Sukienka to jeden z najważniejszych elementów kobiecej garderoby. W zależności od fasonu, wzoru, tkaniny i stylu sukienka jest odpowiednia na każdą okazję. W tym artykule wyjaśnimy, jakimi zasadami należy się kierować wybierając sukienkę. Bo inny model powinnaś założyć do pracy, inny na imprezę andrzejkową, a jeszcze inny na wesele. Podpowiemy również, jak dobrać fason sukienki do figury.

Ten element garderoby obecnie jest uznawany za atrybut kobiecości, ale nie zawsze tak było. W dalekiej przeszłości sukienki, a właściwie suknie, były noszone zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Z czasem stały się one przypisane wyłącznie płci pięknej.

Warto zadbać, aby strój był dobrany do okazji. Najlepiej kierować się zasadą, że im bardziej formalna okazja, tym sukienka powinna być bardziej elegancka. Ważny jest wybór koloru i fasonu kreacji. Dopasowanie stroju do uroczystości świadczy o znajomości zasad savoir-vivre oraz dobrym stylu.

Ślub to wyjątkowa okazja, którą należy podkreślić strojem. Aby uniknąć popełnienia gafy, warto znać zasady doboru sukienki na wesele. Przede wszystkim należy pamiętać, że kolor biały jest dla panny młodej.

Sukienka na wesele powinna być elegancka i efektowna, jednak nie powinna przyćmić kreacji panny młodej. Należy pamiętać, że tego dnia uwaga powinna być skierowana właśnie na niej. Wybierając sukienkę, należy wziąć pod uwagę również charakter wesela. Inny strój będzie odpowiedni na eleganckie przyjęcie w restauracji, inny - na ślub na plaży, a jeszcze inny na wesele w stylu rustykalnym.

Wizytowe

Są bardziej formalne od codziennych, lecz nie tak dostojne jak wieczorowe. Doskonale sprawdzają się na specjalne okazje np. uroczystości rodzinne, oficjalne kolacje czy przyjęcia biznesowe.

Zwykle mają podnadczasowe fasony: rozkloszowany, ołowkowy lub z niewielkim dekoltem. Modne są sukienki wizytowe w stylu retro, koronkowe oraz plisowane.

Sukienka do pracy powinna być elegancka, schludna i wygodna. Niektóre firmy narzucają swoim pracownikom określony dress code, który jasno określa zasady ubierania się do pracy. Jeśli pracodawca nie narzuca stylu ubierania, najlepiej kierować się zasadami dobrego stylu. Sukienka do biura powinna być elegancka i schludna, a przede wszystkim dopasowana do charakteru pracy.

Stylizacja na chrzciny powinna pasować do rodzinnego charakteru imprezy. Powinna być elegancka, ale niezbyt formalna. Doskonale sprawdzą się modele koktajlowe w pastelowych kolorach, które idealnie pasują do tej radosnej uroczystości.

Dobry wyborem na przyjęcie z okazji komunii świętej są zwiewne sukienki wizytowe. Sprawdzą się modele gładkie, w kwiaty lub inne drobne wzory. Dobrze, żeby sukienka na komunię była elegancka, stonowana i najlepiej - utrzymana w jasnych kolorach.

Wieczorne wyjście to doskonała okazja, by postawić na efektowną kreację. Bal, wytworne przyjęcie lub bankiet doskonale sprawdzą się ciemne kolory - czerń, granat, butelkowa zieleń. Można również postawić na metaliczne kolory: srebro lub złoto, a także wyrazistą czerwień.

Wieczorowe sukienki mają różne fasony. Powodzeniem cieszą się kreacje z głębokim dekoltem, odsłaniające plecy, z koronki, długie lub przeciwnie - mini. Ważne, by wybierając stylizację na wieczór, wziąć pod uwagę miejsce oraz okazję.

Sukienka koktajlowa jest elegancka, ale mniej wytworna niż suknia balowa. Powstała z myślą o półformalnych spotkaniach i okazjach.

Jak dokładnie wygląda sukienka koktajlowa? Nie może odsłaniać zbyt wiele ciała, nie może być wyzywająca, ani przezroczysta. Nie powinna być też krótsza niż do kolan. Pamiętaj, że kolorystyka sukienek koktajlowych nie kończy się na czerni. Możesz zakładać żywe kolory i jasne pastele, ale kreacja nie może być przesadnie jaskrawa.

