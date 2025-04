Wybór idealnej sukienki na wesele nigdy nie jest łatwe. Każda z nas robiła to już wiele razy, ale przed kolejną imprezą tego typu pojawia się ten sam dylemat. Dlatego przygotowałyśmy mini przewodnik po najmodniejszych sukienkach na wesele 2019.

Cena żadnej wybranej przez nas sukienki nie jest wyższa niż 200 zł. Musimy przyznać, że to nie było łatwe zadanie, ale znaleźć, aż 15 ciekawych propozycji. Zobacz koniecznie!

1. Delikatne pastele

Rozbielone kolory są na topie w każdym wiosenno-letnim sezonie. Sukienki w pudrowym, lawendowym, błękitnym, brzoskwiniowym czy różowym kolorze to modowy pewniak, który będziesz mogła wykorzystać również za rok.

fot: 1. Pastelowa sukienka midi WAL.G, cena, ok. 189 zł (Zalando.pl); 2. Różowa sukienka z ozdobnymi rękawami Zara, cena, ok. 139 zł; 3. Pastelowa sukienka mint&berry, cena, ok. 199 zł (Zalando.pl)

2. Elegancki granat

Granat to kolor, który jest odpowiedni na każdą okazję i można go nosić przez cały rok. Jeżeli chcesz ożywić stylizację, to wybierz buty w intensywnym kolorze i nowoczesną kopertówkę.

My jednak proponujemy postawić na ponadczasową elegancję - beżowe szpilki i biżuteryjna kopertówka będą strzałem w dziesiątkę.

fot: 1. Granatowa sukienka Anna Field, cena, ok. 169 zł (Zalando.pl); 2. Granatowa sukienka z odkrytymi ramionami Silver Bloom, cena, ok. 179 zł; 3. Granatowa sukienka Mango, cena, ok. 139 zł

3. Szalone kolory

Pastele i elegancki granat nie są dla ciebie? Postaw na intensywne kolory! To propozycja dla odważnych kobiet, które są pewne siebie i lubią się wyróżniać. Kreacja w kolorze trawiastej zieleni, makowej czerwieni lub chabrów z pewnością zostanie zapamiętana na długo.

fot: 1. Zielona sukienka Zara, cena, ok. 139 zł; 2. Czerwona sukienka Zara, cena, ok. 139 zł; 3. Niebieska sukienka mini Mohito, cena, ok. 119,99 zł

4. Stylowa maksi

Bezpieczny wariant i gwarancja, że nie zaliczysz modowej wpadki. Jednak zanim zdecydujesz się na zakup sukienki, przymierz kilka różnych modeli i zobacz, który najbardziej pasuje do twojej figury. My polecamy fasony z dekoltem w szpic, który optycznie wysmukla i wydłuża sylwetkę.

fot: 1. Lawendowa sukienka maksi H&M, cena, ok. 149,90 zł; 2. Granatowa sukienka maksi H&M, cena, ok. 149,90 zł; 3. Pudrowa sukienka maksi H&M, cena, ok. 199,90 zł

5. Rozkloszowane sukienki

Znakomicie tuszują mankamenty sylwetki. Dzięki nim błyskawicznie ukryjesz masywne uda i szerokie biodra. Jeżeli chcesz optycznie wyszczuplić talię, to wybierz model z cienkim paskiem, który dodatkowo dzieli sylwetkę na pół - dzięki temu będziesz wydawała się bardziej proporcjonalna.

fot: 1. Rozkloszowana sukienka w grochy Quiosque cena, ok. 199,99 zł; 2. Rozkloszowana sukienka H&M, cena, ok. 149 zł; 3. Rozkloszowana sukienka Dorothy Perkins, cena, ok. 169 zł

