Myślałem, że w moim wieku czeka mnie już tylko samotność, układanie pasjansów i wypatrywanie przez okno wizyt zapracowanych dzieci. Kiedy w moim życiu nagle pojawiła się Ela, szara codzienność nabrała zupełnie nowego blasku. Znowu poczułem się potrzebny, pełen energii i chęci do planowania kolejnych dni. Jednak z każdą wspólnie spędzoną chwilą rósł we mnie paraliżujący strach. Zastanawiałem się bez przerwy, jak zareagują moje dzieci, gdy dowiedzą się, że ich stary ojciec zamierza na nowo ułożyć sobie życie.

Traktowali mnie jak starca

Przez ostatnie lata mój świat skurczył się do kilku powtarzalnych, bezpiecznych punktów na mapie. Wstawałem o świcie, choć nie miałem ku temu żadnego konkretnego powodu. Nastawiałem wodę w starym czajniku, a potem siadałem w fotelu, przeglądałem gazetę i czekałem, aż minie kolejne przedpołudnie. Moje dzieci były wspaniałe, ale miały swoje własne, pędzące życie.

Córka wpadała do mnie zazwyczaj w czwartki. Wpadała to zresztą idealne słowo. Wbiegała niczym wicher, niosąc siatki pełne jedzenia w pojemnikach, odkurzała dywan w salonie, zadawała serię szybkich pytań o moje samopoczucie, po czym zerkała na zegarek i pędziła odebrać wnuki ze szkoły.

– Zostawiłam ci w lodówce potrawkę z kurczaka na dwa dni – mówiła, ubierając już płaszcz w przedpokoju. – Nie dźwigaj niczego ciężkiego, dobrze? I pamiętaj, żeby odpoczywać.

Zawsze jej przytakiwałem, choć w głębi duszy czułem bunt. Miałem siedemdziesiąt jeden lat, a nie sto. Wciąż miałem siłę, by pójść do sklepu, by samodzielnie obrać ziemniaki, by żyć. Zostałem jednak wtłoczony w rolę kruchego starszego pana, który wymaga stałej opieki. Syn dzwonił w niedziele wieczorem. Nasze rozmowy trwały zazwyczaj pięć minut i ograniczały się do raportu z pogody i zapytania, czy w samochodzie nie trzeba zmienić opon na zimowe. Kochałem ich nad życie, ale w ich obecności czułem, że mój czas już minął. Byłem tylko pamiątką przeszłości, którą trzeba było odpowiednio zabezpieczyć i doglądać.

Moją jedyną odskocznią od tej rutyny był ogródek działkowy. Tam, wśród grządek z pomidorami i krzewów porzeczek, byłem u siebie. Mogłem decydować o tym, co i kiedy zostanie zrobione. Ziemia wymagała mojej uwagi, a rośliny odwdzięczały się za trud włożony w ich pielęgnację.

Poznałem ją

To był chłodny, ale słoneczny wtorek. Poszedłem na działkę, by zająć się przycinaniem starych gałęzi jabłoni. Miałem ze sobą sekator i termos z gorącą herbatą. Kiedy przechodziłem główną alejką, zauważyłem, że ktoś mocuje się z furtką działki sąsiadującej z moją. Ogródek ten stał opuszczony od ponad dwóch sezonów i zarósł wysoką trawą. Podszedłem bliżej. Przy furtce stała kobieta w jasnym swetrze i próbowała sforsować pordzewiałą kłódkę.

– Dzień dobry – odezwałem się, opierając się o drewniany płotek. – Ta kłódka potrafi być uparta. Mechanizm dawno nie widział smaru.

Kobieta odwróciła się w moją stronę. Miała ciepły uśmiech i bystre, przenikliwe oczy. Włosy, muśnięte siwizną, upięła w luźny kok.

– Dzień dobry – odpowiedziała z wyraźną ulgą. – Kupiłam tę działkę wczoraj. Córka mówiła, że powinnam znaleźć sobie jakieś zajęcie na emeryturze, a ja zawsze marzyłam o kwiatach. Tylko, jak widać, poległam już na samym wejściu.

