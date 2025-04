Bukiet ślubny z białych kalii

Białe cantedeski znane powszechnie jako kalie ponownie są modne! W 2015 roku będą najczęściej wybieranymi kwiatami do bukietów ślubnych.



Fot. Kolekcja sukien ślubnych Rosa Clara



Jakie bukiety ślubne będą najmodniejsze?

Wśród trendów ślubnych na 2015 rok wyróżnia się przede wszystkim prostota – w ubiorze, dodatkach, również w bukietach. Modne będą proste, skromne wiązanki, z małą ilością ozdób, najlepiej jednokolorowe. Najczęściej wybieranymi roślinami będą kwiaty delikatne, kielichowe w kolorze białym – konwalie, tulipany i właśnie kalie.

Fot. Kolekcja sukien ślubnych Rosa Clara

Jakie kalie do jakiej sylwetki?

Kwiaty te doskonale wyglądają w długich bukietach, ale mogą sobie na nie pozwolić wyłącznie wysokie panny młode. Te o drobniejszej posturze mogą wybrać miniaturki kalii ułożone w tzw. biedermeier (kulę).

Fot. Kolekcja sukien ślubnych Rosa Clara

Jakie bukiety z kalii wybierać?

Kalie najlepiej wyglądają we własnym towarzystwie i lepiej nie łączyć ich z innymi kwiatami. Jeśli jednobarwny bukiet chcemy ożywić jakimś kolorem, najlepiej użyć do tego barwnej wstążki, która obwiąże łodygi kwiatów.

Fot. Kolekcja sukien ślubnych Rosa Clara

Czy kalie przynoszą pecha?

Co jakiś czas ożywa dyskusja na temat tego, czy kalie przynoszą nowożeńcom pecha. Mówi się, że to kwiaty pogrzebowe, wnoszące do związku smutek i żal. Tak jak większość stereotypów, ten mit także trzeba obalić! Fakty są takie, że kalie uchodzą za rośliny, które nie mają wielkich wymagań i według wielu opinii są niemal „niezniszczalne" w uprawie! Jeśli więc chcecie w coś wierzyć, to właśnie w to, że kalie zagwarantują wam tę „niezniszczalność", czyli trwałość waszego związku!

