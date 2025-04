Wybór sukni ślubnej nie jest prosty! Wiele kobiet twierdzi, że jest to jeden z najtrudniejszych życiowych dylematów. To prawda, że salonów mody ślubnej oraz kreacji weselnych jest dużo i każda znajdzie coś dla ciebie, ale to właśnie ta przeogromna ilość sukien ślubnych często stanowi poważny problem. Każda przecież jest piękna, niepowtarzalna, zachwyca i ... każdą chciałoby się mieć. Niestety wybrać należy jedną. Zobacz, co jest modne w modzie ślubnej oraz sprawdź, jak wybór białej kreacji widzi stylista ślubny, pani Marlena Muszyńska - Kierownik Salonu Firmowego Agnes Fashion Group.

Reklama

Zobacz, jak dobrać suknię ślubną do figury

Małgorzata Górecka: Ile panien młodych już Pani ubrała?

Marlena Muszyńska - Kierownik Salonu Firmowego Agnes Fashion Group: Na pewno można liczyć już w setkach. Po kilku latach przestałam liczyć.

M. G.: Pomoc w wyborze sukien ślubnych to odpowiedzialne zadanie. Stresuje się Pani czasem?

M. M.: Nie stresuję się, ale wiem, że to odpowiedzialna praca. Podchodzę do każdej klientki indywidualnie, tak aby poczuła się wyjątkowo.

M. G.: Jak wygląda typowa sytuacja z Państwa salonu? Wchodzi kobieta i ...? Robi Pani jakiś wywiad, zadaje Pani pytania, ocenia Pani figurę? Jak to jest?

M. M.: Większość Pań umawia się na spotkanie w salonie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Podczas pierwszej rozmowy z przyszłą Panną Młodą dowiadujemy się, czego poszukuje, co jej się podoba, jak chciałaby wyglądać w tak ważnym dla niej dniu. Większość Pań jest otwarta także na nasze sugestie i podpowiedzi w wyborze sukien ślubnych.

M. G.: Jak wygląda reakcja kobiety, która pierwszy raz przymierza suknię ślubną?

M. M.: W dniu pierwszych przymiarek kobieta jest bardzo podekscytowana, pełna emocji. Wiele Pań czeka na ten moment od dziecka, wyobrażając siebie w pięknej sukni księżniczki.

M. G.: Ile czasu potrzebuje panna młoda na wybranie tej jedynej kreacji? Zdarza się, że kobiety przychodzą kilka albo kilkanaście razy i mierzą suknie?

M. M.: Jest to bardzo indywidualna sprawa. Czasami wystarczy jedno spojrzenie na suknię i przyszła Panna Młoda wie, że jest to "ta jedyna", czasami potrzebuje kilku wizyt, zanim podejmie ostateczną decyzję. Duża ilość przymierzonych sukien nie gwarantuje znalezienia tej jedynej, dlatego warto zdać się na doświadczenie konsultantek ślubnych.

Zobacz idealne suknie ślubne dla puszystej panny młodej

M. G.: Jakie modele sukien ślubnych są wybierane najczęściej?

M. M.: Wszystko zależy od obecnego trendu w modzie ślubnej, a także od sylwetki przyszłej Panny Młodej. Kobiety są świadome swojej sylwetki i starają się wybrać suknię, która najlepiej podkreśli jej walory. Najczęściej jednak wybieraną suknią w naszych salonach jest model księżniczki.

M. G.: Czym kierują się polskie panny młode, wybierając suknię ślubną?

M. M.: Wszystkie panny młode chcą wyglądać wyjątkowo, pięknie.

M. G.: Czy panny młode są otwarte na nowości modowe, niekonwencjonalne trendy, coś innego niż wybierają wszyscy?

M. M.: Jest taka grupa kobiet, są one jednak w mniejszości.

materiały prasowe suknie ślubne Agnes Fashion Group / kolaż polki.pl

M. G.: Słuchają rad stylistki, mamy, koleżanki czy ufają same sobie?

M. M.: Klientki zazwyczaj polegają na fachowej wiedzy i doświadczeniu konsultantek z naszego salonu. Zdarzają się też takie Panny Młode, które doskonale wiedzą, jaką suknię chcą kupić.

M. G.: Ile osób uczestniczy w wyborze sukni ślubnej?

M. M.: Czasami jedna, osoba czasami kilka. Przeważnie jest to świadkowa, mama czy też teściowa. Zdarzają się coraz częściej sytuacje kiedy w przymiarce uczestniczą także mężczyźni, którzy okazują się bardzo dobrymi doradcami.

M. G.: Jak wytłumaczyłaby Pani niższej i bardziej puszystej pannie młodej, że dana suknia (np. model syrenki) absolutnie do niej nie pasuje, pomimo że klientka upiera się właśnie na taką kreację?

M. M.: Klientki są obecnie bardzo świadome, jeśli chodzi o typ swojej sylwetki i zazwyczaj z pomocą konsultantki wybierają właściwy model. Niezależnie od tego, jaki model sukni ostatecznie wybierze przyszła Panna Młoda, najważniejsze jest to, aby czuła się w niej wyjątkowo i niepowtarzalnie w dniu swojego ślubu.

M. G.: Wybór sukni ślubnej to podobno jeden z ważniejszych dylematów kobiety. Jak pomaga Pani w podjęciu tej trudnej decyzji?

M. M.: Służymy radą i wieloletnim doświadczeniem pracy w salonie.

M. G.: Gdyby miała Pani wymienić 3-4 uniwersalne zasady wyboru sukni ślubnej, to co by to było? Czym się kierować?

M. M.: Po pierwsze - nie zostawiaj zakupu sukni na ostatnią chwilę

Po drugie - pamiętaj o doborze odpowiedniej bielizny i butów przy wyborze sukni. Dodatki można kupić w salonach firmowych Agnes Fashion Group

Po trzecie -przyjdź na przymiarkę wypoczętą i w dobrym humorze.

Zobacz suknie ślubne, które nas zachwyciły

M. G.: Jaką suknię poleciłaby Pani na ślub cywilny?

M. M.: Wszystko zależy od oczekiwań klientek. Może to być krótka, kobieca sukienka, lub też długa, wytworna kreacja, która będzie nawiązywała do stylizacji kościelnej. Radziłabym wybierać modele w kształcie rybki czy też empire, które dobrze będą wyglądały w trakcie uroczystości w USC. Suknie typu księżniczki, czy też suknie z długimi trenami polecałabym raczej do kościoła.

M. G.: Podejrzewam, że praca w salonie sukien ślubnych to nie tylko sporo obowiązków, ale i wiele zabawnych sytuacji. Zdarzają się takie?

Reklama

M. M.: Czasami zdarzają się zabawne sytuacje. Na prośbę klientek zaszywamy w sukniach ryż i grosik na szczęście. Oczywiście przestrzegamy również wszystkich przesądów ślubnych.