Odłożyłem sekator i podszedłem bliżej. Znałem ten zamek. Wystarczyło przekręcić klucz pod odpowiednim kątem. Po kilku sekundach usłyszeliśmy znajomy trzask i furtka ustąpiła.

– Jestem Edward – powiedziałem, otwierając przed nią wejście.

– Ela – uśmiechnęła się szeroko. – Wygląda na to, że jesteśmy sąsiadami. Bardzo mi miło. Jeśli ma pan chwilę, zapraszam na kawę z termosu. Mam też ciasto ze śliwkami. Sama piekłam.

Nie pamiętam, kiedy ostatnio spędziłem z kimś tak przyjemne przedpołudnie. Ela okazała się emerytowaną nauczycielką języka polskiego. Opowiadała o swoich planach na ogród, o marzeniach o wielkich rabatach pełnych piwonii i malw. Słuchałem jej z przyjemnością. Nie traktowała mnie jak starca. Śmialiśmy się, dyskutowaliśmy o najlepszych sposobach na pozbycie się chwastów, a czas płynął w sposób zupełnie nieuchwytny.

Zrobiło mi się gorąco

Od tamtego dnia moja rzeczywistość zmieniła się nie do poznania. Przestałem wstawać bez celu. Każdego ranka budziłem się z myślą, że za kilka godzin znów zobaczę Elę. Zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Na początku pomagałem jej przy cięższych pracach na działce – wyrywałem głęboko zakorzenione chwasty, pomogłem w naprawie drewnianej ławki, którą wspólnie oczyściliśmy i pomalowaliśmy na piękny, zielony kolor.

Z czasem nasze spotkania przeniosły się poza ogrodzenie działek. Zaczęliśmy chodzić na długie spacery do pobliskiego parku, odwiedzaliśmy małe cukiernie, a nawet wybraliśmy się razem do teatru. Ela miała w sobie coś, co sprawiało, że czułem się niezwykle swobodnie. Mogłem z nią rozmawiać o wszystkim – o młodzieńczych marzeniach, o książkach, które czytałem lata temu, o muzyce. Nigdy mnie nie pośpieszała. Moje życie faktycznie odzyskało barwy. Zauważyłem, że rano z uśmiechem patrzę w lustro. Zacząłem staranniej dobierać koszule, częściej odwiedzałem fryzjera. Pewnego razu córka, podczas swojej rutynowej czwartkowej wizyty, zatrzymała się w pół kroku, trzymając w rękach pojemnik z pierogami.

– Tato, wyglądasz jakoś inaczej – powiedziała, mrużąc oczy. – Kupiłeś nowy sweter? I tak ładnie pachniesz wodą kolońską. Wybierasz się gdzieś?

Zrobiło mi się gorąco.

– A tak, idę później na spacer – odpowiedziałem wymijająco. – Pogoda dzisiaj piękna, szkoda siedzieć w domu.

– No dobrze, ale uważaj, żeby cię nie przewiało. Zostawiam ci te pierogi. Odgrzej je sobie na małym ogniu – rzuciła, po czym znów wybiegła, by kontynuować swój pędzący dzień.

Kiedy zamknęły się za nią drzwi, usiadłem ciężko w fotelu. Moja radość po raz pierwszy zderzyła się z twardą rzeczywistością. Uświadomiłem sobie, że nie mogę wiecznie ukrywać Eli przed moimi dziećmi. Jednak sama myśl o tym napawała mnie autentycznym przerażeniem.

Bałem się

Mój lęk nie wziął się znikąd. Pamiętałem bardzo dobrze sytuację sprzed trzech lat. Wtedy to sąsiadka z naprzeciwka, pani Halina, zaczęła przynosić mi wypieki i wyraźnie szukała mojego towarzystwa. Nic do niej nie czułem, ot, zwykła sąsiedzka uprzejmość, ale córka natychmiast to zauważyła. Pamiętam jej ówczesną reakcję. Wpadła w dziwny, nerwowy ton.