Zabawa sylwestrowa zobowiązuje do założenia ekstrawaganckiej kreacji. W ten wyjątkowy wieczór w roku dozwolone jest niemal wszystko. Jakie sukienki na sylwestra są obecnie modne? Powodzeniem cieszą się sukienki z cekinami, brokatem, metalicznymi zdobieniami lub innymi błyskotkami. Dozwolone są: srebro, złoto, czerń, czerwień i inne intensywne kolory. Zasada jest jedna - ma być seksownie i efektownie!

Wieczór pod znakiem czarów i magii to dobra okazja, by zaprezentować się w wystrzałowej sukience. Impreza w gronie znajomych wymaga odpowiedniej, lecz nie przesadnie wytwornej stylizacji. Dobrze sprawdzi się niezawodna mała czarna, sukienka w metalicznym kolorze lub z cekinami.

Impreza studniówkowa to zwykle pierwszy bal w życiu, a każda dziewczyna chce zabłysnąć tego wieczoru. Warto pamiętać, że sukienka na studniówkę powinna być przede wszystkim elegancka i dobrana do typu urody.

Najczęściej wybieranym kolorem jest ponadczasowa czerń. Popularnością cieszy się również nieśmiertelna czerwień, a tuż za nią pojawiają się: granat, bordo, a także srebro i złoto. Wybór długości sukienki zależy od preferencji. Jednak warto pamiętać, że rekomendowaną długością na wieczór jest maxi.

Święta to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Świąteczna sukienka podkreśli uroczysty charakter okazji. Dobry wyborem będzie szykowna sukienka z koronki o kroju ołówkowym. Na Boże Narodzenie odpowiednia będzie również kreacja z aksamitu. Najpopularniejsze kolory to: czerwień, ciemna zieleń lub czerń.

Na Wielkanoc warto wybrać sukienkę w jasnym, pastelowym kolorze. Dobrze sprawdzi się rozkloszowany fason lub krój w kształcie litery A. Idealny wybór to kwiatowy deseń, który doskonale pasuje na wiosnę.

Jak dobrać sukienkę do sylwetki? To pytanie zadaje sobie większość kobiet. Warto pamiętać, że to, co aktualnie modne, nie zawsze współgra z każdą figurą. Lepiej stawiać na ubrania o krojach, które są dopasowane do budowy i proporcji ciała. A to wcale nie jest proste!

Odpowiednio dobrany fason podkreśli walory sylwetki i odwróci uwagę od drobnych niedoskonałości. Podpowiadamy, czym należy się kierować, dobierając sukienkę do figury.

Rozkloszowana sukienka to jeden z najczęściej wybieranych przez kobiety fasonów. Ten uniwersalny krój nigdy nie wychodzi z mody. Dodaje wdzięku i kobiecości. Doskonale pasuje na wiele okazji jak: wesele, chrzciny czy studniówka. Pasuje do figury typu gruszka - maskuje szerokie biodra i obfite uda, a jednocześnie podkreśla wąską talię.

Trapezowe



Trapezowa sukienka to sukienka o kroju litery „A”. Jest dopasowana w ramionach i stopniowo rozszerza się ku dołowi. Ten fason nie ma wcięcia w talii, a jego długość zwykle sięga do połowy uda. Taka sukienka doskonale wygląda niemal na każdej kobiecej sylwetce. Rozszerzający się ku dołowi krój doskonale maskuje mankamenty figury w okolicy brzuch, bioder i ud.

Sukienka z odkrytymi ramionami, czyli tzw. hiszpanka to bardzo romantyczny fason, który idealnie sprawdza się wiosną i latem. Krój odsłaniający ramiona bywa również nazywany cold shoulders lub carmen.

Najlepiej wyglądają w niej szczupłe panie o ładnej szyi, ramionach i plecach. Jeżeli masz spory biust zadbaj o dobór odpowiedniej bielizny - sukienka na ma ramiączek i może się zsuwać.

Dopasowana w górnej części i stopniowo zwężająca się ku dołowi - to najprostsza charakterystyka sukienki ołówkowej. Ten fason uznawany jest za jeden z najbardziej kobiecych i seksownych. Doskonale podkreśla kobiecą sylwetkę, eksponując zaokrąglony biust, biodra i pośladki.

Sukienka ołówkowa jest przeznaczona dla szczupłych i zgrabnych kobiet o figurze klepsydry lub gruszki. W przypadku pełniejszych kształtów wskazane jest noszenie bielizny modelującej.

