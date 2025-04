Piosenka na pierwszy taniec powinna być w jakiś sposób szczególna dla ciebie i twojego partnera. Jednocześnie powinien być to utwór, który będzie podobał się waszym gościom, będzie pasował do stylu i charakteru imprezy i, co ważne, a często o tym zapominamy, nie będzie wzbudzał kontrowersji.

Najlepiej sprawdzą się hitowe piosenki na wesele, których słowa znają wszyscy goście albo które będą miło się kojarzyć.

Chyba nikomu nie musimy przypominać, że to najważniejszy punkt wesela i piosenka powinna być bardzo starannie przemyślana. Może to być tzw. „wasza piosenka" - utwór, który oboje lubicie lub który kojarzy się z ważnym wydarzeniem w waszym życiu.

Jeśli takiej nie macie, możecie wybrać po prostu jeden z popularnych weselnych hitów. Jednocześnie piosenka weselna musi być też odpowiednia do tańca. Jeśli brak wam pomysłu, podsuwamy listę propozycji najpiękniejszych i najbardziej romantycznych piosenek na pierwszy taniec.

Najlepiej wybrać któryś z polskich hitów - przemawia za tym wiele argumentów. Każdy zrozumie słowa, wielu kojarzą się ze szczególnymi chwilami w życiu. Oto lista piosenek miłosnych, które doskonale sprawdzają się w czasie pierwszego tańca na weselu.

Najlepsze polskie piosenki na pierwszy taniec:

Grzegorz Tomczak „Niebieska piosenka” Seweryn Krajewski „Wielka miłość” Lady Pank „Zawsze tam gdzie Ty” Farba „Chcę tu zostać” Czerwone Gitary „Słowo jedyne Ty” Eleni „Tylko w Twoich dłoniach” Zbigniew Wodecki „Oczarowanie” Anna Jantar „Moje jedyne marzenie” (znane też jako „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc”) Kancelarya „Zabiorę Cię właśnie tam” (ostatnio bardzo spopularyzowana przez serial „39 i pół” i wykonanie Tomasza Karolaka) Krzysztof Krawczyk „Bo jesteś Ty” Kayah i Kiljański „Prócz Ciebie nic” Joanna Zagdańska „Rękawiczki” Universe „W perły zmienić deszcz” Sumptuastic „Kołyskanka” Borysewicz i Kukiz „Jeśli tylko chcesz” Kindla „Z kimś takim jak Ty” Krzysztof Krawczyk „Tylko Ty, tylko ja” Krzysztof Krawczyk „Preludium weselne” Olga Szomańska i Przemysław Branny „Niech mówią, że to nie jest miłość” Skaldowie „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” Justyna i Piotr „Ty i ja” (na melodię „Ci sara” Al Bano i Romina Power) Varius Manx „Dziękuję” Pectus „To co chciałbym Ci dać'' Beata Bartelik „Sen na pogodne dni” Natalia Kukulska „Zakochani” Natalia Kukulska i Piasek „Jesteś blisko mnie” Stachursky „Z każdym Twym oddechem” Ziyo „Magiczne słowa” Sławek Uniatowski „Kocham Cię” Karolina Kozak „Razem zestarzejmy się” Katarzyna Skrzynecka i Robert Janowski „Ten którego kocham”

Wybierając na pierwszy taniec piosenkę obcojęzyczną, warto zdecydować się na odtworzenie jej z płyty cd, jeśli nie jesteście pewni, czy wasz zespół weselny wykona ją w sposób zbliżony do oryginału. Oto zagraniczna klasyka i wielkie hity.

Najlepsze zagraniczne piosenki na pierwszy taniec:



Leonard Cohen „Dance me to the end of love” Elton John „Can you feel the love tonight” Wet Wet Wet „Love is all around” Frank Sinatra „Strangers in the night” Metallica „Nothing else matters” Bill Medley & Jennifer Wernes „(I’ve had) The time of my life” (piosenka z filmu „Dirty Dancing”) Barbra Streisand „Woman in love” Bryan Adams & Barbra Streisand „I Finally Found” Bryan Adams „Everything I do (I do it for you)” Bryan Adams „Heaven” Andrea Bocelli & Laura Pausini „Vivo Per Lei” Glenn Medeiros „Nothing’s gonna change my love for you” Jennifer Rush „The power of love” Rod Stewart „When I need you” Rod Stewart „Have I told you lately (that I love you)” Richard Marx „Right here waiting” Foreigner „I want to know what love is” Whitney Houston „I will always love you” Whitney Houston „I have nothing” Michael Bolton „When a man loves a woman” Celine Dion „I love you” Celine Dion „Because you loved me” Bon Jovi „Allways” Bon Jovi „Thank you for loving me” Peter Cetera „Forever tonight” All 4 One „I swear” Savage Garden „Truly madly deeply” Scorpions „You and I” Bee Gees „How deep is your love” Goo Goo Dolls „Iris” Shania Twain „You’re still the one” Ed Sheeran „Perfect"

Do największych dziejowych pomyłek w zakresie pierwszego tańca należy natomiast piosenka „Windą do nieba” zespołu 2+1, którą niektórzy uznają za odpowiednią ze względu na słowa refrenu („Już mi niosą suknię z welonem, już Cyganie czekają z muzyką, koń do taktu zamiata ogonem, Mendelsohnem stukają kopyta...”), nie wsłuchując się w zwrotki:

„Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama...”

Lepiej zrezygnować również z piosenek, których teksty są pełne dwuznaczności, występują w nich wulgaryzmy albo tekst jest kontrowersyjny.

