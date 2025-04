Organizacja ślubu i wesela to nie lada wyzwanie. To, jak będzie wyglądał ten jedyny dzień w twoim życiu, zależy w dużej mierze, od twojego znaku zodiaku. To przecież znak zodiaku warunkuje wiele cech charakteru i decyduje o tym, jaki rodzaj ślubu, dekoracje i inne atrakcje pojawią się na weselu.

Baran (21.03-20.04)

Zodiakalny baran to przywódca, ale i bardzo osoba niezwykle spontaniczna. Ślub osoby, spod znaku baran będzie więc brawurowy. Baran gotów jest wziąć ślub dzień po samych zaręczynach. Jeśli jednak trafi na partnera, który trochę mocniej stąpa po ziemi, ślub będzie idealnie przemyślany i zaplanowany, bo baran to typ przywódcy. Podczas wesela nikogo nie opuści dobry humor.

Z kim zodiakalny baran stworzy małżeństwo idealne?

Barany powinny zawierać związki ze Strzelcami, Lwami, Wodnikami i Bliźniętami, a najwięcej spięć mogą mieć w relacjach z innymi Baranami i Wagami.

Byk (21.04 – 21.05)

Zodiakalne byki są osobami silnymi psychicznie, szanującymi historię i bardzo lubianymi w towarzystwie. Ślub byka będzie więc zgodny z tradycją. Pojawią się takie elementy jak błogosławieństwo, uroczysta ceremonia w kościele, biała suknia i długi welon oraz huczna zabawa do rana.

Z kim zodiakalny byk stworzy małżeństwo idealne?

Bykom poleca się związki z Pannami, Koziorożcami, Lwami i Rakami. Z dala powinny się trzymać od zodiakalnych Wag.

Bliźnięta (22.05-20.06)

Zodiakalne bliźnięta to osoby o dwoistej naturze. Raz są pełne euforycznej radości, a raz niesamowitej rozpaczy. Ślub osoby spod znaku bliźnięta to nie łatwa sprawa, bo bliźniętom ciężko się na coś konkretnego zdecydować. Jeśli jednak w wyborze pomoże im partner lub ktoś z grona bliskich, to zabawa będzie niezapomniana i w bardzo rodzinnej atmosferze.

Z kim zodiakalne bliźnięta stworzą małżeństwo idealne?

Bliźnięta powinny zawierać związki z osobami spod znaku Barana, Lwa, Wagi i Wodnika, a najtrudniejsze relacje tworzą ze zodiakalnymi Rybami.

Rak (21.07-10.08)

Zodiakalny rak to domator, bujający w obłokach. Ślub raka będzie więc rodzinną ceremonią w gronie najbliższych. Sam ślub i wesele będą eleganckie, ale bez wymuszonej sztuczności. Pojawią się za to łzy wzruszenia, ciepła atmosfera i mnóstwo prawdziwej radości.

Z kim zodiakalny rak stworzy małżeństwo idealne?

Najlepsze związki Rak stworzy z osobami spod znaku Skorpion i Wodnik, a dużo negatywnych emocji wypływa z ich związków z Bliźniętami.

Lew (23.07-22.08)

Lew to król zwierząt. Jest typem przywódcy, który chce dominować. Ślub lwa będzie więc wydarzeniem w iście królewskim, bardzo tradycyjnym wydaniu. Katedralny welon, piękna suknia i obowiązkowo bardzo dużo gości, bo przecież na weselu króla powinni pojawić się wszyscy.

Z kim zodiakalny Lew stworzy małżeństwo idealne?

Lew stworzy idealny związek z Baranami, Strzelcami i Wagami. Nie układa im się z osobami spod znaku Skorpiona i Ryb.

Panna (24.08-22.09)

Panny to perfekcjonistki. Ich ślub będzie idealny pod każdym względem, co wiąże się z długimi przygotowaniami oraz stresem. Oprawa muzyczna będzie więc idealnie dobrana, menu przesmaczne, a dekoracje ekskluzywne.