– Tato, tylko nie daj się naciągnąć na jakieś dziwne relacje – mówiła wtedy z naciskiem. – W tym wieku ludzie mają różne intencje. Masz spokojne życie, po co ci problemy? Przecież masz nas.

Wtedy te słowa spłynęły po mnie, bo Halina zupełnie mnie nie interesowała. Teraz jednak sytuacja wyglądała inaczej. Kochałem Elę. Każdy jej uśmiech, każdy dotyk dłoni sprawiał, że chciałem żyć pełną piersią. Tylko że słowa córki wciąż dźwięczały mi w uszach. Bałem się, że dzieci uznają moją miłość za fanaberię. Obawiałem się, że syn – człowiek niezwykle pragmatyczny – pomyśli, że Ela dybie na moje mieszkanie i majątek, który planowałem im zostawić.

Pewnego popołudnia, kiedy siedzieliśmy z Elą na naszej świeżo odmalowanej, zielonej ławce, wpatrując się w zachodzące słońce, moje myśli musiały odbić się na mojej twarzy. Ela położyła dłoń na moim ramieniu.

– Jesteś dzisiaj jakiś nieobecny, Edziu – powiedziała cicho. – Coś cię trapi? Widzę przecież.

Spojrzałem na Elę i postanowiłem być szczery.

– Boję się – wyznałem, czując gulę w gardle. – Boję się powiedzieć o nas dzieciom. Widzę we mnie osobę, która potrzebuje nadzoru, a nie kogoś, kto potrafi na nowo pokochać.

Ela milczała przez dłuższą chwilę. Nie była oburzona ani zła. Zrozumiała to z właściwą sobie mądrością.

– Edziu... – zaczęła łagodnie. – Jesteś dorosłym mężczyzną. Masz prawo do szczęścia. Jeśli cię kochają, zrozumieją to. Nie możemy ukrywać się przed światem. Zasługujesz na to, by dumnie iść przez życie z podniesioną głową, a nie przemykać opłotkami.

Wiedziałem, że ma rację. Wiedziałem, że muszę podjąć ten krok, choć kosztowało mnie to mnóstwo nerwów.

Wziąłem głęboki oddech

Zaplanowałem wszystko na niedzielne popołudnie. Zadzwoniłem do dzieci, prosząc, by przyszli na obiad. Powiedziałem, że mam im do przekazania coś ważnego. W ich głosach słyszałem napięcie – zapewne spodziewali się najgorszego. Od rana przygotowywałem się do tego spotkania. Ela przyszła wcześniej, by pomóc mi w kuchni. Wspólnie przygotowaliśmy pieczeń i ugotowaliśmy ziemniaki. Zapach jedzenia wypełnił cały dom, czyniąc go niezwykle przytulnym, zupełnie innym niż na co dzień.

O czternastej rozległ się dzwonek do drzwi. Mój żołądek zwinął się w ciasny supeł. Spojrzałem na Elę. Posłała mi dodający otuchy uśmiech i poprawiła kołnierzyk mojej koszuli. Poszedłem otworzyć.

– Cześć, tato – powiedział syn, zdejmując kurtkę. – Co to za ważne ogłoszenie? Brzmiałeś przez telefon niezwykle tajemniczo.

– Sam gotowałeś? Mogłam coś przywieźć – dodała natychmiast Kasia, węsząc zapachy dobiegające z kuchni. – Przemęczyłeś się niepotrzebnie.

Wziąłem głęboki oddech.

– Chodźcie do salonu – zaprosiłem ich gestem ręki. – Chcę wam kogoś przedstawić.

Weszli do pokoju i zamarli. Ela stała przy stole, układając serwetki. Wyglądała skromnie, ale elegancko, w swojej ulubionej, granatowej sukience.

– Dzieci – zacząłem, czując, że drży mi głos. – To jest Ela. Bardzo mi bliska osoba. Chciałem, żebyście się poznali.

