Bukiet ślubny, czyli ozdobna wiązanka kwiatów, którą panna młoda trzyma w dłoniach w dniu ślubu, jest tak samo ważny, jak suknia ślubna, welon czy makijaż. Na przestrzeni lat ślubne wiązanki zmieniały się wraz z nowymi trendami mody. Dziś mamy wiele modeli weselnych wiązanek. Wszystko zależy od rodzaju ślubu, motywu przewodniego wesela czy gustu nowożeńców. Poznaj rodzaje ślubnych bukietów i zainspiruj się nimi. Może wybierzesz coś dla siebie?

Poznaj 60 modeli bukietów ślubnych

Kilka słów o historii bukietu ślubnego

Początkowo panna młoda nie trzymała w dłoniach bukietu ślubnego. Zamiast tego i pan młody, i jego wybranka mieli na głowach ozdobne wianki z roślin lub kwiatów, co miało im zapewnić radość, zdrowie i płodność. W 1500 roku doszło do sporej jak na tamte czasy rewolucji w organizacji ślubów. Wianki zaczęły nosić tylko kobiety. Następnie modne stały się ozdobne korony oraz welony. W XIX wieku, za sprawą romantyzmu, pojawił się zwyczaj bukietu ślubnego, który miał być elementem dekoracyjnym.

Jak wybrać bukiet ślubny?

Rodzaje bukietów ślubnych

Kaskada

To jeden z najpopularniejszych rodzajów bukietów ślubnych. Tworzony jest z bogatej kompozycji kwiatów, które swobodnie opadają na suknie panny młodej. Ten bukiet świetnie sprawdzi się w przypadku wysokich panien młodych.

Nosegay

Śliczny okrągły bukiet z kwiatów, których łodygi są ze sobą połączone za pomocą ozdobnej wstążki lub krepiny to nosegay. Bukiet sprawdzi się w przypadku każdego typu suknie ślubnej. W zależności od rodzaju kwiatów może przybrać wersję klasyczną, albo bardzo nowoczesną.

Arm Bouquet

Długa łodyga z jednym lub kilkoma kwiatami, delikatnie układająca się na ramieniu panny młodej będzie pasował do prostej sukni ślubnej.

Pomander

Piękna kula z kwiatów, zwisająca na tasiemce to pomander. Będzie pasował do szczupłej panny młodej. Nie polecam ich puszystym kobietom, ponieważ okrągła kompozycja dodatkowo optycznie może je pogrubić.

Berło

Długa, prosta łodyga z niewielkim kwiatem to nowoczesny, raczej rzadko wybierany bukiet, który pasuje do prostej sukni ślubnej, bądź do modelu empire.

Półkula

Okrągła wiązanka ze stożkiem to również często wybierany bukiet. Pasuje do każdego fasonu. Szczególnie pięknie wygląda z modelem księżniczki.

Wiązanka w stylu rustykalnym

Kwiatki niczym z łąki to idealny wybór do ślubu w stylu rustykalnym. Bukiet może składać się z wielu rodzajów kwiatów. Najważniejsze, aby wyglądał na naturalny.