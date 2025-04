Suknia ślubna to kreacja jedyna i na całe życie, bo przecież mało kto po raz drugi decyduje się na ślub kościelny. Jaka więc powinna być idealna suknia ślubna? Po pierwsze - dopasowana do figury. Po drugie - dostosowana do charakteru uroczystości (inaczej ubierze się panna młoda na wesele w stylu boho, a inaczej na to glamour). Po trzecie - powinna być wygodna - w końcu to w niej przetańczysz cały rok.

Reklama

Wybierz idealny model sukni ślubnej do swojej figury!

Kolekcja ślubna od Sylwii Romaniuk

Sylwia Romaniuk zaprojektowała kolejną fenomenalną kolekcję sukien ślubnych. Jakie są? To połączenie tradycji i nowoczesności, dzięki czemu każda panna młoda znajdzie coś dla siebie. I ta, która marzy, by wyglądać księżniczka, i ta, która stawia na nowoczesność, ale i ta dla której zmysłowość zamknięta w kreacji w duchu haute couture , jak i w nowatorskim projekcie są spełnieniem marzeń w tym najważniejszym dniu w życiu.

Suknia ślubna dla puszystej panny młodej? Mamy kilka propozycji!

W najnowszej kolekcji ślubnej Sylwii Romaniuk znajdziemy więc przepiękne bajkowe suknie, krótkie i nowoczesne kreacje, a także modne spodnie, które śmiało mogą zastąpić sukienkę.

Reklama

Atelier znajduje się w Warszawie na Alejach Ujazdowskich 41.