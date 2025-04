W polskiej kulturze wesele to pewnego rodzaju obowiązek. Po uroczystości w kościele, para młoda oraz zaproszeni goście udają się na przyjęcie, które zwykle trwa do rana. Kolejną niemal już tradycją jest rozmach imprez weselnych. I tak na ślub i wesele wydaje się średnio ok. 60 tys. zł. Ale jak się okazuje, nie każdy za weselem przepada. Są i tacy, którzy wesele robią, bo muszą. Najczęściej to najbliższa rodzina tworzy pewnego rodzaju przymus, tak jakby ślub bez wesela był nieważny.

Poznaj historię naszej czytelniczki Ewy, która stanęła przed trudnym wyborem.

Z Maćkiem znamy się od 3 lat. Po 2 latach on mi się oświadczył. Postanowiliśmy zorganizować szybki ślub. Tu muszę zaznaczyć, że ja jestem jedynaczką, a mój Maciek ma 3 dorosłego już rodzeństwa.

Uwielbiamy swoje towarzystwo. Śmiejemy się nawet, że jesteśmy trochę aspołeczni, bo weekendy zwykle spędzamy w gronie 3 najbliższych przyjaciół. Po zaręczynach od razu postanowiliśmy, że robimy małe, kameralne wesele. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy typami, które uwielbiają być w centrum zainteresowania, a po drugie - planowaliśmy zakup mieszkania i postanowiliśmy oszczędzać.

Zaplanowaliśmy, że wesele będzie na 30 osób. Tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Małe przyjecie miało być w stylu boho. Klimatycznie i miło. Termin ustaliliśmy na za 3 miesiące. Moi rodzice byli załamani. Ślub bez wesela? I to jedynaczki? Zawsze marzyli o wielkim wydarzeniu, a ja chciałam im zadać taki cios... Maćka rodzice tak samo. Twierdzili, że mają wielką rodzinę i że muszą zaprosić wszystkich. Całe 120 osób...

Tłumaczyliśmy im, że nie chcemy dużego wesela. Płakałam, prosiłam i nic. Moja mama zagroziła, że nigdy się do mnie nie odezwie jeśli nie zrobimy wesela. Rodzice Maćka uznali, że to mój pomysł. Odradzali mu nawet małżeństwa, bo uznali, że jestem dziwna.

W końcu daliśmy za wygraną. Był piękny ślub kościelny i ogromne wesele. Łącznie 200 osób. Ja miałam suknię księżniczki, chociaż chciałam boho. Musiałam, bo taka wymarzyła się mojej mamie i teściowej. Wesele też w żaden sposób nie przypominało tego wymarzonego. Było 15 posiłków, wielki tort, orkiestra, a nawet race. Goście byli szczęśliwi, rodzice wniebowzięci. A my? Ja czułam się fatalnie... Każdy mnie zagadywał, ludzie, których nawet nie znam prosili do tańca i podpytywali, KIEDY DZIECKO. Maciek był poirytowany, bo widział, że łzy cisną mi się do oczu...

Nie mogę powiedzieć, że to był najgorszy dzień w moim życiu, bo to nie prawda, ale... nie należał do najszczęśliwszych. Z rodzicami się odzywamy i mamy dobry kontakt. Teraz jestem w ciąży, a moja teściowa już planuje huczne chrzciny...

