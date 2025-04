Przepisy wejdą w życie już 1 lipca 2024 roku, ale rzeczywista zmiana przyznawania świadczeń nastąpi od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Do tej pory świadczenie 800 plus przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziców. Rodzice lub opiekunowie prawni musieli jedynie składać wnioski do ZUS na nowe okresy rozliczeniowe.

Jak podaje infor.pl, 7 czerwca 2024 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa wprowadza pewną zmianę w możliwości uzyskiwania 800 plus i Dobry Start.

Pojawi się istotne kryterium. Wypłata świadczeń 800 plus i Dobry Start będzie uzależniona od tego, czy dziecko realizuje:

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Obowiązek szkolny

Obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji

Zmiana dotknie więc obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Jeśli będą chcieli otrzymywać te świadczenia, będą musieli zapisać swoje dzieci do placówki edukacyjnej w Polsce.

Choć przepisy wejdą w życie już w lipcu, to rozwiązanie będzie dotyczyć okresu od 1 czerwca 2025 roku oraz roku szkolnego 2025/2026. Skąd to opóźnienie? Otóż przyznanie świadczenia 800 plus wiąże się z okresem rozliczeniowym trwającym od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Świadczenie na obecny okres zostały już przyznane, a ustawa nie działa wstecz.

