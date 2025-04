Obrączka ślubna to jeden z najważniejszych symboli małżeństwa. Okrąg nie ma początku ani końca, a szlachetny materiał, z jakiego jest wykonana, jest odporny na zniszczenia. To właśnie nawiązanie do miłości: nieskończonej i niezniszczalnej.

Obrączki najczęściej wykonywane są z żółtego złota, ale nierzadko zdarzają się modele z innych kruszców:

białego złota,

platyny,

srebra,

mieszane.

Wybór obrączki wcale nie jest taki prosty, jak się wydaje. Zobacz, jak wybrać odpowiednią próbę złota do najważniejszej biżuterii w twoim życiu.

Próby złota - o czym mówią i co znaczą?

Próby złota to nic innego jak ilość kruszcu w 1000 g złota. Nie ma różnicy między próbą złota żółtego i białego. Najczęściej spotykane próby to:

próba 0 – 999

Złoto 24-karatowe to aż 99,9% złota w kruszcu. Niestety biżuteria o takiej próbie byłaby bardzo giętka, łatwo się wygina, a co za tym idzie, nie jest wykorzystywana do wyrabiania obrączek czy pierścionków.

próba 1 – 960

Złoto 22-karatowe to 96% złota. W tym przypadku również biżuteria byłaby zbyt nietrwała, dlatego raczej nie praktykuje się tworzenia obrączek o takiej próbie.

próba 2 – 750

Złoto 18-karatowe, a więc 75% złota, to chyba najlepsza, najwyższa i najbardziej szlachetna próba złota, stosowana w przypadku biżuterii.

próba 3 – 585

Złoto 14-karatowe to 58,5% złota. Najbardziej popularne i najczęściej spotykane złoto. Często występuje też w stopie 583 (tzw. złoto rosyjskie, wizualnie wydaje się bardziej czerwone)

próba 6 – 333

Złoto 8-karatowe zawierające 33,3% złota. To najmniejsza, ale wcale nie najgorsza próba złota. Wizualnie wydaje się dużo jaśniejsze od złota 18-karatowego złota.

fot. Adobe Stock

Ile karatów powinna mieć obrączka?

Nie ma reguły, co do tego, ilu karatowa powinna być obrączka ślubna. Niektóre kobiety stwierdzą zapewne, że kochający partner powinien wybrać tę najlepszą, a więc co najmniej z próbą 750. Wszystko zależy jednak od tego, jakimi środkami finansowymi dysponujemy (wyższa próba równa się większej cenie).

Najlepszym i najbardziej uniwersalnym wyborem będzie złoto 14-karatowe. Standardowa próba jest w tym przypadku synonimem dobrej jakości, która na pewno przetrwa długie lata.

Idealnie byłyby obrączki o stopie 750. Gwarantują świetną jakość i są wykonane z porządnego stopu.

Nie poleca się obrączek wykonanych ze złota z próbą 333. Są nietrwałe i mogą się połamać. Wprawdzie ich cena może zachęcać, ale niestety, mogą nie posłużyć na lata, a przecież obrączki właśnie po to są.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.07.2016.

