Chance Eau Tendre, Chanel, cena: 250 zł

Chanel Chance Eau Tendre to mieszanka grejpfruta, pigwy, jaśminu i białego piżma. Uwielbiam go i zawsze noszę go ze sobą. Ostatnio kupiłam także mgiełkę do włosów o tym samym zapachu. Perfumy dla niepoprawnych romantyczek, takich jak ja. - Ela, redaktor działu Uroda