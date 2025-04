Możesz być zdziwiona, ale dane liczbowe mówią same za siebie. Nowe mieszkania wcale nie są niebotycznie drogie w stolicy, jak się nam często wydaje. Może się okazać, że trafisz na taką ofertę, gdzie mieszkanie od dewelopera będzie zdecydowanie tańsze za metr niż mieszkanie znajdujące się na rynku wtórnym.

Oczywiście ważna jest też lokalizacja... Są takie dzielnice, w których ceny mieszkań mocno się trzymają, bo i też popyt na zamieszkanie w nich jest stale wysoki. Czasami trzeba wybrać, czy chce się zamieszkać blisko centrum, w prestiżowej okolicy, i wówczas trzeba faktycznie zapłacić więcej za nowe własne "M", czy też może nie jest to problemem mieszkać nieco dalej, ale za to gdzieś, gdzie jest zielono. Na obrzeżach Warszawy mieszkania mają zdecydowanie niższe ceny.

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku nieruchomości w stolicy?

Analitycy rynkowi nie prognozują dużych zmian w cenach lokali mieszkalnych w Warszawie. Decydując się na zakup własnego ‘M’ warto porównać ceny mieszkań na rynku pierwotnym z tymi na rynku wtórnym. Jeżeli sytuacja nie ulegnie gwałtownej zmianie, to deweloperzy nie powinni obawiać się spadku zainteresowania potencjalnych nabywców.

Tanie mieszkania niekoniecznie z rynku wtórnego

Wydaje się nam, że mieszkania na rynku wtórnym zawsze są tańsze niż nowe, a to nieprawda. Czasami decydujemy się na zakup używanego mieszkania również dlatego, że chcemy przeprowadzić się do niego od razu, a nie czekać, aż zostanie wykończone. Pokusa zakupu gotowego do zamieszkania lokalu jest duża, ale porównując ceny mieszkań na rynku wtórnym z tymi od deweloperów, okazuje się, że w stolicy taniej można kupić nowe mieszkanie.

Poza ceną, ma ono także inne zalety:

zazwyczaj zbudowane jest na nowym, ładnym osiedlu ,

, nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów, np. opłacić agencji nieruchomości czy innej formy pośrednictwa.

O ile taniej mieszkanie można kupić na rynku pierwotnym niż wtórnym?

Na koniec 2014 roku średnia cena za m2 w Warszawie na rynku pierwotnym wynosiła 7927 zł, natomiast na rynku wtórnym 8766 zł, jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis otoDom.pl. Używane mieszkania trzymają swoje ceny od ponad roku i na próżno można doszukiwać się wśród nich wielkich różnic lub obniżek cenowych. Jeśli dobrze poszukamy, możemy znaleźć nowe mieszkanie za cenę nawet o kilkaset złotych za metr niższą niż mieszkanie z rynku wtórnego.

