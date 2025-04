Jaki prezent ślubny ucieszy nowożeńców, a co raczej nie powinno być podarowane w prezencie ślubnym? Sprawa jest tym trudniejsza, że przecież ile młodych par, tyle różnych gustów, oczekiwań i potrzeb. Coraz częściej pary proszą o pieniądze zamiast prezentu i wtedy na pewno jest to dobre rozwiązanie. Jednak nie wszyscy jeszcze uważają taki podarunek za odpowiedni.

Reklama

Ślubny prezent, czyli ile włożyć do koperty?

Kiedyś były takie prezenty ślubne, które śmiało możemy określić mianem pewniaków. Każdy przecież potrzebował żelazka, miksera czy odkurzacza, ale dziś, gdy coraz więcej młodych par stanowią ludzie, którzy przed ślubem mieszkali już poza domem rodzinnym, a czasem także i ze sobą, standardy pewności uległy znacznym zmianom. Poza jednym: prezent ślubny ma być ładny i dobrej jakości, bo w ten szczególny dzień młoda para ma zostać potraktowana z wielką życzliwością i serdecznością.

Dla tych, którzy nic nie mają…



Tradycyjnie zacznijmy od tych par, które nic jeszcze nie mają i dopiero zaczynają wspólne życie. Jeśli narzeczeni przygotowali listę prezentów ślubnych, powinno być dość łatwo dostosować się do ich wymagań. Jednak listy prezentów nie są jeszcze zbyt popularne, dlatego zajmijmy się przypadkiem nieco bardziej powszechnym, gdy młoda para pozostawia wybór prezentu swym gościom. Choć kupienie prezentu wydaje się prostsze niż w przypadku tych, którzy już mają wyposażenie domu, jak trudne jest w rzeczywistości wiedzą tylko ci, którzy przed takim zadaniem stanęli! Kiedyś rodzice kupowali młodym komplet mebli, który służy dziś jeszcze ich wnukom - dziś, niektórzy rodzice obdarowują młodych nawet mieszkaniem, ale nie wszystkich stać na taki gest, no i nie każdy jest rodzicem młodej pary! Oczywiście można kupić żelazko, mikser czy odkurzacz - wybór na rynku jest ogromny - co jednak, gdy ktoś jeszcze wpadnie na ten sam pomysł? Dlatego zanim podejmiesz decyzję, przestudiuj uważnie nasze rady:

Faktem jest, że sprzęt AGD nie jest bardzo wyszukanym prezentem, ale na pewno jest bardzo potrzebny w każdym domu, więc nie staraj się koniecznie być oryginalna, pomyśl, że po latach twój prezent dalej będzie służył obdarowanym i że mile go będą wspominać. Istnieje jednak ryzyko, że ktoś jeszcze podaruje młodej parze taki sam prezent, zachowaj więc koniecznie paragon i dowiedz się w sklepie, jakie są warunki zwrotu towaru, by umożliwić obdarowanym niekłopotliwą wymianę prezentu na to, co im będzie bardziej potrzebne.

nie jest bardzo wyszukanym prezentem, ale na pewno jest bardzo potrzebny w każdym domu, więc nie staraj się koniecznie być oryginalna, pomyśl, że po latach twój prezent dalej będzie służył obdarowanym i że mile go będą wspominać. Istnieje jednak ryzyko, że ktoś jeszcze podaruje młodej parze taki sam prezent, zachowaj więc koniecznie paragon i dowiedz się w sklepie, jakie są warunki zwrotu towaru, by umożliwić obdarowanym niekłopotliwą wymianę prezentu na to, co im będzie bardziej potrzebne. Postaraj się kupić przede wszystkim coś porządnego, dobrej jakości, niekoniecznie bardzo drogiego i znanej firmy , ale na pewno takiego, co będzie młodym służyć przez szereg lat - prezenty ślubne - jak sam ślub - nawet symbolicznie powinny być na zawsze.

, ale na pewno takiego, co będzie młodym służyć przez szereg lat - prezenty ślubne - jak sam ślub - nawet symbolicznie powinny być na zawsze. Jeśli nie stać Cię na duży wydatek, kup raczej drobiazg, ale taki, który na pewno będzie wyjątkowy - zamiast kompletu do kawy na pół tuzina osób, wybierz dwie filiżanki dla zakochanych .

