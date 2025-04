To ona nauczyła nas jak kochać i pokazała jak wspaniale być kobietą. Dzięki niej wiemy jak radzić sobie w trudnym sytuacjach, stawiać granice i ufać własnym wyborom. Mama wspiera nas i akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. To nasza superbohaterka! Jak możesz zatroszczyć się o nią w Dzień Matki?

Małgosia Socha z Mamą w kampanii marki Apart

Najpiękniejszy sposób wyrażania uczuć

Najlepsze, co możesz podarować mamie to pamięć, czas i coś, co sprawi, że poczuje się naprawdę wyróżniona. Powiedz jej „kocham cię”, „dziękuję” z pomocą biżuterii z wyjątkowymi motywami Apart.

W kolekcjach marki znajdziesz wiele modeli ze słowem „mama”. Możesz wybierać spośród bransoletek (srebrnych, złotych, z agatem i diamentem), a także naszyjników. Nasz faworyt to ten

z perłami i brylantem oraz złoty model z diamentem.

Jeśli twoja mama ma w swojej kolekcji złoty lub srebrny łańcuszek, możesz zdecydować się również na jedną z zawieszek. Złote serduszko z diamentami albo srebrne z cyrkoniami to piękny upominek, który sprawdzi się przy wielu okazjach.

Złoty naszyjnik – mama – wzór AP534-2306; Apart.pl

Twoja mama jest wielką fanką kwiatów albo uwielbia biżuterię w kształcie serca? Koniecznie sprawdź kolczyki z żółtego złota z brylantami – kwiat lotosu i złoty naszyjnik z masą perłową, ankier – serca. To modele, które posłużą obdarowanej na lata.

Kolczyki z żółtego złota z brylantami - wzór 220.326; Apart.pl

Uśmiech na jej twarzy na pewno wywoła też puzderko na łańcuszek. Nam szczególnie spodobał się srebrny model serce z cyrkonią, ale pięknie prezentuje się także ten złoty z diamentami czy srebrny z motywami roślinnymi. Biżuterię można ozdobić dedykowanym grawerunkiem, a w jej wnętrzu umieścić waszą wspólną fotografię.

Zawieszka srebrna z cyrkonią - puzderko – wzór AP527-8762; Apart.pl

Jeśli szukasz czegoś oryginalnego, sprawdź też kolekcję Beads. Polecamy ci np. zestaw z bransoletką i delikatnymi zawieszkami. Równie dobrym pomysłem na prezent będzie zestaw (w srebrnej wersji lub z pozłacanego srebra) z kolekcji Charms. Jeśli mama ma już bransoletkę lub naszyjnik charms, wystarczy, że podarujesz jej zawieszkę - Mama. W każdej chwili będziecie mogły uzupełnić biżuterię o kolejne elementy. Nam szczególnie podobają się te z motywem serca, kwiatów i znak nieskończoności.

Bransoleta beads zestaw – wzór AP93-0413; Apart.pl

Biżuteria w opcji na wieczór i na co dzień

Miłośniczki klasyki na pewno docenią biżuterię z perłami. W Apart znajdziesz np. złote kolczyki, które dodatkowo mienią się diamentami oraz naszyjniki. Do wyboru są sznury pereł i finezyjne modele, takie jak łapacz snów. Jeśli twoja mama woli bransoletki, podaruj jej np. złoty model z perłami i diamentami bądź ten z perłami i elementami złota. Taka biżuteria idealnie sprawdzi się w wersji wieczorowej i codziennej.

Naszyjnik srebrny z perłami - łapacz snów – wzór AP534-2302; Apart.pl

Równie elegancko prezentują się broszki. Cieszymy się, gdyż znów są w modzie i pasują paniom w każdym wieku. Srebrny model z różą i bursztynem czy ta w kształcie motyla z brylantami będzie pięknie ozdabiała ulubiony płaszcz, marynarkę lub apaszkę mamy.

Broszka - zawieszka z żółtego złota z brylantami - motyl – wzór 220.258; Apart.pl

W Apart znalazło się też coś specjalnego dla młodych mam. W kolekcji Newborn wykorzystano motyw stópek – zdobią one (w formie zawieszki lub grawerunku) złote naszyjniki, a nawet kolczyki. Ten symbol jest obecny również w linii Charms. Tu oprócz stópek uwagę przykuwają literki (np. inicjały malucha) czy koniczynka na szczęście. Możesz też podarować młodej mamie bransoletkę lub naszyjnik z imieniem dziecka, który stanie się jej osobistym talizmanem.

Bransoletka z diamentem, agatem i elementami żółtego złota - Gosia – wzór 110.328/R; Apart.pl

A ty co podarujesz mamie? Więcej inspiracji szukajcie na stronie Apart.pl.