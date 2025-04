Wybór odpowiedniego menu weselnego to trudne zadanie. Po pierwsze dlatego, że to jedna z najdłużej trwających rodzinnych imprez (potraw musi więc być wystarczająco dużo), a po drugie dlatego, że w tej kwestii nie należy kierować się wyłącznie swoimi upodobaniami, ale przede wszystkim dopasować się do preferencji gości.

Menu weselne najczęściej odzwierciedla polską kuchnię (nie zawsze jednak tę tradycyjną), która bardzo często uzupełniona jest o europejskie i azjatyckie przysmaki - to taki standard, który pojawia się na większości weselnych stołów.

Pamiętaj, aby przed komponowaniem menu (jeśli będą to dania serwowane do stołu) zrobić odpowiedni wywiad: zapytać kto jest wegetarianinem, kto weganem, a kto (ze względu na alergię) nie może jeść orzechów.

Jak więc skomponować odpowiednie menu weselne? Ile dań na ciepło powinno się w nim pojawić? Jaki deser podać gościom? Jaką smakowitą atrakcję zaserwować gościom (candy bar, stół wiejski, pieczone prosię, a może coś jeszcze innego)? Podpowiadamy!

Z punktu widzenia gości na ślubie najważniejsze, poza samą ceremonią, jest jedzenie. Menu weselne nie powinno jedynie zapełnić żołądka, ale i dostarczyć odpowiednich wrażeń smakowych. By uniknąć gafy istotne jest, by dobrze oszacować wielkość i liczbę porcji weselnych dań.

Joanna Hoc-Kopiej - ekspertka Dworu Korona Karkonosze, wyjaśnia: