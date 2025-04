Z niechcianymi, dodatkowymi kilogramami zmaga się wiele kobiet. O przybranie na wadze bardzo łatwo, gorzej ze zrzuceniem zbędnego balastu. Na wieść o dacie ważnej uroczystości, a przede wszystkim wesela, niemal od razu podejmuje się próby schudnięcia. W przypadku 2-3 kilogramów zwykle nie ma problemu, by w krótkim czasie osiągnąć zamierzony efekt.

Jeśli jednak nadwaga jest spora, nie ma co się oszukiwać – w ciągu kilku tygodni nie zrzucisz na tyle, by z rozmiaru na przykład 42 zejść do 36. Dlatego niech wesele będzie motywacją do podjęcia walki o szczupłą sylwetkę, ale zamiast się głodzić, znajdź odpowiednią dla swojej figury kreację!

Sukienki na wesele – duże rozmiary tez mogą być sexi!

Podstawowym błędem, jaki popełniają panie o pełnych kształtach, jest zakładanie szerokich, zwisających, wręcz workowatych ubrań, które mają w założeniu tuszować niedoskonałości figury i odstające boczki czy szerokie biodra. Tymczasem takie bezkształtne masy materiału jeszcze bardziej poszerzają sylwetkę i czynią ją kwadratową i toporną…

Każda kobieta pragnie wyglądać pięknie i kobieco, szczególnie wybierając się na wesele. Dlatego porzuć myśl o wyborze babcinej sukienki, która ma tylko zamaskować twoje niedoskonałości.

Kup nową, piękną i seksowną sukienkę – nie tyle w większym rozmiarze, ile dedykowaną kobietom o większych kształtach. Taka kreacja szyta specjalnie z myślą o paniach z dodatkowymi kilogramami wygląda na puszystej sylwetce o niebo lepiej, niż sukienka szyta wedle jednego schematu, tylko w różnych rozmiarach.

Jak wybierać sukienki XXL na wesele? Na co powinnaś zwrócić uwagę, a czego unikać?

Sukienki XXL na wesele – jak wybierać, by wyglądać nienagannie?

Wybierając sukienkę (nie tylko na wesele czy inną okazję, która wymaga eleganckiej prezencji), pamiętaj o kilku najważniejszych zasadach:

Materiał : nie powinien być lejący

: nie powinien być lejący Kolor : zapomnij o ponurych barwach!

: zapomnij o ponurych barwach! Fason: powinien być dopasowany do potrzeb twojej sylwetki! Wyeksponuj biust i zatuszuj brzuch oraz biodra – efekt będzie jeszcze lepszy, niż możesz sobie wyobrazić!

To nieprawda, że sukienka dla pań o większym rozmiarze nie powinna być dopasowana. Powinna, ale w sposób właściwy dla danego typu sylwetki!

Od kilku sezonów niezmiennie królują sukienki kopertowe, sukienki maxi, a także midi! Najbardziej uniwersalne sukienki na wesele w dużych rozmiarach to:

Odcinane pod biustem – przykują uwagę do biustu, a jednocześnie zamaskują brzuszek i biodra!

Rozkloszowane - sukienki koktajlowe z rozkloszowanym dołem to świetny wybór dla pań, które nie muszą zakrywać nóg, jednak chcą zatuszować brzuch i biodra

Z marszczeniami – marszczenia pod biustem i w okolicach pasa to idealny sposób na odwrócenie uwagi od większego brzuszka!

Pamiętaj także, by wybierać kreację, która będzie leżeć na tobie po prostu dobrze. Nie kupuj sukienki, która leży „jako tako”, ale przecież do wesela schudniesz… Rozmiar z metki nie ma żadnego znaczenia, jeśli tylko kreacja sprawia, że wyglądasz szczupło, lekko i kobieco!

