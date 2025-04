Wesele to wyjątkowa okazja, na której każdy z gości chce wyglądać oszałamiająco. Lubisz eleganckie długie kreacje? Na wesele wybierz jedną z naszych propozycji (albo zainspiruj się nimi). Podpowiadamy, komu pasuje długość maxi oraz jakie modele są obecnie najmodniejsze!

Każda kobieta, wybierając się na wesele, chce wyglądać oszałamiająco. Zwykle już kilka tygodni przed uroczystością myśli o fryzurze, makijażu, stroju i dodatkach. Wiele pań decyduje się na kreację do ziemi. Suknie maxi na wesele pasują wszystkim kobietom, które w subtelny sposób chcą podkreślić swoją kobiecość. Ważne, by wybrać fason, który będzie odpowiednio dobrany do rodzaju sylwetki i typu urody.

Długie sukienki - kto powinien je nosić?

Niskie panie muszą być ostrożne – długość maxi może optycznie skrócić sylwetkę. Rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste. Wystarczy włożyć buty na wysokich obcasach np. klasyczne szpilki.

Modne długie sukienki na wesele - dla świadkowej, mamy panny młodej i gości

Panuje przekonanie o tym, że długie sukienki na wesele są zarezerwowane dla panny młodej i druhen. Jednak obecnie więcej pań spośród gości wybiera długą i zwiewną kreację. Ważne, aby nie była ona ani czarna, ani biała (to kolor zarezerwowany dla panny młodej). Trzeba przy tym uważać również na pułapkę kroju. Suknia maxi nie w każdym przypadku zamaskuje niedoskonałości sylwetki.

Przede wszystkim fason musi pasować do wzrostu i typu sylwetki, a także do typu twojej urody. Dopiero w drugiej kolejności warto zwrócić uwagę na obowiązujące trendy.

Najmodniejsze są ponadczasowe suknie na wesele. Świetnie sprawdzają się modele uszyte z koronki, tiulu lub satyny. Te materiały są jednocześnie eleganckie, dostojne i zwiewne.

Na topie są również wzory. Najchętniej wybierane są modele w kwiaty. Kwieciste desenie pasują do każdego typu urody. Są idealnym rozwiązaniem na letnie przyjęcie w ogrodzie.

Hitem sezonu są modele w grochy. Ten print w stylu retro sprawdzi się zarówno w przypadku młodych dziewczyn, jak i dojrzałych kobiet.

Wybrałyśmy mnóstwo propozycji długich kreacji na wesele, które będą odpowiednie dla świadkowej, mamy panny młodej oraz innych gości weselnych. Nasze typy są uniwersalne. Sprawdzą się na wesele wiosną, latem, a nawet zimą. Wystarczy dobrać do nich odpowiednie dodatki.

Zobacz galerię i zainspiruj się! Na następnych stronach znajdziesz najmodniejsze długie sukienki na wesele z tiulem, koronką, z rozcięciem, w kwiaty i wiele innych.

