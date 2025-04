Sezon weselny obfituje w wiele zabawy i radości, a przy okazji w poszukiwanie kreacji idealnej! Dojrzałe panie często mają problem z wyborem odpowiedniego stroju, myśląc: „tego nie wypada, a na tamto jestem za stara”. W efekcie często wybierają „babcine” fasony i kolory.

Tymczasem chowanie się w staromodnych, jednokolorowych, prostych krojach, to ogromny błąd! Piękno i kobiecość nie zna bariery wieku, dlatego nigdy nie sugeruj się metryką – żyj pełnią życia na tyle, na ile tylko czujesz, że potrafisz!

Uważasz, że mocne kolory, koronki czy dekolt nie są dla ciebie? Porzuć ten tok myślenia i wybierz kreację, która ci się po prostu podoba!

Zasada jest jedna: musi do ciebie pasować. Konkretnie do figury, typu urody i temperamentu! Innych ograniczeń nie ma.

Fascynator zamiast kapelusza lub ozdób do włosów - hit, czy kit?

Sukienka na wesele dla 50 – latki – jak wybierać?

Odsłonięte nogi czy głęboki dekolt to kwestia indywidualna i uzależniona od osobistych preferencji, a wiek nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Niejedna 50- latka wygląda na kobietę 20 lat młodszą, niejedna 30 – latka zaś przypomina bardziej własną matkę niż samą siebie.

50 lat nie jest żadną magiczną barierą, po której czegoś „nie wypada”. To czas, kiedy jesteś dojrzała, piękna i w pełni świadoma swojego ciała i potrzeb.

Dlaczego więc nie podkreślić tego dojrzałego piękna właśnie ultrakobiecą sukienką? Jeśli od dziewczęcych lat kochałaś czerwień, nie rezygnuj z niej! Wybierz po prostu fason pasujący do ciebie.

Koronki, falbanki, marszczenia czy koraliki także nie są zarezerwowane wyłącznie dla młodych dziewcząt. Szukając sukienki na wesele, zwracaj uwagę przede wszystkim na to, by była adekwatna do klimatu wydarzenia.

Gotowe stylizacje weselne dla dojrzałych kobiet! (zdjęcia)

Sukienka na wesele dla 50 – latki: maxi, midi czy mini?

Podobnie rzecz ma się z wyborem długości sukienki: wybierz to, co najlepiej do ciebie pasuje. Jeśli nóg może pozazdrościć ci niejedna 20- latka, dlaczego miałabyś ukrywać je pod długą suknią?

Większa wstrzemięźliwość jest wskazana jedynie w sytuacji, gdy jesteś mamą panny młodej lub pana młodego. W takim przypadku warto postawić na skromną, ale elegancką i kobiecą kreację.

W każdym innym przypadku – załóż to, w czym dobrze wyglądasz i w czym dobrze się czujesz!