Zapadła cisza. Przez chwilę słychać było tylko tykanie starego zegara na ścianie. Twarz córki wyrażała całkowite zdumienie, a syn marszczył brwi, starając się pojąć sytuację.

– Dzień dobry – odezwała się w końcu Ela, robiąc krok w ich stronę. – Wasz tata tyle o was opowiadał. Miło mi was wreszcie poznać osobiście.

– Yyy... dzień dobry – wydukał syn, wciąż stojąc w bezruchu.

Córka wyglądała, jakby brakowało jej słów.

– Tato... ale jak to? Kim jest pani Ela? Skąd wy... – zaczęła plątać się w słowach, wyraźnie zdezorientowana.

– Poznaliśmy się na działkach – wyjaśniłem, starając się mówić spokojnie i pewnie. – Jesteśmy razem od kilku miesięcy. Ela sprawiła, że znowu chce mi się żyć. Chciałem z wami o tym porozmawiać.

Usiedliśmy do stołu. Początek posiłku przebiegał w niezwykle napiętej atmosferze. Ledwo mogłem przełknąć choćby kęs pieczeni, bo stres ściskał mnie za gardło.

Ciężar spadł mi z ramion

Lody zaczęły topnieć, gdy Ela postawiła na stole herbatę i półmisek z ciastem. Zauważyła, że syn przygląda się starej fotografii górskiej, która od lat wisiała nad komodą.

– Pan też lubi Tatry? – zapytała, stawiając przed nim filiżankę.

Syn podniósł wzrok.

– Tak, staram się jeździć w góry, kiedy tylko mam urlop. To jedyne miejsce, gdzie naprawdę odpoczywam.

– Mój świętej pamięci wujek był tam przewodnikiem – powiedziała Ela z uśmiechem. – Opowiadał niesamowite historie o szlakach, których nie ma na standardowych mapach.

To był punkt zwrotny. Syn ożywił się, zaczął dopytywać o szczegóły. Wywiązała się długa i fascynująca rozmowa o górach, sprzęcie turystycznym i najlepszych trasach. Napięcie opuściło jadalnię. Zauważyłem, że córka przestała wiercić się na krześle i zaczęła uważnie przyglądać się Eli, a potem mnie. Dostrzegła ojca, który uczestniczy w dyskusji, śmieje się i żartuje. Gdy Ela i syn poszli do kuchni odnieść puste naczynia, córka przysunęła się do mnie bliżej. Jej oczy były podejrzanie szklące.

– Tato... – zaczęła cicho. – Dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej?

– Bałem się – odpowiedziałem szczerze, patrząc jej prosto w oczy. – Bałem się, że uznasz to za dziwactwo. Że będziesz próbowała mnie przed nią chronić, tak jak chronisz mnie przed noszeniem zakupów.

Córka spuściła wzrok, bawiąc się rąbkiem serwetki.

– Ja po prostu... martwiłam się o ciebie. Myślałam, że beze mnie sobie nie poradzisz. Jednak teraz patrzę na ciebie i widzę kogoś, kogo dawno nie widziałam. Jesteś szczęśliwy.

– Bardzo – potwierdziłem, czując, jak ogromny ciężar spada mi z ramion.

– Ela jest naprawdę wspaniałą kobietą – dodała moja córka, a na jej twarzy pojawił się szczery uśmiech. – I robi genialną pieczeń. Następnym razem nie przynoszę pojemników. Zamiast tego chętnie wpadnę do was na kawę, jeśli mnie zaprosicie.

Spojrzałem w stronę kuchni, gdzie Ela właśnie śmiała się z jakiegoś żartu syna. Moje serce wypełniła ulga i ogromna radość. Moje obawy, choć silne, okazały się bezpodstawne. Zrozumiałem, że miłość nie pyta o wiek, a rodzina, jeśli tylko damy jej szansę, potrafi zrozumieć znacznie więcej, niż nam się wydaje. Odzyskałem nie tylko barwy swojego życia, ale też pewność, że to, co najlepsze, wciąż jeszcze może mnie spotkać.

Edward, 71 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: