Pieniędzy z programu mogą nie dostać osoby, które posyłają dzieci do drogich, prywatnych placówek.

Od października rusza program Aktywny Rodzic, który przewiduje m.in. dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczej.

Niektórzy obawiali się, że skoro państwo dopłaca do pobytu dzieci w żłobkach, to ich właściciele podniosą wysokość opłat, aby jak najwięcej na tym zarobić.

Portal Business Insider zapytał o to Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Okazało się, że resort przewidział mechanizm obrony przed nadmiernym wzrostem opłat.

W odpowiedzi na zapytanie portalu resort rodziny wskazał próg maksymalnego kosztu pobytu dziecka w placówce, którego przekroczenie wykluczy daną instytucję opieki lub dziennego opiekuna z procesu przyznawania świadczenia Aktywnie w żłobku.

Art. 15, pkt. 4 ustawy brzmi następująco:

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje, jeżeli wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumiany jako 120 % uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki(…)

W pierwszych miesiącach działania programu, czyli do końca marca 2025 roku, będzie to kwota 2200 zł miesięcznie (nie wliczając w to opłat za wyżywienie).

Co to oznacza dla rodziców? Jak wyjaśniło ministerstwo:

Jeśli dana instytucja opieki będzie chciała, aby na jej podopiecznych można było pobierać »aktywnie w żłobku« — co z pewnością przełoży się na atrakcyjność i konkurencyjność oferty tej instytucji w oczach potencjalnych klientów — to w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy nie będzie mogła wymagać od rodziców opłaty wyższej niż 2200 zł miesięcznie .

Problem pojawi się, jeśli rodzice posyłają dziecko do bardzo drogiego prywatnego żłobka, w którym czesne jest wyższe niż wspomniane 2200 zł

Środki z programu nie mogą być wypłacane rodzicom, ale na konto placówki. Oznacza to, że taka rodzina nie będzie mogła skorzystać z babciowego.

Rodzice mogą również skorzystać z opcji Aktywni rodzice w pracy i Aktywnie w domu. Co istotne, rodzice wybierają tylko jeden z tych programów. Mają jednak możliwość zmiany programu, w którym uczestniczą, w zależności od tego, co w danym czasie jest dla nich najbardziej korzystne.

Wnioski ZUS zacznie przyjmować od 1 października, a pierwsze wypłaty ruszą w listopadzie.

