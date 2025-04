Wesele to szczególna okazja, podczas której chcemy wyglądać elegancko i stosownie do okazji. Moda (w tym także weselna) zmienia się i dopuszcza coraz większą swobodę (np. kombinezony zamiast sukienek). Jednak nadal to sukienki są najczęściej wybieraną kreacją weselną.

Nie każda kobieta lubi odkrywać nogi, ale sukienka do kostek również nie jest wymarzoną kreacją. Problem rozwiązuje sukienka midi na wesele – czyli o długości za kolana! Jak ją nosić?

Sukienka midi na wesele – na jakie okazje?

Sukienka w wersji midi to doskonały wybór na wiele okazji. W zależności od fasonu, można nosić ją na co dzień oraz na większe wyjścia. Sukienka midi może być dopasowana do sylwetki lub subtelnie maskować niedoskonałości – wystarczy tak naprawdę dopasować odpowiedni fason dla swojej figury. Nieumiejętnie dobrana może optycznie skrócić sylwetkę lub poszerzyć tu i ówdzie…

Sukienka midi - kto nie powinien jej zakładać?

Przyjęło się przekonanie o tym, że fasonów midi powinny unikać niskie panie, a także te z nadprogramowymi kilogramami. To nie do końca prawda!

Podobnie jak w przypadku każdego innego elementu garderoby, wybierając sukienkę o długości midi, trzeba zwracać uwagę na adekwatny do sylwetki krój. To tylko tyle – i aż tyle. Jedynie panie o masywnych łydkach powinny unikać tego fasonu. Figura może wyglądać na bardzo toporną.

Na pytanie o to, dla kogo sukienka midi na wesele będzie odpowiednia, odpowiedź brzmi: właściwie dla każdego. Warunkiem jest jedynie odpowiedni fason!

Jak dobierać krój sukienki do sylwetki? Podpowiadamy! To całkiem proste!

Sukienka midi na wesele - jakie buty do niej wybrać?

Podstawową zasadą, o jakiej powinnaś pamiętać, wybierając fason midi, jest dobór butów, które wydłużą sylwetkę. Do tej długości sukienki zalecane są buty na wysokim obcasie. Mogą to być buty zamknięte, ale także sandałki. Zrezygnuj jednak z butów na szerokim słupku czy na koturnie. Ciężkie, masywne obuwie niepotrzebnie dociąży sylwetkę.

Żakiet i biżuteria do sukienki midi - na co postawić?

Jeśli do sukienki midi chcesz założyć żakiet, wybierz krótki fason. Długi żakiet, w zestawieniu z sukienką za kolano, może sprawić wrażenie, jakby był pożyczony od starszej siostry… Krótki z kolei „wyciągnie” sylwetkę ku górze, nadając jej lekkości.

Postaw także na delikatną biżuterię. Długie kolczyki, masywne wisiory czy pierścionki z ogromnym oczkiem dodadzą ciężkości. Lepiej wybrać subtelne dodatki, nie rzucające się w oczy. Niech główną ozdobą będzie sukienka.

Biżuteria ślubna - jak ją dopasować?

Na weselną zabawę wybiera się najczęściej sukienki w jasnych, pudrowych kolorach, zwykle jednokolorowe. Buty i torebka mogą być kontrastowe, ale dobrze wyglądają także te w stosowanej kolorystyce. Lepiej postawić także na ich jednolity kolor.

