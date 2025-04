Córka mojej sąsiadki niedawno była w ciąży. Poszła do szpitala, urodziła córeczkę, ale nigdy jej nie widziałam.

– Zostawiła je, czy – nie daj Bóg – zrobiła mu jakąś krzywdę?! – pomyślałam.

Nie daje mi to po nocach spać

We dnie, cały czas mam przed oczami buzię noworodka. Najpierw się do mnie uśmiecha, ale potem zaczyna rozpaczliwie płakać. Agata to biedna dziewczyna. W świat wkraczała całkiem sama. Nie jest sierotą, ale rodzice nigdy się nią nie interesowali. Gdy była mała, całymi dniami i wieczorami wałęsała się po naszej wsi. Jej rodzice pili od rana do nocy. Ich gospodarka, niegdyś pięknie zasiane hektary, krowy, owce, dzisiaj jest ruiną. Zwierzęta sprzedali do skupu, a to, co za nie dostali, przepili. Roli nikt już nie uprawia.

– Pani, nie opłaca się. Harować będziem, a nic z tego nie ma. To po co? – odpowiadała mi mama Agaty, pani Maria, kiedy próbowałam zachęcić ją do jakiejś roboty.

Do garnka nie miała co włożyć, nieraz żebrała u sprzedawczyni, żeby dała jej choć czerstwą bułkę. Ale pracą w ogrodzie nie zhańbiła się. A przecież wystarczyło kartofli nasadzić, warzyw, wiśnie i grusze, zamiast wszystko dokoła rozdawać, na dżemy i soki przerobić. Agata skończyła edukację na podstawówce.

– Ja to marzę, żeby być fryzjerką, ale po co się uczyć, jak tu i tak nie ma kogo strzyc… – mawiała, gdy pytałam ją, co będzie w życiu dalej robić.

I nie robiła nic. W wieku 20 lat zaszła w ciążę. Z kim? Nigdy nie mówiła. Kiedy ciąża zrobiła się widoczna, do ich domu zaczęła przychodzić pani z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po co? Nie wiem. Oni też nie mówili. No i w końcu po Agatę przyjechała karetka. Widziałam ją przez okno.

– Rodzić pojechała do szpitala – powiedziałam do męża.

– Ciekawe, za co oni wychowają to dziecko. Będzie takie samo jak dziadkowie i mamusia – wzdychał mąż.

Ale nikt z nas dziecka na oczy nigdy nie widział. Sąsiedzi unikali wszystkich. Gdy widzieli kogoś na podwórzu czy w sklepie, chowali się w domu.

– Może nie żyje? – nachodziły mnie czarne myśli.

– No co ty?! – uspokajał mnie mąż.

– To gdzie ono jest?

– Nie wiem, co mnie to obchodzi. A i ty nosa w nie swoje sprawy nie wtykaj – przestrzegał Roman.

Ale mnie nie dawało to spokoju. Pojechałam na komendę policji. Nasz komisariat ominęłam, bo od razu by się wydało, że tam byłam. Oficer spisał moje sugestie i obiecał sprawę wyjaśnić. Po kilku tygodniach, dostałam pismo z komendy. Umorzyli sprawę, bo dziecko zostało… adoptowane. Pani z pomocy społecznej, po kilku wizytach w domu Agaty, nie miała bowiem wątpliwości: „ta rodzina nie jest w stanie należycie wychować dziecka”. Agata dobrowolnie zrzekła się praw do dziecka, bo nie chciała włóczyć się po sądach.

Podpisała papiery

Zrzuciła z siebie odpowiedzialność za maleństwo, które nosiła w swym brzuchu. Kiedy wróciła ze szpitala do domu, znowu mogła bezkarnie pić. Nikt jej nie kontrolował, nic od niej nie chciał.

„Jeszcze będę miała normalną rodzinę, męża, to i na dziecko będzie wtedy czas” – rozgrzeszała się.

A jej córeczka? Od razu ze szpitala trafiła w ramiona kochających, adopcyjnych rodziców. I wyrwała się z tego domu...

