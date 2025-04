1. Wasze dochody, posiadany majątek oraz wkład własny

Im są wyższe, tym zdolność będzie oczywiście większa. Jeżeli chodzi o wkład własny, już teraz przepisy prawne jasno wyznaczają jego minimalną wartość, jaką kredytobiorca musi posiadać (obecnie jest to 5% wartości nieruchomości, w roku 2015 będzie to 10%).

2. Forma zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

W najlepszym przypadku są ci, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę lub mają stałe wysokie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Umowy tzw. śmieciowe nie są zbyt korzystne. Zwykle takie formy zatrudnienia, jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło posiadają młodzi ludzie, dopiero wchodzący na rynek pracy.

3. Posiadanie innych kredytów

Jeżeli macie zaciągnięte już inne kredyty, może to wam znacznie obniżyć zdolność i jednocześnie pogorszyć warunki kredytowe.

4. Liczba członków rodziny

Musicie pamiętać o tym, że wysokość dochodów w rodzinie dzielona jest na wszystkich jej członków i właśnie ten dochód na osobę przesądza o możliwości uzyskania kredytu. Jeśli więc macie np, 2 dzieci pozostające na waszym utrzymaniu, wasz wspólny dochód dzielicie na 4.

5. Czas, w w jakim jesteście zatrudnieni w danej firmie

Banki muszą mieć jak najwyższe zabezpieczenie, że dany kredyt spłacicie. Nie uzyska go raczej ktoś, kto jest na umowie o pracę od miesiąca. Jeśli jednak pracujesz na umowie od kilku lat, nie masz jakichś dłuższych nieuzasadnionych przerw w zatrudnieniu, nie powinnaś martwić się, że bank nie udzieli wa kredytu w oczekiwanej wysokości.

6. Informacje personalne o was

Dla banku istotne są też dane o was samych, o tym, kim jesteście, gdzie mieszkacie. Wszystko po to, by sprawdzić, czy potencjalny kredytobiorca jest osobą wiarygodną.

