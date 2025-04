Urlop to czas wolny od pracy, który przysługuje pracownikowi i gwarantuje mu to Kodeks Pracy. W zależności od warunków i rodzaju umowy, urlop może być płatny lub bezpłatny. W Polsce urlop charakteryzuje się tym, że jest coroczny (np. pracownik zatrudniony na podstawie umowę o prace ma zwykle co roku 20 dni urlopowych). Urlop wg Kodeksu Pracy jest też nieprzerwany (pracownik może wykorzystać cały urlop od razu, ale może też go podzielić tak, by jedna z części nie była krótsza niż 14 dni). Urlop jest też płatny, jeśli tak stanowi umowa o pracę. Zobacz, z jakich rodzajów urlopów możesz skorzystać.

Jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest na umowę o pracę. Podpowiadamy, co na temat urlopu mówi Kodeks Pracy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi oraz jak wygląda kwestia urlopu w przypadku kobiet, powracających z urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego.

Urlop na żądanie



Urlop na żądanie to prawo do dnia wolnego na wypadek jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia losowego. Urlop na żądanie prześmiewczo określany jest też urlopem "kacowym" i często budzi wiele obiekcji u pracodawców. Pracownik ma prawo do skorzystania z 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Może te dni wykorzystać jednorazowo, raz na jakiś czas albo jednocześnie – jeden po drugim. Podpowiadamy, komu przysługuje oraz jak napisać wniosek o urlop na żądanie.



Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to taka forma urlopu, która przysługuje pracownikowi tylko w związku z nadzwyczajnym wydarzeniem (np. ślubem, narodzinami dziecka, pogrzebem). Sprawdź, ile dni przysługuje w przypadku konkretnego zdarzenia.

Urlop macierzyński

Pełny urlop macierzyński wynosi obecnie w Polsce 52 tygodnie, w tym 20 tygodni zarezerwowanych jest tylko dla matki, 6 tygodni to urlop dodatkowy, a 26-tygodniowy urlop to urlop rodzicielski. Podpowiadamy, jak napisać wniosek o urlop macierzyński.



Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat. Kobieta może wykorzystać urlop tylko do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar urlopu wychowawczego nie zależy od ilości dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Zobacz, co jeszcze powinnaś wiedzieć na temat urlopu wychowawczego.



Urlop ojcowski

Urlop ojcowski (tacierzyński) to jedno z uprawnień rodzicielskich przewidzianych przez Kodeks pracy. W 2017 roku wymiar urlopu ojcowskiego nie ulega zmianie i wynosi 2 tygodnie. Zgodnie z art. 1823 pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.