Z kim zodiakalna Panna stworzy małżeństwo idealne?

Panny powinny łączyć się w pary z Bykami i Strzelcami. Najgorzej zaś jeśli stworzą związek z innymi Pannami.

Waga (23.09-21.11)

Wagi są bardzo zrównoważone. Ich ślub będzie więc idealnie dopracowany, przemyślany i ułożony. Wszystko ustalone będzie do perfekcji i nawet dekoracje będą miały swoje pieczołowicie zaplanowane miejsce na stole. Podczas wesela nie będzie więc żadnych przypadków. I co najważniejsze – będzie na co popatrzeć, bo wesel Wagi będzie wydarzeniem, o którym długo będzie się mówiło.

Z kim zodiakalne Wagi stworzą małżeństwo idealne?

Wagi stworzą idealny związek ze Lwem, Strzelcem i Rakiem. O konflikt nie będzie trudno, gdy zwiąże się z Baranem.

Skorpion (24.10-21.11)

Zodiakalny skorpion jest bardzo uparty, ale i lojalny. Ślub Skorpiona będzie ekskluzywny, wytworny i w gronie najbliższych. Z racji cech osobowości, to skorpion będzie miał decydujące słowo w kwestii wyboru menu, miejsca wesela, czy dekoracji.

Z kim zodiakalny Skorpion stworzy małżeństwo idealne?

Najlepiej Skorpionowi będzie z Rybami i Rakami. Najtrudniej zaś z Lwami.

Strzelec (21.11-22.12)

Strzelec to mieszanka wybuchowa. Osoby spod tego znaku są pełne optymizmu, radości i odwagi. Ich ślub będzie więc spontaniczny i niekonwencjonalny. Mogą pojawić się sztuczne ognie, fajerwerki, czy huczne konkurencje oczepinowe, które sprawią, że wszyscy będą bawić się do białego rana.

Z kim zodiakalny Strzelec stworzy małżeństwo idealne?

Strzelec stworzy idealny związek z Rakiem i Koziorożcem, ale nie najlepiej może mu być z Baranem.

Koziorożec (22.12-19.01)

Koziorożec to typ realisty, który wszystko ma dopięte na ostatni guzik. Ślub Koziorożca będzie zaplanowany od A do Z. Żadna wpadka lub niemiła niespodzianka na pewno się nie pojawi. Ceremonia będzie miała niepowtarzalny, elegancki klimat. Panna młoda będzie w białej sukni, na głowie będzie piękny welon, słodki piętrowy tort zachwyci każdego, a muzyka będzie zachęcała do tańca.

Z kim zodiakalny Koziorożec stworzy małżeństwo idealne?

Koziorożce udane relacje budują z Bykami, Koziorożcami i Pannami. Trudno jednak jest im się porozumieć ze zodiakalnymi Baranami i Wagami.

Wodnik (21.01-19.02)

Wodniki to osoby bardzo żywiołowe. Ich wesela są zwykle oryginalne i niekonwencjonalne. Ślub na plaży, "tak" wypowiedziane podczas skoku ze spadochronem lub pod wodą – to ich idealny ślub. Na weselu wodnika nikt nie będzie się nudził, a wydarzenie zapadnie na długo w pamięci gości.

Z kim zodiakalny Wodnik stworzy małżeństwo idealne?

Wodniki powinny tworzyć związki z Koziorożcem i Rakiem. Ich relacje mogą się skomplikować, gdy wejdą w związek z Baranem.

Ryby (19.02-20.03)

Ryby to osoby troskliwe, ceniące rodzinne relacje i prawdziwą miłość. Ich ślub będzie więc elegancki, ale bez zbędnego przepychu. Wśród gości pojawią się najbliżsi – rodzina i przyjaciele. Na przyjęciu nie zabraknie wzruszenia, pięknych toastów i klasycznych zwyczajów.

Z kim zodiakalne Ryby stworzą małżeństwo idealne?

Ryby stworzą idealny związek z Rakiem i Skorpionem. Może im nie wyjść ze zodiakalnym Lwem.