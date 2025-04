Muzyka spełnia na weselu o wiele większą i ważniejszą rolę, niż tylko zapewnienie rozrywki. Wprowadza w odpowiedni dla danej chwili nastrój, pozwalając zapamiętać ją w wyjątkowy sposób. Muzyka na weselu musi być dobrana w taki sposób, by trafiła w gust wszystkich gości. Musi także pasować do klimatu wesela. Na co lepiej się zdecydować: na zespół weselny czy DJ’a? Odpowiedź nie jest ani prosta i nie sposób udzielić jej jednoznacznie. To zależy bowiem od kilku czynników!

Reklama

Zespół weselny – zalety i wady

Do podstawowej zalety wyboru zespołu muzycznego bez wątpienia zalicza się to, że muzyka jest grana na żywo. To właśnie taki rodzaj muzyki jest najpiękniejszy i najbardziej emocjonalny. Aby jednak tak było, zespół musi spełniać dwa podstawowe kryteria:

• Profesjonalny wokal

• Profesjonalny sprzęt

Drugą najważniejszą cechą jest mobilność zespołu, dzięki czemu trębacz, skrzypek czy gitarzysta może towarzyszyć młodej parze już przy wyjściu z domu, a nie dopiero na sali weselnej.

Zwykle lider zespołu jest także wodzirejem, który zagaduje gości i zachęca ich do zabawy.

Jak wybrać zespół weselny lub DJ'a na wesele? Poradnik

Dodatkowo dzięki temu, że muzyka grana jest na żywo, istnieje możliwość modyfikacji playlisty: poproszenie o zagranie piosenki na życzenie czy z dedykacją.

Wadą jest zdecydowanie cena – kilkuosobowy zespół zażyczy sobie o wiele większą kwotę, niż DJ. Dodatkowo ekipie trzeba zapewnić również posiłek i napoje, a często także transport lub nocleg.

DJ na weselu – wady i zalety

W przypadku DJ’a masz pewność, że muzyka będzie czysta i wysokiej jakości – jest bowiem odtwarzana na sprzęcie wysokiej jakości. W tym przypadku nie ma więc ryzyka fałszowania i nieczystych dźwięków.

Wybór DJ’a pozwala również na sporą dowolność w repertuarze – ma on ze sobą mnóstwo płyt bądź dostęp do Internetu w laptopie, więc może odtworzyć właściwie dowolny utwór.

Przed weselem wystarczy również dostarczyć mu listę, także w kolejności, w jakiej chcesz, by utwory zostały zagrane. Na tym właściwie twoja rola się kończy i możesz zająć się innymi przygotowaniami!

90 hitów na weselną zabawę - każdy będzie chciał tańczyć!

Zaletą jest także cena – za występ DJ’a zapłacisz o wiele mniej, niż za zespół.

Do wad wyboru DJ’a można jednak zaliczyć to, że muzyka nie jest grana na żywo, co może nie być w pełni satysfakcjonujące dla gości, szczególnie tych starszych.

Drugą dość istotną kwestią jest brak wodzireja zachęcającego gości do zabawy.

Tą rolę po części spełnia oczywiście DJ, który ma stały kontakt z weselnikami, jednak w największej mierze skupia się na odtwarzaniu muzyki, a rozmowy z gośćmi to dodatek.

Reklama

Zobacz także:

30 największych hitów disco polo na wesele - lista

Najpiękniejsze piosenki na pierwszy taniec!