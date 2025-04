Nie można powiedzieć, że istnieje tylko jeden, dobry wiek na ślub. Każdy związek rządzi się swoimi prawami, a od każdej reguły istnieją wyjątki. Statystyki pozwalają nam jednak z pewnym prawdopodobieństwem określić, jakie małżeństwa mają szansę przetrwać, a w których pojawiają się problemy. W ten sposób możemy stwierdzić, w jakim wieku lepiej nie planować ślubu, jeśli nie chcemy mierzyć się z wizją szybkiego rozwodu. Jaki więc jest najgorszy wiek na ślub?

Najgorszy wiek na ślub

Badanie przeprowadzone przez United State Census wykazało, że kobiety, które wychodzą za mąż przed ukończeniem 26. roku życia rozwodzą się częściej niż starsze panny młode. W najgorszej sytuacji są z kolei panny młode, które wyszły za mąż między 15. a 20. rokiem życia. To właśnie te młodziutkie mężatki najczęściej i najszybciej decydują się na rozwód.

Co ciekawe, starsze panny młode również nie mogą mieć pewności, że ich pożycie małżeńskie będzie idealne. Z badania USC wynika, że kobiety biorące ślub po 45. roku życia, także są narażone na większe problemy małżeńskie i rozwód.

Wygląda więc na to, że idealny przedział wiekowy na branie ślubu to 26-45 lat. To daje nam 19 lat na wybór idealnego partnera i stworzenie dobrego fundamentu pod małżeństwo.

W jakim wieku Polki biorą ślub?

Z danych GUS wynika, że obecnie mężczyźni najczęściej żenią się w wieku średnio 29 lat, a kobiety w wieku ok. 27 lat. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi dekadami. W 1990 roku prawie połowa mężczyzn zawierających małżeństwo nie przekroczyła 25 lat.

A jak sytuacja wygląda w Europie? Eurostat informuje, że najwcześniej na ślub decydują się Rumunki (26,3 lat), Polki (26,6) i Bułgarki (26,7). Najpóźniej pannami młodymi zostają z kolei mieszkanki Irlandii (ponad 34 lata), Szwecji (33 lata) i Hiszpanii (32,2 lata).

