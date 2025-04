Decyzja o wyjściu za mąż to zdecydowanie jedna z najważniejszych, jakie podejmuje w życiu każda kobieta. Dlatego coraz częściej robimy ten krok, kiedy jesteśmy nieco starsze i zdążyłyśmy poznać, czego w życiu chcemy, a czego nie. Portal „Thelist.com” przygotował zestawienie na podstawie ankiety, w której zapytał kobiety z całego świata, w jakim wieku stanęły na ślubnym kobiercu. Odpowiedzi są bardzo różne.

W jakim wieku kobiety średnio wychodzą za mąż?

Z danych zebranych przez serwis wynika, że najwcześniej na świecie za mąż wychodzą mieszkanki krajów afrykańskich. W Nigerii średnia wieku panien młodych to już 17,2 roku. W Mozambiku z kolei 18,7 roku. Wynika to z ich kultury i bardzo wczesnego wchodzenia w dorosłość osób wychowujących się w tych krajach.

Tuż po 20-tce za mąż wychodzą m.in. mieszkanki Iraku (22 lata), Egiptu (22 lata) i Rosji (24 lata). W większości krajów Europejskich średnia wieku panien młodych przypada na drugą połowę „lat 20.” W Belgii jest to 26,3 roku, w Hiszpanii 27,7 roku. Za oceanem panny młode z USA mają zwykle 27,5 roku

Gdzie w takim razie kobiety decydują się na ślub najpóźniej? Okazuje się, że zestawienie portalu zamykają kraje z południa Europy: Włochy (32,2 roku) oraz Holandia (32,4 roku). Po 30-tce za mąż wychodzą też mieszkanki Wielkiej Brytanii (30,8 roku).

Z listy wynika również, że Polki na ślub decydują się... jako jedne z ostatnich w Europie. Średnia wieku panien młodych na rok 2019 to aż 33 lata. Wygląda na to, że nie należymy do kobiet, które lubią podejmować przedwczesne decyzje i wolimy się upewnić, czy ślub to odpowiedni wybór.

Dobrze widać to także po ilości małżeństw zawieranych w Polsce. Z danych demograficznych zebranych przez USC, rocznie na ślub decyduje się ok. 140-150 tys. par. W porównaniu z latami 2010-2015 jest to spadek o 40-50 tys.

