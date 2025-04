Przygotowania do ślubu kościelnego wielu narzeczonym przysparzają stresów. Należy pamiętać o wielu zasadach związanych z sakramentem i samym zachowaniem w świątyni. Bo chociaż większość duchownych idzie młodym parom na rękę, czasami stawia warunki, które mogą całkowicie zmienić ich nastawienie. Okazuje się, że może to dotyczyć również oprawy muzycznej ślubu, a konkretnie listy utworów zakazanych.

Reklama

Lista utworów zakazanych na ślubie kościelnym

Narzeczeni często wynajmują osoby, które specjalnie dla nich mają przygotować oprawę muzyczną ślubu kościelnego. Młoda para wybiera swoje ulubione utwory, które muzycy mają zagrać i zaśpiewać w trakcie ceremonii. W części polskich parafii obowiązuje jednak coś takiego, jak lista utworów zakazanych na ślubie kościelnym.

Czym kierują się duchowni, którzy ją ustalają? Uważają, że piosenki są zbyt świeckie i nie mają odpowiedniego przekazu dla religijnego sakramentu. Co prawda, nie jest to lista sporządzona przez odgórne władze kościoła i w każdej parafii może się różnić lub w ogóle nie obowiązywać, ale warto mieć świadomość, że ksiądz może nam odmówić wykonania wybranego przez nas utworu.

Głos w tej sprawie zabrał biskup diecezji kieleckiej, który wydał dokument „Instrukcja dotycząca muzyki i śpiewu liturgicznego dla diecezji kieleckiej”. Zawarł w nim postulaty i wyjaśnienie, dlaczego nie zgadza się na użycie niektórych świeckich piosenek podczas uroczystości kościelnych, w tym ślubów.

Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim (w szczególności, gdy chodzi o Msze Święte ze sprawowaniem sakramentu małżeństwa oraz podczas liturgii pogrzebowej). Muzyka filmowa, rozrywkowa, piosenki często pozbawione właściwej treści i formy, nie mogą znaleźć miejsca podczas Eucharystii - napisał biskup

W sieci wielu nowożeńców zdradza, że w ich parafiach również istnieje lista piosenek zakazanych podczas ceremonii zaślubin. Na wielu z nich powtarzają się te same utwory. Jakie? Oto kilka przykładów:

Leonard Cohen „Hallelujah”

The Beatles „All You Need Is Love”

Enya „May It Be”

Paul Young „Love Is In The Air”

Josh Groban „You Raise Me Up”

Wszystkie covery i wykonania świeckie „Ave Maria”

Ed Sheeran „Perfect”

Piotr Rubik „Niech mówią, że...”

Jeśli przyszli małżonkowie chcą, by na ich ślubie zagrano jakikolwiek świecki utwór, najlepiej zrobią, kiedy zwrócą się do proboszcza swojej parafii i ustalą, czy duchowny wyrazi na to zgodę. W wielu parafiach nie będzie z tym problemów, jednak są miejsca, gdzie narzeczeni spotkają się z odmową. Nie wynika to z żadnego prawa kanonicznego, a jedynie wartości i przekonań danego księdza i jego podejścia do sprawowania liturgii.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Ślub symboliczny - popularna alternatywa dla tradycyjnych zaślubin. Na czym polega?

Ta suknia ślubna to hit na Instagramie! Nigdy nie widziałyśmy piękniejszej

Na którym palcu nosi się pierścionek zaręczynowy?