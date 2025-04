Suknia ślubna dla puszystej panny młodej to taka, której rozmiar zaczyna się od 40 wzwyż. Suknia ślubna plus size powinna ukrywać niedoskonałości oraz podkreślać jej najpiękniejsze walory. Niezależnie od tego, czy weselna kreacja ma być w rozmiarze S, czy XXL zawsze musi być wyjątkowa, aby panna młoda czuła się nadzwyczajnie. Zobacz, jakie modele sukni ślubnych są odpowiednie dla grubszych panien młodych oraz sprawdź, jakimi zasadami kierować się podczas wyboru tej niecodziennej kreacji.

Fasony sukien ślubnych

Jak wybrać idealną suknię ślubną?



Przy wyborze sukni ślubnej kieruj się dwiema najważniejszymi zasadami.

Suknia ślubna powinna podobać się tobie! Nie mama, nie siostra, druhna czy ciotka, ale to ty powinnaś podjąć decyzję o wyborze sukni ślubnej i to ciebie ona powinna zachwycić! Pamiętaj, że ślub to twój wielki dzień. Jeśli po przymierzeniu kilku sukien jedna wpadnie ci w oko, ale nie do końca przekona twoich najbliższych, moim zdaniem nie powinnaś sugerować się ich opinią, aby nie żałować wyboru. Musisz dobrze czuć się w wybranej sukni ślubnej. Kreacja powinna nie tylko zachwycać wizualnie, ale i dawać poczucie komfortu. Pamiętaj, że w tej sukni będziesz bawić się całą noc, więc wybór musi być przemyślany.

Jak wybrać suknię ślubną w rozmiarze plus size?



To, że nosisz rozmiar XL lub większy, nie oznacza drakońskiej diety tuż przed ślubem. Twoja druga połówka kocha cię taką, jaką jesteś! Owszem, na własnym weselu każda kobieta chce wyglądać wyjątkowo. To dlatego warto na rok wcześniej zacząć zdrowo się odżywiać i ćwiczyć, ale pod żadnym pozorem nie katuj się głodówką, która może mieć poważne negatywne skutki. Zamiast tego pomyśl o odpowiednim doborze sukni ślubnej do swojej sylwetki. Przy wyborze sukni ślubnej dla puszystej panny młodej zastosuj się do naszych 6 zasad.

Aby optycznie "odchudzić" figurę, wybierz suknię, która zakryje ramiona. Proponuję grubsze ramiączka albo koronkowe rękawki. Atłasowym sukniom powiedź nie. Będą odbijały światło, przez co twoja figura będzie wydawała się na większą. Unikaj obcisłych sukni, a już na pewno nie decyduj się na model syrenki, który sprawi, że będziesz wyglądała jak wieloryb :) Unikaj falban, haftów, nadmiaru koronek, które sprawiają, że cały look będzie wydawał się ciężki. Postaw na proste kroje sukien. Pomyśl o bieliźnie wyszczuplającej, która bywa wygodna i daje poczucie komfortu i pewności siebie.

Modele sukien ślubnych dla puszystej panny młodej



Idealnym modelem dla panny młodej plus size będzie fason:

Puszyste panny młode powinny zrezygnować z fasonu syrenki, która podkreśla biodra i nogi.

Prosty – prosta, lekka, lejąca się suknia ślubna nie będzie podkreślała zbyt zaokrąglonych bioder czy brzuszka. Za to wysmukli sylwetkę.

A – ten model sprawdzi się szczególnie w przypadku wysokich, ale puszystych kobiet. Poszerzane suknie ku dołowi dają optyczne złudzenie wyższej i szczuplejszej figury.

Empire – jeśli chcesz maksymalnie wydłużyć i wyszczuplić sylwetkę, to będzie idealny modela dla ciebie. Podkreślisz piersi, a delikatny, swobodny dół sprawi, że będziesz wyglądała na chudszą i wyższą.

Księżniczka - jeśli założysz gorset, który pięknie wymodeluje talię, możesz pozwolić sobie nawet na mocno rozkloszowaną princessę.

Suknie ślubne plus size