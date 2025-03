Przeciętnie rodzice przeznaczą 656,62 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka.

Spis treści:

Szkolna wyprawka powinna zawierać książki i zeszyty, artykuły biurowe, plecak, piórnik, bidon, śniadaniówkę, przybory plastyczne, strój na wf i zmienne obuwie. Nie wszystkie te rzeczy trzeba kupować co roku.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Barometr Providenta, średnio rodzice wydadzą na wyprawkę 656,62 zł. Największe wydatki zadeklarowali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego- 1269,97 zł, a najmniejsze w zachodniopomorskim – 457,28 zł.