Małe przyjęcie weselne to coraz częściej wybierana opcja. Taka forma wesela ma same plusy - po pierwsze, kameralna impreza pozwoli wszystkim dobrze się bawić, po drugie jest mniej kosztowna, a po trzecie daje większe pole do popisu.

Obecnie coraz więcej par decyduje się na zorganizowanie mini przyjęcia, na które zapraszają jedynie najbliższą rodzinę i przyjaciół. Najmniejsze z jakim się spotkałyśmy? Na 20 osób. Ślub cywilny w przepięknym małym Urzędzie Stanu Cywilnego na Śląsku, przyjęcie w pięknej sali pałacowej, gdzie wszyscy goście siedzieli przy jednym stole i każdy z każdym mógł swobodnie porozmawiać.

Nie każda młoda para dobrze czuje się, gdy jest w centrum zainteresowania, może i wy jesteście taką parą? Może nie chcecie zapraszać wujów, których nie widzieliście 20 lat, może dla was najważniejsze jest to, że weźmiecie ślub i będziecie ze sobą na zawsze? Obojętnie jaki jest powód, dla którego chcecie zorganizować małe przyjęcie, ważne, że zrobicie to po swojemu i zgodnie ze swoim zdaniem.

1. Uroczy kościółek i wesele pod gołym niebem

Mały drewniany, zabytkowy kościółek, mieszczący zaledwie kilkanaście osób, a potem przyjęcie w pięknym ogrodzie pod gołym niebem. Czy właśnie takie miejsca ceremonii ślubu i przyjęcia weselnego nie są inne niż po prostu niedzielny obiad w restauracji? Ślub w plenerze wygląda pięknie!

Fot. Adobe Stock

2. Przyjecie w formie bufetowej

W Polsce jest wiele nietypowych miejsc, gdzie można zorganizować coś innego niż typowo zasiadane wesele. Przyjęcie może odbyć się w formie bufetowej, a na zewnątrz goście będą mieli zorganizowane miejsce do zabawy i różne atrakcje np. rejs łódką po jeziorze czy gra w lotki.

fot. Adobe Stock

3. Kameralne przyjęcie w ustronnym domku

Jeśli kochacie np. góry, możecie wynająć dom, w którym zorganizujecie wraz z zaproszonymi gośćmi całe przyjęcie i dekoracje - tak jak zrobiła to znana mi para. Wszyscy zaproszeni goście pomagali w organizacji miejsca zaślubin, jak również w przygotowaniu dekoracji.

Fot. Adobe Stock

4. Obiad dla rodziny i impreza klubowa dla przyjaciół

Kiedyś rozmawiałam z parą młodą, która w ogóle nie chciała robić przyjęcia weselnego, mieli zupełnie inny pomysł. Ślub cywilny, na który zaprosili rodziców, chrzestnych i dziadków, potem obiad obowiązkowo z pysznym tortem w pobliskiej restauracji, a późnym wieczorem, a raczej nocą wynajęli swój ulubiony klub, gdzie świętowali wraz ze swoimi znajomymi aż do białego rana.

Fot. Adobe Stock

5. Wakacyjny wyjazd

Jeśli wasz budżet jest większy, możecie zaprosić swoich bliskich za granicę i wziąć ślub np. gdzieś w Hiszpanii czy we Włoszech. To również doskonały pomysł na spędzenie podróży poślubnej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.07.2014.

Fot. Adobe Stock

