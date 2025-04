Wzięłaś niedawno ślub, a teraz zastanawiasz się wraz z mężem nad kupnem mieszkania? Słyszałaś o projekcie Mieszkań dla Młodych, ale nie wiesz, czy spełniacie kryteria, żeby móc z niego skorzystać? Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby móc otrzymać rządowe dofinansowanie do kredytu hipotecznego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z projektu Mieszkania dla Młodych?

Wiek kredytobiorców

Kredytobiorcy nie mogą mieć więcej niż 35 lat. W przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka.

Rynek pierwotny

Wybrana nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego, a nie wtórnego. Dofinansowanie dotyczy zatem tylko nowych mieszkań oraz domów nabytych od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

Brak innego mieszkania

Kredytobiorcy nie mogą posiadać żadnego innego mieszkania ani domu. Ten warunek dotyczy także przeszłości, czyli jeżeli kiedyś posiadali taką nieruchomość, ale już jej nie mają, również nie dostaną dofinansowania.

Okres, na jaki wzięty jest kredyt

Kredyt hipoteczny zaciągnięty na co najmniej 15 lat.

Wartość kredytu

Wartość kredytu musi stanowić przynajmniej 50 proc. wartości kupowanej nieruchomości.

Powierzchnia kupowanego mieszkania czy domu

Odpowiednia powierzchnia nieruchomości, nieprzekraczająca: 75 metrów w przypadku mieszkania, 100 metrów - domu. W przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci: mieszkanie do 85 metrów, dom do 110 metrów.

Limit cenowy

Cena mieszkania czy domu nie może przekroczyć limitów cenowych (dopuszczalne limity można znaleźć w Internecie).

Jak wyliczane są limity cen?

Limit ceny mieszkania lub domu, które można kupić w ramach programu wydaje się być sprawą najbardziej skomplikowaną. Cena ta, nie może przekroczyć limitu określonego dla danej lokalizacji. Są one różne, w zależności od tego, czy dotyczą miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z tymi miastami oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Aktualne limity znajdziemy na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Jak uzyskać dofinansowanie kredytu?

