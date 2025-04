Sezon ślubów i wesel uważamy oficjalnie za otwarty! Zaproszenie na taką uroczystość jest ogromnym zaszczytem, jednak bardzo często wiąże się z nie mniejszym dylematem. Jak się ubrać? Okazuje się, że wybór odpowiedniej stylizacji jedynie w połowie rozwiązuje problem. Kolejne wątpliwości pojawiają się przy doborze odpowiednich dodatków - dzisiaj postanowiłyśmy skupić się na butach.

Jakie powinny być idealne byty na wesele? Powinny oczywiście pasować do sukienki, być wygodne, mieć nie za wysoki i nie za niski obcas, a do tego wszystkiego ładnie wyglądać. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że znalezienie takiego modelu nie jest możliwe! Musimy was rozczarować... nam się udało. W galerii znajdziecie kilkanaście modeli, które są w stanie sprostać większości wymienionych kryteriów. Nie wierzycie? Zobaczcie same!

Najładniejsze buty na wesele 2016

W dzisiejszym zestawieniu znajdziecie same perełki. Przyznamy szczerze, że dawno tworzenie galerii nie sprawiło nam tyle przyjemności. Być może dlatego, że same akurat szukamy idealnych butów na wesele. Jednak przeglądanie najnowszych propozycji znanych marek wcale nie ułatwiło nam zadania - teraz jeszcze bardziej nie wiemy na jaki model się zdecydować. Dlaczego? Zobaczcie nasze propozycje i będziecie wiedziały, o czym mówimy.

Jak wybrać buty na wesele?



Przy zakupie butów na wesel można przyjąć dwie strategie. Pierwsza to wybór klasycznych butów, które będą służyły nam również na co dzień, a druga to oczywiście zaufanie intuicji i kupienie ekstrawaganckich, które będą kluczowym elementem całej stylizacji. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać o ubraniach, które wcześniej wybrałyście - wszystko musi do siebie pasować i tworzyć zgraną całość. Chyba że robicie tak jak my i kompletowanie stylizacji zaczynacie od obuwia.

