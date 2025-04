Pojazd, jakim młoda para odjeżdża spod kościoła lub Urzędu Stanu Cywilnego, to ich wizytówka. Wszystkie oczy (i obiektywy kamer oraz aparatów) skierowane są w stronę nowożeńców. Samochód młodej pary jest więc na wielu zdjęciach i filmach główną atrakcją. Jakie samochody do ślubu cieszą się największym powodzeniem? Lepiej wybrać limuzynę, czy zabytkowy pojazd? Czy samochód wypada pożyczyć od kogoś z rodziny lub znajomych?

Samochody do ślubu – najczęstsze wybory

Sektor wynajmu nowoczesnych, eleganckich samochodów wraz z kierowcą ma się doskonale i każdego roku notuje wzrost zainteresowania. Firmy lub osoby prywatne, posiadające takie pojazdy, oferują wynajem na godziny wraz z kierowcą. Usługa obejmuje zazwyczaj przyjazd do domu pana młodego, następnie po pannę młodą, by odwieźć ich do kościoła/Urzędu, a stamtąd – na salę weselną.

Koszt takiego rozwiązania wynosi zwykle kilkaset złotych (czasem jest to cena wraz z przystrojeniem pojazdu).

Jak ozdobić auto do ślubu? Garść pomysłów!

W drugiej kolejności młodzi wybierają zwykle zabytkowe pojazdy, wypożyczane również z firm zajmujących się tym procederem, bądź od osób prywatnych. Taki zabytkowy, często nawet kilkudziesięcioletni samochód idealnie wpisuje się w klimat wesela w stylu rustykalnym!

Trzecią opcją jest wykorzystanie własnego samochodu lub znajdującego się w rodzinie. Wiele par obawia się jednak, że wybierając takie rozwiązanie narażą się na złą opinię wśród gości – jako ci, którzy nadmiernie oszczędzają na organizacji wesela.

Samochody do ślubu – co wybrać?

Trudno wskazać jedno, najlepsze rozwiązanie, co do wyboru pojazdu, jakim poruszać ma się para młoda.

Samochody do ślubu, podobnie jak suknia, kwiaty czy dodatki, powinny być przede wszystkim dopasowane do stylu uroczystości i to właśnie tym kryterium w pierwszej kolejności powinna kierować się para młoda. Do nowoczesnego, eleganckiego i stylowego ślubu i wesela z pewnością idealnie pasować będzie elegancka, nowa limuzyna lub samochód osobowy o zgrabnej, miejskiej linii.

Dla pary młodej urządzającej ślub w nowoczesnym, ale swobodnym stylu, dobrym rozwiązaniem będzie samochód o sportowym zacięciu – z obniżonym zawieszeniem, otwieranym dachem, podwójnym wydechem…

Jeśli wesele organizowane jest w stylu rustykalnym – żaden pojazd nie będzie pasował lepiej, niż ten zabytkowy, z kierowcą ubranym w strój z epoki.

Organizacja wesela w stylu rustykalnym - to proste!

Jeśli finanse i warunki pozwolą na wybór bryczki konnej – z pewnością zapamiętają was wszyscy, których miniecie!

Dla bardziej odważnych par, szczególnie tych organizujących uroczystość w stylu rockowym – przejazd motocyklem będzie hitem!

Samochód pożyczony od rodziny lub znajomych – wypada, czy nie?

Często w rodzinie lub wśród znajomych znajduje się pojazd, który z powodzeniem może posłużyć za środek transportu dla pary młodej. Młodzi często zastanawiają się jednak, czy jest to rozwiązanie, które wypada zastosować?

Jeżeli samochód jest zadbany i elegancki, nic nie stoi na przeszkodzie, by go wykorzystać. Wystarczy przyozdobić go wybranymi dekoracjami, zamontować specjalne, okazjonalne tablice rejestracyjne i ruszać w drogę!

Nowożeńcy często obawiają się, że wykorzystanie własnego lub pożyczonego samochodu to „obciach” i narażenie się na negatywną ocenę ze strony gości. Niepotrzebnie – samochód powinien spełniać jedynie warunki bycia zadbanym, czystym, odpowiednio przyozdobionym i można ruszać w drogę!

