Zaraz po ustaleniu daty ślubu, w następnej kolejności zaczynają się poszukiwania sali, przy jednoczesnym ustalaniu listy gości. Te dwa elementy są zdecydowanie najważniejsze i stanowią punkt wyjścia do dalszych ustaleń. Od tego, ilu będzie gości, zależy wielkość sali i menu, a także wybór oprawy muzycznej i dekoracji. Zebrałyśmy najważniejsze kwestie związane z wyborem miejsca na wesele. Jaka powinna być sala weselna i o co trzeba koniecznie zapytać, zanim podejmiecie decyzję?

Na początek – ilość gości i menu

Najważniejszą do ustalenia kwestią jest to, od jakiej minimalnej liczby gości można wynająć salę. Często bowiem okazuje się, że dolny limit jest wysoki – na przykład 100 osób. Jeśli planujesz więc wesele skromne i na liście gości przewidujesz rodzinę i najbliższych znajomych, brany przez ciebie pod uwagę lokal natychmiast odpadnie z listy. Niektóre sale oferują możliwość wynajęcia poniżej minimalnego limitu gości, jednak często wiąże się to z ogromną dopłatą, przez co staje się nieopłacalne. Drugą najważniejszą kwestią jest menu i cena za „talerzyk”. Dopytaj dokładnie, co znajduje się w cenie menu dla jednej osoby, a za co trzeba będzie dopłacić. Na rozmowę dotyczącą wynajmu sali warto umówić się z jej właścicielem lub managerem. Pracownicy mogą nie o wszystkim wiedzieć, lub wprowadzić was w błąd.

Wszelkie koszty dodatkowe

Przy ustalaniu szczegółów dotyczących wesela, najważniejsze są kwestie związane z finansami. Pytajcie o wszystko dokładnie – nawet o rzeczy z pozoru najbardziej oczywiste, ponieważ często to właśnie one okazują się być zaskakujące. Kolejne ważne pytanie dotyczy tego, na ile godzin wynajmujecie lokal. Sala weselna może być opłacona na przykład na 8 godzin zabawy, a za każdą kolejną trzeba będzie dopłacić. Szkoda kończyć zabawę, jeśli trwa w najlepsze, więc lepiej być przygotowanym na wysokość dodatkowych kosztów za jej przedłużenie. Trzeba również ustalić, czy obiekt, w którym znajduje się sala, dysponuje pokojami dla gości, a jeśli tak – to czy cena za wynajem je uwzględnia, czy trzeba zapłacić dodatkowo. Ustalcie również, czy w cenie sali uwzględniony jest pokój małżeński dla Pary Młodej.

O co jeszcze koniecznie trzeba zapytać wynajmując salę weselną?

Najważniejszą i podstawową zasadą jest: pytajcie o wszystko, co tylko was interesuje. W tym przypadku nie ma pytań głupich: to wasz wielki dzień, więc organizacyjnie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Warto również dowiedzieć się, jaka jest wysokość zaliczki, do kiedy trzeba ją wpłacić, a także czy jest zwrotna w przypadku rezygnacji z sali. Trzeba wziąć pod uwagę nieprzewidziane wydarzenie, które może spowodować konieczność zmiany terminu wesela lub jego odwołanie. Warto upewnić się również, czy w przypadku rezygnacji przez was, umowę wynajmu można przepisać na inną zainteresowaną parę. Wszelkie ustalenia warto mieć na piśmie, podpisane przez obie strony. Daje wam to zabezpieczenie i gwarancję ochrony waszego interesu. Nieprzewidziane sytuacje w dniu ślubu zdarzają się praktycznie zawsze. Podejdźcie jednak do nich z dystansem. W dniu wesela macie się bawić, nie martwiąc się o żadne szczegóły!

Pytania dodatkowe

Pytań, które warto zadać przed wynajęciem sali, jest tyle, że nie sposób je wszystkie zapamiętać. Warto więc wcześniej przygotować sobie listę i spisywać spontanicznie wszystkie te, które przyjdą wam do głowy. Dobrym pomysłem jest także podzielenie tej listy na kategorie i przypisywanie im konkretnych pytań, na przykład:

logistyka

koszty

wygląd sali

noclegi.

W takiej postaci lista będzie przejrzysta i nie pogubicie się w tym, co was interesuje. Najważniejsze pytania można zawrzeć w tabeli, a w kolejnych kolumnach wpisywać nazwy kilku wybranych sal. W takiej postaci wystarczy rzut oka i porównanie w najważniejszych kwestiach będzie widoczne jak na dłoni!

