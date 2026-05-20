Patrzyłam na rdzawy zaciek na suficie w naszej łazience z rosnącą frustracją. Od miesięcy mówiłam Krzysztofowi, że rury wymagają natychmiastowej wymiany. Dom, który kupiliśmy zaraz po ślubie, miał już swoje lata, a instalacja wodna była już w złym stanie. Zbliżały się moje pięćdziesiąte urodziny i obiecałam sobie, że do tego czasu wreszcie zrobimy porządny remont.

Kiedy próbowałam poruszyć ten temat przy śniadaniu, mój mąż tylko machnął ręką.

– Znowu zaczynasz z tym remontem, Elka? – westchnął ciężko, odkładając gazetę na stół. – Przecież nic jeszcze nie przecieka na wylot. Możemy z tym poczekać.

– Jak poczekamy jeszcze chwilę, to zalejemy sąsiadów z dołu – odparłam, starając się zachować spokój. – Mamy odłożone pieniądze na wspólnym koncie. Specjalnie na ten cel. Musimy wezwać fachowców, zanim koszty naprawy wzrosną dwukrotnie.

Krzysztof spojrzał na mnie w sposób, który od dawna mnie irytował – z mieszaniną pobłażania i znużenia. Od kilku lat nasze małżeństwo przypominało raczej układ dwojga współlokatorów niż związek kochających się ludzi. Mijaliśmy się w przedpokoju, wymienialiśmy zdawkowe uwagi o pogodzie i rachunkach. Liczyłam, że wspólny projekt, jakim byłby remont, może zmusi nas do jakiejś współpracy. On miał jednak zupełnie inne plany.

Mąż zaproponował wakacje

Kilka dni później, kiedy wróciłam z pracy, zastałam Krzysztofa siedzącego w salonie z laptopem na kolanach. Na ekranie widniały zdjęcia białych plaż, błękitnego morza i luksusowych hoteli. Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc, co się dzieje.

– Usiądź, proszę – powiedział, wskazując miejsce obok siebie na kanapie. – Mam pomysł. Zamiast wydawać nasze ciężko zarobione oszczędności na rury i kafelki, powinniśmy pojechać na wakacje. Prawdziwe wakacje.

Zatkało mnie.

– Jakie wakacje? Krzysztof, przecież wiesz, że łazienka jest w tragicznym stanie.

– Łazienka poczeka – uciął stanowczo. – Jesteśmy zmęczeni. Ja jestem potwornie zmęczony. Potrzebuję regeneracji sił, słońca i spokoju. Znalazłem świetną ofertę – dwa tygodnie all inclusive w Grecji. Zarezerwowałem już dla nas miejsca. Najlepszy hotel, tuż przy plaży, z widokiem na morze.

– Zarezerwowałeś? Bez konsultacji ze mną? Skąd wziąłeś na to pieniądze?

– Z naszego konta oszczędnościowego – odpowiedział gładko, jakby to była najzwyklejsza rzecz pod słońcem. – To nasze pieniądze i mamy prawo z nich korzystać, żeby ratować nasze relacje. Przecież oboje wiemy, że ostatnio nie układa nam się najlepiej. Ten wyjazd to nasza szansa.

Jego ostatnie zdanie sprawiło, że zamilkłam. Przez moment poczułam ukłucie nadziei. Może faktycznie miał rację? Może zmiana otoczenia, oderwanie się od codziennej rutyny i problemów sprawi, że znowu się do siebie zbliżymy? Remont zawsze można zrobić później, ale jeśli nasze małżeństwo miało się rozpaść z powodu braku czasu dla siebie, to może faktycznie taki urlop był lepszym wyjściem. Po krótkim wahaniu zgodziłam się, starając się zignorować cichy głos rozsądku, który podpowiadał mi, że ucieczka od problemów rzadko je rozwiązuje.

W Grecji czułam się samotna

Hotel w Grecji okazał się bajecznie piękny. Widok na rozległe, błękitne morze, białe parasole na plaży, eleganckie restauracje i obsługa, która dbała o każdy szczegół. Kiedy stanęliśmy na tarasie naszego pokoju, patrząc na zachodzące słońce, poczułam ulgę. Chciałam wierzyć, że to początek nowego rozdziału.

Jednak z każdym dniem urlopu moje złudzenia powoli pękały. Krzysztof wcale nie szukał mojej bliskości. Całymi dniami przesiadywał przy hotelowym basenie, rozmawiał z innymi gośćmi lub godzinami czytał książki na leżaku, odwrócony do mnie plecami. Wspólne posiłki zamieniały się w milczącą rutynę. Zamiast spacerów po plaży czy rozmów do późna, wieczorami znikał na kolejne fakultatywne wycieczki albo spędzał czas w barze z nowo poznanymi znajomymi.