Sukienki dla pań plus size powinny współgrać z pełniejszą sylwetką. Ich zadaniem jest maskowanie mankamentów i eksponowanie walorów figury. Dobrym wyborem są sukienki o kroju trapezowym, który pozwoli ukryć okolice brzucha i bioder. Dobrze sprawdzą się również sukienki kopertowe, które pozwolą zaznaczyć talię i podkreślić pełny biust.

Sukienka koszulowa to inaczej szmizjerka. Charakterystycznym elementem tego fasonu jest zapięcie na guziki. Zwykle sukienka koszulowa ma pasek na wysokości talii.

Istnieją różne długości sukienek koszulowych: od mini, przez midi, aż po maxi. Ten model jest klasyczny i ponadczasowy.

Na wybór długości sukienki składa się kilka czynników: okazja, na którą wybieramy stylizację, typ figury oraz samopoczucie kobiety, która tę sukienkę będzie nosić. Warto pamiętać, że w niektórych miejscach obowiązuje dress code, który zakazuje noszenia krótkich sukienek. Z kolei na wieczór najbardziej preferowane są długie kreacje. Istnieją trzy podstawowe długości sukienek: mini, midi i maxi. Czym charakteryzuje się każdy z nich? Jak dopasować je do figury i okazji?

Długa sukienka to ponadczasowa propozycja dla kobiet o każdym typie figury. Optycznie wydłużają i wysmuklają sylwetkę. Panie, które są niewysokie powinny zestawiać je z butami na obcasach lub koturnach.

Sukienki maxi doskonale sprawdzą się na wiele okazji. W zależności od fasonu, tkaniny i stylu, mogą być noszone zarówno na plażę, jak i na wieczorne wyjścia np. wesela, studniówki czy sylwestra.

Najpopularniejsza i jednocześnie najbezpieczniejsza długość, która pasuje kobietom o każdym typie sylwetki, w każdym wieku i niemal na każdą okazję. Długość midi zwykle kończy się tuż przed lub tuż za kolanem. Sukienki midi może mieć różne kroje - ołówkowy, rozkloszowany, trapezowy. To fason, który doskonale pasuje na oficjalne wydarzenia, gdy trzeba wyglądać schludnie i elegancko.

Krótka, czyli kończąca się w połowie uda sukienka, to najbardziej seksowny fason! Niestety jest to długość, która nie na każdej kobiecie wygląda dobrze. Najlepiej prezentują się w niej panie, które są wysokie i smukłe. Warto pamiętać, że sukienka mini nie będzie mile widziana w wielu formalnych sytuacjach. Za to doskonale sprawdzi się na wieczornej imprezie w gronie znajomych, na randce czy podczas wakacji.

Kobiety kochają nosić sukienki przez cały rok! W zależności od sezonu, sieci odzieżowe zmieniają swoje kolekcje, wprowadzając modele przeznaczone na dany sezon. Wiosną i latem chętnie nosimy lekkie, zwiewne sukienki, a jesienią i zimą wybieramy sukienki z długimi rękawami, uszyte z miękkich i ciepłych dzianin.

Wiosna rozpoczyna sezon na przewiewne, wiosenne sukienki, które są kwintesencją kobiecości. Łączymy je z czółenkami, balerinkami i niewielkimi torebkami. W gamie kolorystycznej królują jasne, pastelowe kolory. Największą popularnością cieszą się sukienki w kwiaty, lecz obecnie równie modne są grochy.

Letnia sukienka musi być zwiewna, subtelna i kobieca. Wśród kolorystyki prym wiedzie biel, która jest niezawodna podczas upalnych dni. Ponadczasowym wyborem są lniane sukienki, które co roku pojawiają się w ofertach popularnych sieciówek.

Latem niezwykle modne są również sukienki w stylu boho. Zestawiamy jest z lekkimi sandałkami, wiklinowymi koszykami oraz orientalną biżuterią.

Jesienią kobiety chętnie wybierają sukienki w ciepłych kolorach takich jak palona żółć, pomarańczowy czy brązowy. Tkaniny mogą być gładkie lub mieć desenie, np. roślinne. Dużym zainteresowaniem cieszą się sukienki z dzianiny, które są nie tylko bardzo stylowe, ale również niezwykle praktyczne. Dobry wyborem będzie również klasyczna i seksowna sukienka skórzana. Będzie bosko wyglądać z kryjącymi rajstopami i modnymi botkami.

Wybierając garderobę na zimę staramy się, by była ona przede wszystkim ciepła. Taka zasada powinna obowiązywać również przy wyborze sukienki. Marki odzieżowe oferują modele uszyte z ciepłych tkanin, takich jak dzianina, welur czy aksamit. Te ostatnie są szczególnie modne!

