Motyw przewodni ślubu to akcent, który dominuje i nadaje ton całej uroczystości – począwszy od zaproszeń dla gości, po ceremonię w kościele czy Urzędzie Stanu Cywilnego, aż po samą imprezę weselną. Idealnie byłoby, gdybyś zdecydowała się na jeden motyw, np. kolor czy styl. Osiągniesz dzięki temu niebanalny efekt!

Najczęściej wybieranym kolorem, który dominuje na weselach, jest róż i niemal wszystkie jego odcienie. Począwszy od ciemnej i odważnej fuksji, aż po leki, delikatny pudrowy odcień. I nie ma się co dziwić, bo różowy jest chyba jednym z najbardziej kobiecych kolorów. Na przewodni akcent musisz zdecydować się już na wstępie weselnej przygody.

Będzie ci towarzyszył od początku aż do końca. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo jest istotny oraz jaki piękny efekt daje jego konsekwentne stosowanie. Co to znaczy? Jeśli chcesz uniknąć chaosu postaw na jedną barwę i tego się trzymaj! Jeśli wybierzesz kolor różowy o niebieskich szpilkach, zielonych ozdobach czy złotych dekoracjach stołu możesz zapomnieć!

Zaproszenie

Swoich gości wprowadź w różowe ślubne szaleństwo za pomocą ślicznego zaproszenia. Obowiązkowo musi pojawić się pudrowy akcent, którego kontynuację goście zobaczą podczas samej uroczystości.

Dekoracje i menu



Ważne jest, aby weselny motyw przewodni był mocno zaznaczony również na ślubnej sali, dworku czy ogrodzie. Pudrowe balony, płatki kwiatów, a nawet ozdoby na torcie muszą być też w tym samym odcieniu. Zadbaj o to, aby w oświetleniu również pojawił się róż. Dodatkowo wybierz pudrowe muffiny, które pojawią się na szwedzkim stole, serpentyny i dekoracje krzeseł.

Panna młoda



Panna młoda to bezkonkurencyjna gwiazda ślubu. Pamiętaj, aby zarówno twój strój, jak i makijaż, biżuteria czy dodatki były w tym samym tonie. Oczywiście nie namawiam do różowej sukni ślubnej. Postaw raczej na szczegół, który jest kwintesencją całego looku. Śnieżnobiała kreacja w zasadzie w każdym stylu będzie wyglądała świetnie z różowymi dodatkami.

Różowy bukiet ślubny – ślubny bukiet obowiązkowo dobierz z różowych kwiatów . Mogą być w kilku odcieniach lub stanowić połączenie bieli i pudrowego różu.

ślubny bukiet obowiązkowo dobierz z . Mogą być w kilku odcieniach lub stanowić połączenie bieli i pudrowego różu. Makijaż ślubny– w makijażu postaw na jeden, ale mocny różowy akcent. Najlepiej, jeśli będą to usta w kolorze fuksji lub delikatnie różowe. Proponuję też piękny różna na policzki i obowiązkowy rozświetlacz, który wspaniale wymodeluje twarz i sprawi, że będziesz wyglądała dziewczęco i młodo. Pomyśl też o różowych paznokciach .

w makijażu postaw na jeden, ale mocny różowy akcent. Najlepiej, jeśli będą to lub delikatnie różowe. Proponuję też piękny i obowiązkowy rozświetlacz, który wspaniale wymodeluje twarz i sprawi, że będziesz wyglądała dziewczęco i młodo. Pomyśl też o . Biżuteria na ślub – opcjonalnie możesz wybrać też kolczyki z różowego złota lub w lekkim, pudrowym odcieniu. Nie przesadź jednak z nadmiarem różowych dodatków , aby nie uzyska odwrotnego do zamierzonego efektu.

opcjonalnie możesz wybrać też lub w lekkim, pudrowym odcieniu. Nie przesadź jednak z nadmiarem , aby nie uzyska odwrotnego do zamierzonego efektu. Różowe buty ślubne – dopiero niedawno zaczęłyśmy doceniać znaczenie butów ślubnych. Do tej pory miały być po pierwsze wygodne, a po drugie w jasnym, najlepiej białym kolorze. Dziś wszystkie wiemy, że to już przeszłość. Różowe szpilki, baleriny, a nawet trampki, to hit, który robi ważnie, ślicznie komponuje się z innymi dodatkami oraz wspaniale wygląda na weselnych fotografiach.

