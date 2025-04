Planujesz wesele i chcesz dopiąć wszystko na ostatni guzik? Pamiętaj, że kluczem do udanej imprezy jest świetna muzyka. Jakie piosenki na wesele wybrać, by wesele się udało? Podpowiadamy!

Reklama

Najlepsze piosenki na wesele, czyli...

Muzyka to drugi (zaraz po posiłkach) ważny element przyjęcia weselnego. Jeśli chcecie, by goście dobrze się bawili, a sala nie świeciła pustkami, to nie oszczędzajcie na weselnym zespole lub DJ-u. Jeśli chcecie stworzyć listę piosenek weselnych, to nie zapomnijcie w repertuarze uwzględnić disco polo oraz kilku klasycznych polskich i obcojęzycznych hitów. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie naszą listę piosenek na wesele i wybierzcie coś dla siebie!

Piosenki disco polo na wesele:

Ada Krawczyk - Weselny Klimat After Party - Ona Lubi Pomarańcze After Party - Tylko Ona Jedyna Akcent - Biorę Urlop Od Ciebie Akcent - Królowa nocy Akcent - Przekorny Los Akcent - Przez Twe Oczy Zielone Bobi - Cudny Aniele Cliver - Moje Cialo Oszalalo Czadoman - Chodź Na Kolana Defis - Niespotykany Kolor Defis - Tak Bardzo Tego Chcę Dj Disco i Mc Polo - Ty Jesteś Ruda Extasy - Po Uszy Zakochany Extazy - Buzi To Za Malo Freaky Boys - Do Białego Rana Gesek - W Dyskotece (Balujesz Do Rana) Jorgus - Niebezpieczna Jorrgus - Na Zabawie Long & Junior - Kolorowa Sukienka Long And Junior - Tańcz Tańcz Tańcz Masters - Żono Moja Mejk - Tańczę Z Nim Do Rana Mig - Dziewczyna Z Sasiedniej Ulicy Mig - Miód Malina Piękni i Młodzi - Jedno Słowo Piękni i Młodzi - Niewiara Piękni i Młodzi - Tak Już Bez Ciebie Playboys - Nasza Noc Power Play - Lubisz To Lubisz Power Play - Zawsze Cos (Oj Tam, Oj Tam) Top Girls - Mleczko Weekend - Jestes Zajebista Weekend - Ona Tańczy Dla Mnie Yzzy, Mario Bischin - Jak Ja Kocham Cię

Zobacz listę 30 najnowszych piosenek disco polo na wesele!

Polskie piosenki na wesele:

2+1 - Chodź pomaluj mój świat Andrzej Rybiński - Nie liczę godzin i lat Anna Jantar - Przetańczyć z Tobą chcę całą noc Anna Jantar - Tyle słońca w całym mieście Bolter – Daj mi tę noc Brathanki - Czerwone korale Brathanki - Gdzie ten który powie mi Brathanki - W kinie w Lublinie Budka Suflera - Jolka Buffo - Serduszko puka w rytmie cza-cza Czerwone Gitary - Historia jednej znajomości Czerwone i bure Czesław Niemen Pod papugami D- Bomb - Rycz mała rycz De Mono - Kochać inaczej Edyta Bartosiewicz - Ostatni Facet to świnia – Big Cyc Gdybym miał gitarę Golec uOrkiestra - Lornetka IRA – Ona jest ze snu Janusz Laskowski -Biały miś, Beata Jerzy Połomski - Bo z dziewczynami Kaczuszki Kalina Jędrusik – Bo we mnie jest sex Kayah & Goran Bregovic - Prawy do lewego Krzysztof Krawczyk – Bo jesteś Ty Krzysztof Krawczyk - Ostatni raz zatańczysz ze mną Maryla Rodowicz - Kolorowe jarmarki Natalia Kukulska – Zakochani Skaldowie - Ktoś mnie pokochał Varius Manx - Maj Wilki - Baśka

Piosenka na podziękowanie dla rodziców! Sprawdź, jaką wybrać!

Obcojęzyczne piosenki na wesele:

Boney M - Rivers of Babylon Bonnie Tyler - You are so beautiful Celine Dion - Beauty and the Beast Celine Dion - Because You loved me Crystal Bernard - Forever tonight Peter Cetera and Elton John - Can you feel the love tonight Elvis Presley - Cant help falling in love Gloria Gaynor - I will survive James Buant - You are beautiful Joan Jett - I love rock and roll Marc Anthony - I need to know McCoy - Another night Real Modern Talking - Cheri Cheri Lady Phil Collins - A groovy kind of love Phil Collins - Against all Odds Roy Orbison - Anything you want you got it Roy Orbison - Pretty woman Shakin Stevens - Cry just a little bit Shakin Stevens - You drive me crazy Sharp - You Ten Stevie Wonder - I just called to say I love you The Beatles - I want to hold your hand Whitney Houston - I will always love You

Reklama

To także może ci się przydać!

62 propozycje piosenek na pierwszy taniec!

Szukasz pomysłu na nietypowe wesele? Zorganizuj je... w stylu PRL!

Ile kosztuje wesele? Policz dokładnie wszystkie wydatki!