Hitem są sukienki w kratę, najlepiej w odcieniach czerwieni, bordo lub butelkowej zieleni. Te kolory idealnie sprawdzają się szczególnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia.

Sklepy odzieżowe oferują szeroki wybór różnych modeli sukienek. Poszukując tej idealnej, można wybierać spośród wielu tkanin i wzorów. Kobiety bardzo chętnie decydują się gładkie sukienki, które sprawdzają się na wiele okazji.

Nie mniejszym powodzeniem cieszą się sukienki we wzory, np. w kwiaty, w paski, w kratkę czy grochy. Jednak przy ich wyborze należy zachować ostrożność. Niektóre desenie mogą optycznie dodawać kilogramów i zaburzać proporcje sylwetki. Zobacz, jaki model będzie dla ciebie najlepszy.

Krata to ponadczasowy wzór, który nigdy nie wychodzi z mody. Sukienki w kratę to kwintesencja klasyki, która pasuje każdej kobiecie. Wybór jest ogromny: od drobnej pepitki po dużą, geometryczną kratę. Jednak najchętniej wybierana jest szara krata, która pasuje np. do pracy. Aby uniknąć efektu nadmiaru wzorów, sukienkę w kratkę należy zestawiać z gładkimi dodatkami.

Nie ma nic bardziej kobiecego niż kwieciste sukienki! Są romantyczne, subtelne i dodają wdzięku. Świetnie sprawdzają się na co dzień, jak i na ważną okazję np. wesele. Kto wygląda w niej najlepiej? Wszystko zależy od wyboru fasonu i tkaniny, z której uszyto sukienkę. Ten deseń jest najchętniej noszony wiosną i latem. Jaka jest jego największa zaleta? Pasuje do każdego typu urody, figury, wieku i prawie na każdą okazję.

Grochy to bardzo kobiecy wzór, który kochają wielbicielki stylu retro. Ten deseń nigdy nie wychodzi z mody. Jest klasyczny i uniwersalny. Świetnie pasuje do stylu pin-up girl. Sukienki w grochy powinny znaleźć się w szafie każdej modnej kobiety. Można ją nosić na oficjalne i mniej formalne okazje.

Koronka to najbardziej kobiecy materiał, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. I nic dziwnego! Kreacje z jej uszyte są romantyczne, zmysłowe i dodają klasy. Sukienka z koronki będzie świetnym wyborem na wyjątkową okazję - sprawdzi się na wesele, randkę z ukochanym, sylwestra czy studniówkę. Najchętniej wybierane czarne, czerwone lub białe modele.

Dzianina ma wiele zalet! Jest bardzo ciepła, niezwykle wygodna i praktyczna. Sukienka wykonana z tego materiału jest idealna na chłodniejsze dni. Dzianinowe sukienki są doskonałą bazą wielu casualowych stylizacji. Bardzo dobrze wyglądają z długimi kozakami i ramoneską w rockowym stylu. Teraz na czasie sukienki oversize, które ukryją odstający brzuszek czy szerokie biodra.

Denim to materiał, który ma swoje modowe wzloty i upadki, ale obecnie nosimy go od stóp do głów! W tym sezonie ogromną popularność zdobyły jeansowe sukienki, które sprawdzają w stylizacjach na co dzień. Możesz je łączyć z balerinkami, czółenkami, sportowymi butami i kozakami na obcasie. To propozycja dla pań, które cenią sobie wygodę i styl!

Etniczne wzory, luźny fason i hipisowski styl - oto najprostsza charakterystyka sukienek w stylu boho. Najczęściej mają długość maxi, są ozdobione frędzlami, haftami lub koralikami. Doskonale pasuje do nich etniczna biżuteria, kowbojki lub buty na koturnach. Taka sukienka to rewelacyjny wybór na lato!

Klasyczna sukienka, której nie może zabraknąć w szafie żadnej kobiety! Mała czarna swoją popularność zawdzięcza Coco Chanel, która w latach 20. wprowadziła ten model do świata mody. Zazwyczaj jest dopasowana i sięga do kolan, jest odpowiednia na wiele okazji i idealna na sytuacje, gdy nie wiesz, co na siebie włożyć.

Gdzie szukać modnych sukienek? Szeroki wybór oferują popularne sieciówki. Najciekawsze modele można znaleźć w sklepach takich marek jak: Zara, H&M, Mohito, Reserved, Orsay i innych.

