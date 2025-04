Etykieta wódki weselnej to element dekoracyjny na który zwracamy coraz więcej uwagi. Teraz nie wystarczy już prosty napis: "Wódka weselna". Dziś etykieta ma śmieszyć, zachęcać do spożycia trunku, obowiązkowo powinna być dopasowana do stylu wesela i motywu przewodniego, dobrze jeśli oddaje temperament pary młodej. Wybierz idealny napis na etykiety na wódkę weselną.

Wzór 1

Keep Calm

and

DRINK VODKA

Wzór 2

Pijcie Drodzy Przyjaciele

Wszakże mamy tu wesele!

Zdrowie Młodych szybko wznoście

No i bawcie się radośnie !!!!!

Ania i Jan

15. 08. 2016

Wzór 3

Nowożeńcy pięknie proszą

Niech toasty wszyscy wznoszą,

i za szczęście Młodych piją,

za ich radość i za miłość!

Ania i Jan

15. 08. 2016

Wzór 4

Wódka weselna

imiona nowożeńców

Wzór 5

Prawie każdy Wam to powie,

Kto chce szczęścia Młodej Pary,

Musi wypić za jej zdrowie,

Tak jak każe zwyczaj stary!

Ania i Jan

15. 08. 2016

Wzór 6

Wódka Weselna

Zapraszamy naszych Gości,

do jedzenia, tańcowania.

By nie zwiędła miłość,

również do toastowania.

Ania i Jan

15. 08. 2016

Wzór 7

Wódka weselna

Pij z sercem...

Baw się z rozumem

Wzór 8

Wódka Weselna

Niech nam żyje Młoda Para,

w zdrowiu, szczęściu i radości.

Do Toastu zapraszamy,

wszystkich naszych miłych Gości!

Wzór 9

Prawa i obowiązki gościa weselnego:

Gość weselny ma obowiązek:

Dobrze się bawić,

poczęstować sąsiada butelką

wyborowego napoju

i stuknąć się kieliszkiem,

oraz wznieść przynajmniej jeden

toast za Parę Młodą.

A ponadto gość weselny ma prawo:

pic i jeść w dużych ilościach,

ale bez szkody.

Wzór 10

Na stoły podana, aby

bawić gości

do białego rana.

Wzór 11

fódka feselna

Znajdź nas na sali

Wzór 12

Wódka Weselna

Niech dzwonią kielichy,

niech dzwonią puchary

na zdrowie i szczęście

dla Młodej Pary.

Wzór 13

Wódka Weselna

Czyś jest młody, czyś jest stary,

pij za zdrowie Młodej Pary.

Lecz pamiętaj, aby pić

pełnoletni musisz być.

Wzór 14

Wesoła para młoda

Wzór 15

Wódka weselna

niech słodka będzie

Niech Młodej Parze

Sto lat w szczęściu przybędzie.