. Postaraj się d ostosować do gustu młodej pary - nie zawsze to, co podoba się Tobie musi się spodobać także i jej. Jeśli młodzi są zwolennikami rzeczy nowych i nowoczesnych, takie powinny być ich prezenty, jeśli lubią przedmioty oryginalne, można poszukać czegoś ładnego na targach staroci, czy w domu - np. zegara kominkowego czy lampki.

- nie zawsze to, co podoba się Tobie musi się spodobać także i jej. Jeśli młodzi są zwolennikami rzeczy nowych i nowoczesnych, takie powinny być ich prezenty, jeśli lubią przedmioty oryginalne, można poszukać czegoś ładnego na targach staroci, czy w domu - np. zegara kominkowego czy lampki. Jeśli należysz do najbliższej rodziny młodej pary, możesz się nawet pokusić o niedawanie prezentu na ślubie , ale umówić się z młodą parą, że dasz to, czego nikt im nie podaruje, a czego będą potrzebować.

, ale umówić się z młodą parą, że dasz to, czego nikt im nie podaruje, a czego będą potrzebować. Na starcie zawsze przydają się: sztućce, talerze, garnki, filiżanki, obrusy, pościel lodówka, mikser, odkurzacz, a także: komplety do łazienki czy ekspresy do kawy, a nawet lampki nocne, fotele, kanapy…

Dla tych, którzy mają już wszystko…



Skoro tak trudno jest podarować prezent tym, którzy nic nie mają, jak wielkie wyzwanie czeka tych, którzy mają znaleźć prezent dla pary, która już mieszkała na swoim, a może nawet razem! I na to jednak znajdzie się sposób. Potrzeby ludzkie są przecież nieograniczone - może i mają już garnki i talerze, ale czy mają super-modny i piękny, włoski minutnik? Albo ręcznie haftowany obrus? W tym przypadku liczy się pomysłowość, oryginalność i większe wyczucie na gust młodej pary. Doradzam więc:

Cacka dla zakochanych - zestawy śniadaniowe dla dwojga, komplety ozdobnie haftowanych ręczników dla dwojga itp.

- zestawy śniadaniowe dla dwojga, komplety ozdobnie haftowanych ręczników dla dwojga itp. Nieco ekstrawagancji - zestaw do fondue, naprawdę ładny zegar do kuchni czy przedpokoju czy wyjątkowej urody paterę.

- zestaw do fondue, naprawdę ładny zegar do kuchni czy przedpokoju czy wyjątkowej urody paterę. Prezent wyszukany: srebrne sztućce, ozdobne serwetniki, ponad stuletnie koziołki na sztućce…

Prezent artystyczny - obraz, rzeźbę, witraż - ale tylko, jeśli masz zmysł artystyczny, lub znasz kogoś, kto go ma i doradzi.

- ale tylko, jeśli masz zmysł artystyczny, lub znasz kogoś, kto go ma i doradzi. Prezent od serca - czyli indywidualnie zrobiony - wiersz, piosenka (zaśpiewana na ślubie), rękodzieło…

Zobacz listę top 10 prezentów ślubnych

Niemniej ważne: opakowanie, kwiaty, liściki…

Prezent ślubny powinien być nie tylko ładnie zapakowany, ale też w taki sposób, by się nie uszkodził, by opakowanie przetrwało przenosiny prezentu z kościoła do restauracji i później do domu. Dobrym rozwiązaniem są ozdobne pudełka na prezenty - samo opakowanie jest wtedy już prezentem, bo przetrwać może lata.

W środku nie może zabraknąć kartki z informacją, od kogo pochodzi dany prezent ślubny oraz z życzeniami dla nowożeńców. Ślub to wielkie przeżycie dla młodej pary, naprawdę nie można wymagać, by pamiętała, od kogo dostała prezent i odróżniła je potem po opakowaniach - to kartka z życzeniami ma im o tym przypomnieć. Podobnie dobrym pomysłem jest kartka z informacją, od kogo pochodzą włożona w kwiaty towarzyszące prezentowi, o której wiele gości zapomina, a przecież piękne kwiaty także są prezentem i wiele par po latach wciąż pamięta, jakie kwiaty otrzymała na ślubie!

Reklama

5 pomysłów na prezent dla gości weselnych. Sprawdź!