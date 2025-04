Dekoracje ślubne samochodu są tak samo ważne, jak dekoracje kościoła, czy sali weselnej. Powinny być dopasowane do motywu przewodniego wesela. Zobacz, jak wybrać idealny pojazd do ślubu i jak go pięknie ozdobić.

Reklama

Zobacz zdjęcia pięknych samochodów ślubnych

Jak wybrać samochód do ślubu?

Jaki samochód wybrać? Na pewno każda młoda para zadaje sobie to pytania. Jedni wolą auto klasyczne, inni nowoczesne, a jeszcze inni zabytkowe. Niektórzy marzą, by do ślubu pojechać bryczką. Tego roku obserwujemy wielki powrót samochodów zabytkowych i bardzo oryginalnych. Przy wyborze pojazdy ślubnego należy zadać sobie kilka pytań.

Jaki rodzaj ślubu planujemy? Jeśli będzie to klasyczne wesele, to wybór samochodu ślubnego jest prosty. Do dyspozycji mamy przecież i limuzynę, i luksusowe auto ślubne. Jeśli jednak decydujemy się na ślub w stylu rustykalnym, należy zastanowić się nad pojazdem z innej epoki lub nawet nad bryczką. Jaka będzie pogoda? Ok, na to pytanie nikt nie zna precyzyjnej odpowiedzi, bo pogoda zmienna jest. Warto jednak zastanowić się, czy wybór bryczki późną jesienią, to doby plan. W jakim stylu będzie wesele? Jeśli wasze wesele planujecie w odcieniach różu, to nich dekoracje samochodu ślubnego nawiązują kolorystycznie do waszego wyboru.

Dekoracje samochodu ślubnego

Nie należy też zapominać o dekoracjach ślubnych samochodu. W końcu to pojazd, który powiezie was do ołtarza, otwierając przed wami nowe, wspólne życie. Najpiękniejsze dekoracje ślubne samochodu to:

kwiaty na masce – to rodzaj dekoracji, który pasuje do każdego typu wesela. Ważne, by kolor kwiatów dopasowany był do motywu przewodniego.

– to rodzaj dekoracji, który pasuje do każdego typu wesela. Ważne, by kolor kwiatów dopasowany był do motywu przewodniego. ozdobne rejestracje z imionami pary młodej. Możecie też wybrać po prostu napis "Nowożeńcy" lub inny, żartobliwy napis typu: "Koniec wolności"

Możecie też wybrać po prostu napis "Nowożeńcy" lub inny, żartobliwy napis typu: "Koniec wolności" auto w starodawnym stylu – to ten rodzaj samochodu ślubnego, którego w zasadzie nie musicie niczym ozdabiać, bo i tak jest piękny. Jeśli jednak zdecydujecie się na jakiś rodzaj dekoracji, to pomyślcie albo o kwiatach, albo o ozdobnych wstążkach.

– to ten rodzaj samochodu ślubnego, którego w zasadzie nie musicie niczym ozdabiać, bo i tak jest piękny. Jeśli jednak zdecydujecie się na jakiś rodzaj dekoracji, to pomyślcie albo o kwiatach, albo o ozdobnych wstążkach. serduszka – to rodzaj dekoracji, który od zawsze kojarzy się z miłością i ślubem. Złote, czerwone lub białe serca to wspaniały pomysł na dekorację samochodu ślubnego.

Zobacz więcej na temat organizacji ślubu na Polki.pl

Reklama

Przy wyborze dekoracji ślubnych samochodu należy kierować się jedną ważną zasadą. Najlepiej, jeśli dekoracje auta będą uniwersalne, a więc takie, które nigdy nie przestaną być modne. Pamiętaj, że ślub zwykle bierze się raz w życiu. Do zdjęć i nagrania będziesz wracać przez wiele lat. Aby za 20, czy 30 lat nie wstydzić się własnego wyboru, najlepiej postawić na klasyczne dekoracje samochodu ślubnego.