ode mnie widokówkę. – Moje największe marzenie. Nigdy tam nie byłem, ale czytam o tym mieście wszystko, co wpadnie mi w ręce.

– Ja też nigdy nie byłam we Włoszech – odparłam, czując, jak na moje policzki wstępuje lekki rumieniec. – Ale zawsze wyobrażałam sobie, że woda musi tam pachnieć zupełnie inaczej niż u nas.

Zaczęliśmy rozmawiać. O architekturze, o marzeniach, o tym, dlaczego akurat tego dnia oboje utknęliśmy na tej samej stacji. Z każdą minutą czułam, jak jakaś niewidzialna nić oplata nas coraz mocniej. Pociąg ostatecznie spóźnił się o trzy godziny, ale dla mnie mogłoby go nie być wcale. Kiedy w końcu wsiedliśmy do przedziału, siedzieliśmy naprzeciwko siebie, a ja miałam całkowitą pewność. Patrzyłam w jego jasne oczy i wiedziałam, że to człowiek, z którym spędzę resztę życia.

Słowa ciotki bolały bardziej niż przypuszczałam

Nasza relacja nabrała tempa, co zupełnie nie podobało się mojej rodzinie, a w szczególności ciotce Krystynie, która po śmierci mojej mamy przejęła rolę głównej doradczyni w sprawach życiowych. Krystyna była kobietą twardo stąpającą po ziemi. Dla niej miłość była wymysłem poetów, a małżeństwo kontraktem, który miał zapewnić bezpieczeństwo. Od miesięcy próbowała mnie wyswatać z synem swojej przyjaciółki, obiecującym urzędnikiem o imieniu Tomasz. Pamiętam niedzielne popołudnie, zaledwie miesiąc po moim spotkaniu ze Zbigniewem. Siedziałam w salonie ciotki, pijąc herbatę w porcelanowych filiżankach, podczas gdy ona nerwowo stukała palcami o blat stołu.

– Co ty w ogóle o nim wiesz? – zapytała ostro, mrużąc oczy. – Zbyszek, tak? Poznałaś go na dworcu. Przecież to brzmi jak scenariusz taniego filmu. Tomasz ma stałą pracę, perspektywy, a ten twój student co ci zaoferuje? Opowieści o Wenecji, której na oczy nie widział?

– Zaoferuje mi to, czego Tomasz nigdy by nie potrafił – odpowiedziałam cicho, ale stanowczo. – Zrozumienie.

– Zrozumieniem się nie najesz! – ciotka podniosła głos, a jej twarz przybrała surowy wyraz. – Zrobisz błąd, który będzie cię kosztował całe życie. Jeśli pójdziesz tą drogą, nie licz na moją pomoc, kiedy zaczną się schody.

Te słowa bolały. Byłam młoda, potrzebowałam wsparcia bliskich, ale czułam, że muszę bronić swojego wyboru. Wyszłam od niej tamtego dnia ze łzami w oczach, ale też z ogromnym poczuciem wolności. Wybrałam Zbigniewa i nie zamierzałam cofnąć tej decyzji.

Pomyłka, która mogła nas wiele kosztować

Nie wszystko jednak szło gładko, a nasze początki wcale nie przypominały bajki pozbawionej przeszkód. W tamtych czasach nie mieliśmy telefonów komórkowych, więc każde spotkanie musiało być dokładnie zaplanowane. Pewnego czerwcowego dnia umówiliśmy się w małej kawiarni na starym mieście. To miała być dla nas ważna rozmowa – Zbyszek miał mi powiedzieć o swoich planach na wyjazd zarobkowy, który mógł nas rozdzielić na całe miesiące.

Czekałam przy stoliku pod oknem ponad godzinę. Kelnerka patrzyła na mnie z litością, przynosząc mi drugą herbatę. Za szybą zaczęło padać, a krople deszczu rozmywały kontury ulicy. Czułam narastający strach. A jeśli ciotka Krystyna miała rację? Jeśli to wszystko było tylko mrzonką z mojej strony, a on po prostu zrezygnował? Wyszłam z kawiarni całkowicie zdruzgotana, nie mając jak się z nim skontaktować. Przepłakałam całą noc, przekonana, że to koniec. Następnego dnia rano, gdy układałam kwiaty w kwiaciarni, w której dorywczo pracowałam, usłyszałam dzwonek nad drzwiami. Odwróciłam się i zamarłam. Stał tam Zbyszek. Miał podkrążone oczy i wyglądał, jakby nie spał od wielu godzin.

– Dlaczego wczoraj nie przyszłaś? – zapytał niemal szeptem, podchodząc do lady.

– Nie przyszłam? – byłam skołowana. – Siedziałam w kawiarni przez dwie godziny!

– Ja też czekałem na ciebie w kawiarni przez dwie godziny – Zbyszek oprał czoło o dłonie, po czym zaczął się cicho śmiać.

Okazało się, że pomyliłam nazwę lokalu i czekałam w złym miejscu.

– Myślałem... myślałem, że zrezygnowałaś. Obiegłem chyba połowę miasta, żeby przypomnieć sobie nazwę tej kwiaciarni, o której mi kiedyś wspominałaś.

