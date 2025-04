Planujesz w końcu się usamodzielnić i marzysz już o tym, jak pięknie będzie mieszkać we własnym mieszkaniu urządzonym zgodnie z własnymi gustami? Lepiej więc się spiesz, analitycy przewidują, że ceny mieszkań mogą znacznie wzrosnąć i to jeszcze w tym roku.

Co wpływa na cenę mieszkań?

Przede wszystkim o tym, ile musimy wydać na zakup mieszkania, decyduje popyt i podaż. Jeśli kupujących jest mniej niż mieszkań, wtedy ceny spadają, żeby przyciągnąć klientów, jeśli jest odwrotnie i to kupujących jest więcej niż oferowanych mieszkań, ceny rosną. Deweloperzy mogą pozwolić sobie wtedy na podniesienie cen, ponieważ uznają, że mieszkania i tak zostaną sprzedane.

Dlaczego ceny mieszkań mają tak nagle pójść w górę?

Według założeń z 2013 roku, w roku bieżącym miało sprzedać się ok. 13 tysięcy mieszkań na terenie całej Warszawy. Wyniki po I kwartale, które zazwyczaj są dużo słabsze od pozostałych wskazują, że kryzys na rynku mieszkaniowym minął. Jeśli taki wskaźnik sprzedaży będzie się utrzymywał lub stopniowo wzrastał, bieżący rok zakończy się z wynikiem około 17 tysięcy sprzedanych lokali mieszkaniowych. Okazuje się, że chętnych na zakup nowych mieszkań jest znacznie więcej niż przewidywano. W pierwszej kolejności kupią je więc zatem ci, którzy będą w stanie zapłacić najwięcej.

Ile musimy pracować na mieszkanie?

Może wydawać się, że to zaskakujące, że ceny mieszkań znowu wzrosną, tym bardziej, że pracujemy na nie naprawdę długo. Według jednego z raportów Deloitte statystyczny Polak musi pracować około 7 lat, by zarobić na 70-metrowe mieszkanie w Warszawie, a tymczasem Duńczyk na takie samo mieszkanie pracuje jedynie 3 lata!

Coraz trudniej o kredyt hipoteczny

Polacy faktycznie bardzo chętnie kupują mieszkania, ale nie za gotówkę. Dotychczas 3 na 4 nieruchomości kupowane są na kredyt. W związku z tym banki będą coraz mniej chętnie udzielać nam kredyty hipoteczne. Poza tym wzrosną obostrzenia dotyczące wkładu własnego. Obecnie jest to 5% ceny nieruchomości, ale już od 2015 roku będzie to 10%. Nie jest to zbyt optymistyczna wiadomość, zwłaszcza, jeśli zdrożeją same mieszkania. Wtedy to wymagane ustawowo 10% będzie znacznie większą sumą niż obecnie.

Na podstawie materiałów prasowych Media Forum