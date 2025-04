Wymarzone zawody redaktorek Polki.pl

2 z 7

Łatwiej byłoby mi napisać, kim nie chciałam zostać, ponieważ zdanie zmieniałam średnio co dwa tygodnie! Marzyłam np. o byciu lekarką, modelką, piosenkarką, prezenterką telewizyjną, aktorką, weterynarzem, pisarką, dziennikarką, bibliotekarką...

Gdybym miała jednak wybrać jedno marzenie, które powracało co jakiś czas, zdecydowanie byłaby to praca jako nauczycielka. Moi rodzice są nauczycielami, więc bardzo zazdrościłam im wieczornego sprawdzania kartkówek, możliwości nieskończonego tłumaczenia innym zawiłych kwestii i wystawiania ocen. Jedną z moich ulubionych zabaw była więc zabawa w szkołę.

A wieczory spędzałam na sprawdzaniu fikcyjnych klasówek, które sama sobie wcześniej przygotowywałam, specjalnie popełniając błędy! - Weronika, redaktor działów Przepisy, Praca i Finanse