Specjalnie dla Was przeprowadziłam krótki wywiad wśród moich redakcyjnych koleżanek i sprawdziłam, jakie kosmetyki mają zawsze przy sobie. Okazuje się, że krem do rąk, balsam lub błyszczyk do ust, perfumy i róż do policzków to nasze ulubione kosmetyki. Sprawdźcie same!

Reklama

Zawsze mam przy sobie pomadkę ochronną lub balsam do ust - mam ich sporo, poupychane po torebkach i kieszeniach :) Od jakiegoś czasu moim ulubionym balsamem jest Carmex - uwielbiam zwłaszcza wersję truskawkową! Poza tym noszę ze sobą krem do rąk, za ponadczasowy uważam ten Garniera. W swoim niezbędniku uwzględniam też czarną kredkę do oczu L'Oreala Contour Khol (jestem jej wierna od kilku lat), tusz do rzęs oraz podkład - Weronika, redaktor działu Kuchnia.



Więcej o makijażu:

Serum - przegląd

10 najpiękniejszych lakierów do paznokci

Najlepsze bazy pod cienie do powiek