Wybór sukni ślubnej to ciężkie zadanie. Każda panna młoda ma przecież inny gust, każdej podoba się inny fason i każda może mieć własną wizję kreacji weselnej. A co jeśli okaże się, że wybór sukni ślubnej podyktowany jest twoją datą urodzenia? Jak się okazuje, znaki zodiaku i cechy osobowości, jakie się z nim wiążą, wpływają na wiele życiowych wyborów. Na to, którą suknię założysz na swój własny ślub też. Przedstawiamy propozycję, jak dobrać suknię ślubną do konkretnego znaku zodiaku.

Suknia ślubna dla barana

Barany lubią kusić modowymi stylizacjami. Lubią seksowne stroje, ale absolutnie nie wyrażają swojej ekscentryczności wprost. Zamiast tego kuszą idealnie dopasowanymi strojami, głębokimi dekoltami czy odkrytymi plecami. Taka właśnie jest też suknia ślubna barana. Podkreśla figurę i eksponuje to, co najpiękniejsze i przykuwające wzrok. Kreacją odpowiednią dla barana jest model rybki.

Suknia ślubna dla byka

Jesteś miła, grzeczna, zabawna, dziewczęca i sama nie raz zaśmiałaś się, myśląc o sobie, że świetnie opisuje cię stwierdzenie "niepoprawna romantyczka". Twoja suknia to lustrzane odbicie wszystkich twoich cech. Będzie kobieca, lekka, zwiewna, w stylu boho lub rustykalnym. Idealnie będziesz wyglądała w modelu empire oraz prostym fasonie sukni ślubnej. Falbanki, koronki elementy natury to must-have sukni byka.

Suknia ślubna dla bliźniąt

To będzie prawdziwe zaskoczenie, coś nieoczywistego, ale i zarazem pięknego. Lubisz błyskotki, gamę kolorów, cekiny i kamienie. Na sukni ślubnej bliźniąt obowiązkowo pojawią się albo kolorowe akcenty w postaci kwiatów lub detali, albo wysadzany kryształkami, mieniący się gorset, którego nie da się nie zauważyć. Idealną suknią bliźniąt jest model księżniczki oraz tradycyjny fason.

|od lewej: suknia ślubna baran: Pronovias Barcelona, byk: Temperly London, bliźnięta: Agnes|

Suknia ślubna dla raka

Kobiety o znaku zodiaku rak są eleganckie, poważne i stylowe. Twoja suknia też taka będzie. Postawisz zapewne na prostotę, piękny krój, eleganckie wykończenia, klasyczne koronki i szykowną biżuterię. Jeśli wybierzesz model prosty z delikatnymi zdobieniami, na pewno nie pożałujesz.

Suknia ślubna dla lwa

Lubisz być w centrum uwagi, a w dniu ślubu chcesz, aby wszystkie oczy skierowane były właśnie na ciebie. Twoja suknia ślubna to wspaniały i bogaty model księżniczki, najlepiej ze zdobionym gorsetem oraz długim trenem.

Suknia ślubna dla panny

Jesteś typem nowoczesnej panny młodej. Kochasz wszystko, co praktyczne, modne i na topie. Twoja suknia ślubna nie będzie typową babcina kreacją czy strojem rodem z bajek Disnay'a. Wybierzesz coś nieoczywistego, wprost z wybiegu światowej mody. Idealna suknia ślubna dla panny to model krótkiej kreacji z dłuższym tyłem lub model prosty.

|od lewej: suknia ślubna rak: Pronovias Barcelona, lew: Agnes, panna: Agnes|

Suknia ślubna dla wagi

Kobieta – waga to połączenie rozwagi i eleganckiego przepychu. W twojej kreacji niczego nie będzie ani za dużo, ani za mało. Jeśli zdecydujesz się na koronki czy falbany, to na pewno nie będziesz wyglądała jak w przebraniu – wszystko na pewno będzie do siebie pięknie pasowało. Idealną suknią dla wagi będą modele księżniczki oraz fason A.

Suknia ślubna dla skorpiona

Skorpiony są tajemnicze, pełne seksapilu, ale i klasy. Suknia ślubna skorpiona będzie idealnie dopasowana, zapewne postawisz na wycięte plecy, koronkowe elementy, tiulowe wstawki i odkryte ramiona. Postaw na model syrenki. Gwarantujemy, że będziesz zachwycona.

Suknia ślubna strzelca

Jeśli jesteś strzelcem, to zapewne bywasz zalotna, zabawna, dziewczęca i radosna. Taka też będzie twoja suknia. Postawisz na coś wystrzałowego, innego niż wybiorą wszystkie koleżanki i kuzynki. Twoja idealne suknia to model empire lub model tea length.

|od lewej: suknia ślubna waga: Pronovias Barcelona, skorpion: Pronovias Barcelona, strzelec: Agnes|

Suknia ślubna dla koziorożca

Jesteś typem damy, uwielbiasz klasykę i umiarkowany przepych. Podczas ślubu chcesz wyglądać jak gwiazda Hollywood. Idealna suknia koziorożca będzie ozdobna, ale przede wszystkim elegancka. Na pewno nie wybierzesz modelu odkrywającego zbyt wiele. Zapomnij o wielkich dekoltach i odsłoniętych plecach. Postaw na model empire, który doda ci szyku. Do bardziej wymagających koziorożców pasować będą modele księżniczki lub klasyk z trenem.

Suknia ślubna wodnika

Lubisz modę, niekonwencjonalne rozwiązania i szykowne kreacje. Ale przede wszystkim uwielbiasz zaskakiwać – strojem, makijażem i fryzurą. Twoja suknia będzie połączeniem klasyki z oryginalnymi dodatkami. Idealnie będą pasowały do ciebie suknie z błyskotkami.

Suknia ślubna dla ryb

Ryby uwielbiają błyszczące dodatki, kamienie i proste kreacje. Suknia ślubna ryb będzie więc modelem klasycznym lub kształtem litery A. Idealnie wyglądać będziesz też w delikatnych, zwiewnych kreacjach, które przypominają halki. Jeśli wybierzesz suknię w kształcie litery A i górną część ozdobisz kamieniami, na pewno będziesz wygadać wspaniale.

|od lewej: suknia ślubna koziorożec: Agnes, wodnik: Pronovias Barcelona, ryby: Pronovias Barcelona|