Zrozumiałam wtedy, jak kruche potrafią być ludzkie plany i jak niewiele trzeba, by stracić kogoś ważnego z powodu zwykłego nieporozumienia. Kiedy rzuciłam mu się na szyję, zgniatając przy tym kilka świeżych tulipanów, oboje wiedzieliśmy, że nie pozwolimy, aby jakakolwiek pomyłka znów nas rozdzieliła.

Złożona obietnica i wyblakła pocztówka

Rok później byliśmy już małżeństwem. Ślub był skromny, bez wielkiej pompy. Ciotka Krystyna pojawiła się na ceremonii, choć przez całe przyjęcie utrzymywała chłodny dystans. Zamieszkaliśmy w wynajętej, niewielkiej kawalerce, gdzie ledwo mieściło się łóżko i mały stół. Pamiętam jeden z naszych pierwszych wspólnych wieczorów w tamtym mieszkaniu. Zbyszek wrócił zmęczony po wielu godzinach pracy. Zrobiłam prostą zupę pomidorową, jedyne danie, na które było nas wtedy stać bez wyrzutów sumienia. Usiedliśmy przy stole, a on wyciągnął z kieszeni coś, co od razu rozpoznałam. To była ta sama stara pocztówka z Wenecji, która wypadła mu z książki na peronie. Położył ją między naszymi talerzami, spojrzał mi prosto w oczy i wziął moją dłoń w swoje ręce.

– Wiem, że teraz nie mogę ci dać wiele – zaczął cicho. – Wiem, że przed nami długa droga i mnóstwo ciężkiej pracy. Ale obiecuję ci jedno. Kiedyś, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, zabiorę cię tam. Pojedziemy do Wenecji. Może nie w tym roku, może nie za pięć lat. Ale na naszą trzydziestą rocznicę staniemy na tym moście i spojrzymy na to miasto razem.

Przybiłam wtedy starą pocztówkę do tablicy korkowej nad naszym blatem kuchennym. Wisiała tam przez lata. Kiedy brakowało nam sił, kiedy musieliśmy oszczędzać każdy grosz, żeby wyremontować nasze pierwsze własne mieszkanie, kiedy zarywaliśmy noce z powodu codziennych zmartwień – ta wyblakła widokówka zawsze tam była. Przypominała o obietnicy, która była fundamentem naszego trwania przy sobie.

Zawsze dotrzymujesz słowa

Lata mijały szybciej, niż ktokolwiek z nas mógłby przypuszczać. Zbudowaliśmy dom, stworzyliśmy wspaniałą rutynę, nauczyliśmy się siebie nawzajem na pamięć. Zbyszek okazał się dokładnie takim człowiekiem, jakiego zobaczyłam tamtego majowego dnia na peronie – spokojnym, cierpliwym i niesamowicie oddanym. Oczywiście mieliśmy swoje sprzeczki, trudniejsze momenty, chwile milczenia. Ale za każdym razem wracaliśmy do rozmowy, pamiętając, że nie możemy pozwolić na to, by byle burza wywróciła nasz statek.

I tak dotarliśmy do dziś. Powietrze w Wenecji jest niesamowite. Pachnie wiatrem, starym kamieniem i kawą. Słońce odbija się w falującej wodzie Canal Grande, tworząc na fasadach wielowiekowych kamienic złote refleksy. Idziemy powoli wąskimi uliczkami. Moje nogi nie są już tak szybkie jak w latach dziewięćdziesiątych, a włosy Zbyszka przyprószyła siwizna, ale jego dłoń trzyma moją z tą samą pewnością co kiedyś. Zatrzymujemy się na słynnym moście. Tłum turystów przemyka wokół nas, robiąc zdjęcia, ale ja ich nie zauważam. Liczy się tylko ten moment. Widok, który przez trzydzieści lat znaliśmy tylko z małego kawałka tektury, teraz rozciąga się przed nami w pełnej, trójwymiarowej okazałości.

Zbigniew staje naprzeciwko mnie. Uśmiecha się szeroko i powoli sięga do wewnętrznej kieszeni swojej marynarki. Wyciąga mały, płaski przedmiot. Moje serce przyspiesza. Myślałam, że pocztówka zgubiła się dawno temu podczas naszej ostatniej przeprowadzki. Tymczasem on trzyma w dłoniach małą, oprawioną w delikatną ramkę widokówkę z dawnych lat. Krawędzie są wytarte, kolory nieco zżółkły, ale to wciąż ten sam obraz. Obraz naszego początku.

– Obiecałem – mówi cicho, a jego oczy szklą się od łez.

– Zawsze dotrzymujesz słowa – odpowiadam, czując, jak po moich policzkach spływają ciepłe łzy radości.

Patrzymy w dół, na przepływające gondole, słysząc śpiew z oddali. Ciotka Krystyna nie mogła się bardziej mylić. Zrozumienie, o którym jej wtedy mówiłam, okazało się najtrwalszym budulcem na świecie. Majowy dzień sprzed trzech dekad wyznaczył nam drogę, a pierwsza randka nie była tylko obietnicą, była najpiękniejszym przeznaczeniem, jakie mogło mnie spotkać. Świat kręci się dalej, ale dla nas czas w tej jednej chwili znowu stanął w miejscu.

Danuta, 56 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

