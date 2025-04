Pogodzenie roli matki i pracowniczki jest sporym wyzwaniem. Zadaniem programu Aktywny Rodzic jest wsparcie rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi. Po uwzględnieniu 800 plus rodzice najmłodszych dzieci będą mogli liczyć nawet na 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Reklama

Spis treści:

Program aktywny rodzic wprowadzi trzy formy wsparcia dla rodziców małych dzieci w aktywności zawodowej, aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu.

Aktywni rodzice w pracy – chodzi o zapowiadane już wcześniej „babciowe”. Świadczenie to będzie przysługiwało rodzicom aktywnym zawodowo w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Wyniesie 1500 zł. Rodzice będą mogli przeznaczyć te pieniądze na dowolny cel.

– chodzi o zapowiadane już wcześniej „babciowe”. Świadczenie to będzie przysługiwało rodzicom aktywnym zawodowo w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Wyniesie 1500 zł. Rodzice będą mogli przeznaczyć te pieniądze na dowolny cel. Aktywnie w żłobku – świadczenie to ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości 400 zł do opłaty za pobyt dziecka np. w żłobku do lat 3. Wsparcie to wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością.

– świadczenie to ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości 400 zł do opłaty za pobyt dziecka np. w żłobku do lat 3. Wsparcie to wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Aktywnie w domu – będzie ono przysługiwało pozostałym rodzicom np. nieaktywnym zawodowo lub takim, którzy nie będą uprawnieni bądź nie zdecydują się na wymienione wyżej formy pomocy. Warunkiem będzie rezygnacja z rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Wsparcie to będzie działało podobnie jak obecny rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że będzie możliwość uzyskania środków na każde – w tym pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Wyniesie ono 500 zł na 24 miesiące.

Na jedno dziecko będzie mogło być pobierane wyłącznie jedno z tych świadczeń. Rodzice będą mieli jednak możliwość zmiany jednego świadczenia na inne, w zależności od swojej sytuacji i potrzeb.

fot. Nowy program dla rodziców: 1500 zł dodatku/Adobe Stock, alfa27

W obecnym projekcie ustawy znalazł się warunek aktywności zawodowej. Co do zasady ma on dotyczyć zarówno matki, jak i ojca dziecka. Wymóg ten będzie dotyczył tylko jednego rodzica w przypadku deklarowania przez niego samotnego wychowywania dziecka.

Aktywność zawodowa jest rozumiana jako:

Praca zawodowa (podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, np. osoby na umowie o pracę, zlecenie, przedsiębiorcy i osoby współpracujące)

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, opiekuńczego, wyrównawczego lub świadczenia rehabilitacyjnego

Podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu

Podleganie ubezpieczeniu w KRUS przez okres co najmniej 12 miesięcy

Jak czytamy w projekcie ustawy, wypłatą i prowadzeniem spraw związanych z programem „Aktywny rodzic” będzie się zajmował ZUS.

Rodzice będą mogli skorzystać z programu od 1 października 2024 roku. Więcej szczegółów dotyczących wniosków pojawi się prawdopodobnie bliżej startu programu.

Reklama

Czytaj także:

Formalności po urodzeniu dziecka 2023

10 przepisów na zupy dla dzieci w każdym wieku

Zawody dla kobiet – które są najlepiej opłacalne?