Kupował dodatkowe atrakcje, na które chodził sam, zamawiał drogie dania, korzystał ze strefy spa. Kiedy zwracałam mu uwagę, że nasz budżet topnieje w zastraszającym tempie, wzruszał tylko ramionami.

– Przecież po to tu jesteśmy, żeby korzystać z życia – odpowiadał zdawkowo.

Czułam się coraz bardziej samotna i zdezorientowana. Miałam wrażenie, że jestem tu tylko po to, by stanowić tło dla jego rozrywek. Próbowałam inicjować rozmowy, przypominać mu o dawnych, dobrych czasach, ale każda moja próba odbijała się od niewidzialnego muru, który wokół siebie zbudował.

Mąż miał niespodziankę

To stało się siódmego dnia urlopu. Byliśmy na tarasie naszego pokoju, a w tle szumiały fale. Krzysztof poprosił, żebym przyszła do środka. Jego głos brzmiał inaczej – był chłodny, wyzbyty jakichkolwiek emocji.

Kiedy weszłam, siedział przy małym stoliku. Przed nim leżała gruba, szara teczka. Usiadłam naprzeciwko, czując, jak serce zaczyna mi bić szybciej z nieokreślonego lęku.

– Co to jest? – zapytałam, wskazując na teczkę.

Krzysztof przesunął ją w moją stronę.

– Otwórz.

Drżącymi dłońmi rozwiązałam tasiemkę i wyciągnęłam dokumenty. Na pierwszej stronie wielkimi literami widniał napis: Pozew o rozwód. Moje nazwisko, jego nazwisko. Przez dłuższą chwilę patrzyłam na ten papier, nie mogąc przyswoić znaczenia wydrukowanych słów.

– Co to ma znaczyć? – wykrztusiłam w końcu, podnosząc na niego wzrok. – Przywiozłeś mnie na urlop, żeby wręczyć mi pozew rozwodowy?

– To był mój ostatni urlop przed końcem – powiedział spokojnie, wręcz z nutą satysfakcji. – Zrozum, Elżbieto. Nasze małżeństwo skończyło się dawno temu. Nie chciałem jednak spędzać reszty życia w sądach, kłócąc się o każdy grosz.

– O czym ty mówisz?

– O naszych oszczędnościach. Tych pieniądzach, które tak bardzo chciałaś przeznaczyć na łazienkę. Wiedziałem, że jeśli złożę pozew wcześniej, sąd podzieli je na pół. A ja nie miałem zamiaru oddawać ci połowy moich ciężko zarobionych pieniędzy na remont domu, w którym nie będę już mieszkał. Wolałem je wydać, przepuścić na luksusowe wakacje. To miało być moje ostatnie pożegnanie z tym etapem życia. I upewnienie się, że nie dostaniesz z tego ani grosza.

Słuchałam go, a w mojej głowie szumiało. Zimna kalkulacja, z jaką to zaplanował, przerażała mnie bardziej niż sam fakt rozstania. Przez tyle miesięcy udawał, zwodził mnie, wmawiał, że ten wyjazd ma nas do siebie zbliżyć, podczas gdy w rzeczywistości był to precyzyjnie skonstruowany plan pozbawienia mnie oszczędności.

– Jesteś podły – szepnęłam, czując łzy piekące pod powiekami. – Oszukałeś mnie.

– Zabezpieczyłem swoje interesy – odparł chłodno, wstając od stołu. – Resztę urlopu możemy spędzić osobno. Mam wykupiony inny pokój. Nie będziemy wchodzić sobie w drogę.

Zostałam sama ze wszystkim

Reszta pobytu minęła jak w koszmarnym śnie. Nie wychodziłam z pokoju, wpatrując się w morze i zastanawiając, jak mogłam być tak ślepa. Mężczyzna, z którym spędziłam połowę swojego życia, okazał się wyrachowanym egoistą. Wolał wydać wszystkie nasze oszczędności na bezsensowne luksusy, byle tylko zrobić mi na złość i nie oddać tego, co wspólnie gromadziliśmy.

Kiedy wróciłam do domu, uderzyła mnie cisza. Weszłam do łazienki. Zaciek na suficie powiększył się, a z rury pod zlewem rytmicznie kapała woda. Pieniędzy na remont już nie było. Krzysztof zabrał swoje rzeczy jeszcze tego samego dnia i zniknął, zostawiając mnie z problemami i pękniętym sercem.

Patrząc na tę zrujnowaną łazienkę, poczułam jednak coś dziwnego. Oprócz żalu i złości, pojawiła się ulga. Woda kapała, dom wymagał naprawy, ale wreszcie byłam wolna od kłamstw. Musiałam zacząć wszystko od nowa. Znaleźć fachowca, wziąć kredyt, posprzątać bałagan, który po sobie zostawił. I wiedziałam, że to zrobię. Ostatni urlop pozbawił mnie oszczędności, ale dał mi coś cenniejszego – prawdę i szansę na życie na własnych zasadach.

Elżbieta, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

