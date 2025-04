Wniosek o urlop macierzyński warto wydrukować jeszcze przed porodem, żeby nie zostawiać wszystkich formalności na ostatnią chwilę.

Wniosek o urlop macierzyński - plik do pobrania

Wniosek o urlop macierzyński - co warto wiedzieć?



Pełny urlop macierzyński wynosi obecnie w Polsce 52 tygodnie, w tym:

20 tygodni zarezerwowanych tylko dla matki;

zarezerwowanych tylko dla matki; 6-tygodniowy urlop dodatkowy;

urlop dodatkowy; 26-tygodniowy urlop rodzicielski.

Z urlopu dodatkowego oraz rodzicielskiego mogą korzystać i ojciec i matka dziecka. Po zmianach wprowadzonych przez Sejm w 2013 roku wydłużony, płatny urlop obejmie nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale i tych, którzy opłacają dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe. W czasie urlopu macierzyńskiego ZUS jest zobowiązany do wypłacania 100% pensji osoby na zwolnieniu przez pierwsze 26 tygodni i 60% pensji przez kolejnych 26 tygodni (których nie mamy obowiązku wykorzystywać). Dlatego warto pobrać wzór wniosku o urlop macierzyński, ponieważ to on zapoczątkuje kolejne kroki, dzięki którym po porodzie będziesz mogła zostać w domu z maleństwem.

Jeśli matka dziecka w chwili narodzin dziecka zdecyduje, że od razu chce wykorzystać przysługujący jej pełen 52-tygodniowy urlop macierzyński, w jego czasie ZUS jest zobowiązany do comiesięcznego wypłacania jej 80% pensji. Aby jednak wszystkie powyższe przepisy miały zastosowanie, konieczne jest terminowe złożenie wniosku u urlop macierzyński.

Jak złożyć wniosek o urlop macierzyński?