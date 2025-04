Obrączki ślubne to rodzaj biżuterii, który nowożeńcy zakładają sobie na serdeczny palec, co symbolizuje zawarcie małżeństwa. Obrączki powinny być nie tylko piękne, ale także wygodne, praktyczne i trwałe. Zobaczcie, jak uniknąć błędów przy wyborze obrączek i dokonać najlepszego wyboru.

Jeśli nie przywykliście do noszenia pierścionków czy sygnetów, może okazać się, że obrączki spowodują duży dyskomfort i trudno będzie wam się przyzwyczaić do nowej biżuterii. Ten problem szczególnie często pojawia się u mężczyzn, dlatego przy zakupie warto wziąć pod uwagę również wygodę, zamiast liczyć na to, że z czasem nieprzyjemne uczucie nacisku na palce minie.

Jaka próbę złota powinna mieć idealna obrączka?

Odpowiednia szerokość obrączek

W ofercie firm jubilerskich najpopularniejsze są obrączki mierzące od 3 do 5 milimetrów. Te cieńsze są wybierane przez pary, którym zależy na subtelnej, ale też wygodnej ozdobie. Na grubsze decydują się ci, którzy chcą, aby ich nowa pamiątka była bardziej widoczna. Kompromisem między szerokością a komfortem noszenia są zaś obrączki o szerokości 4 mm.

Zdobienia obrączek - inkrustowanie, grawerowanie, soczewkowanie

Efektowne wgłębienia, grawerowanie, inkrustowanie kamieniami szlachetnymiczy łączenie różnych kolorów złota to tylko niektóre z możliwości zdobienia obrączek, jakie oferują jubilerzy. Należy jednak pamiętać, że aby takie ozdoby były widoczne, biżuteria ślubna musi być odpowiednio gruba. Ozdobienie szyny pierścionka o grubości 3 mm jest oczywiście możliwe, ale nie będzie już tak efektowne. Wybór większej wysokości obrączki może zaś wiązać się z obniżeniem komfortu noszenia.

Grawerowane ozdoby z czasem zaczynają też się ścierać, szczególnie w przypadku grawera po zewnętrznej stronie, która jest bardziej narażona na uszkodzenia. Musicie więc mieć na uwadze, że jeśli się na nie zdecydujecie, po latach nie będą one wyglądać tak, jak w dniu zakupu.

Zdarzają się również zamówienia niestandardowe, takie jak na przykład wysadzana diamentami obrączka o grubości 1,5 mm. Wymagają one jednak szczególnej precyzji i są realizowane przez najlepszych jubilerów. Jeśli więc marzą wam się takie ślubne pamiątki, zamiast do popularnej jubilerskiej sieciówki udajcie się do firmy, w której zostaniecie potraktowani indywidualnie.

Ozdobne obrączki ślubne



Sprytną metodą łączenia eleganckich zdobień i wygody noszenia jest proces soczewkowania. Polega on na nadaniu biżuterii cylindrycznego kształtu. W ten sposób wewnętrzna strona obrączek staje się wypukła, dzięki czemu styka się z palcem na mniejszej powierzchni. Jest także optycznie węższa, nawet jeśli jej grubość wynosi 5 lub 6 mm. Jednocześnie jest odpowiednio wysoka, aby połączyć różne rodzaje złota lub dodać inne efektowne zdobienia. Musicie też pamiętać, że nie soczewkuje się obrączek wysadzanych diamentami, ponieważ w takim wypadku niemożliwe staje się osadzenie tych kamieni szlachetnych.

Jeśli jednak zależy wam na takiej diamentowej ozdobie, jubilerzy polecają wykorzystanie oprawy kanałowej. Tu również decyduje wasz komfort noszenia, ponieważ oprawa na tzw. łapki będzie wywierać nieprzyjemny nacisk na sąsiednie palce. Możecie również zdecydować się na osadzenie diamentów do połowy, od góry obrączki. Jest to o tyle wygodne, że w przyszłości, kiedy będzie trzeba zmienić jej rozmiar, jubiler z łatwością powiększy ją lub zmniejszy od dołu, bez ryzyka uszkodzenia całej misternej kompozycji.

Jaki stop złota wybrać?

Dlaczego różnice w cenie złotych obrączek mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych, skoro zostały wykonane z tego samego kruszcu? No właśnie, wcale nie jest on taki sam. Istnieje wiele stopów złota, a wśród biżuterii ślubnej najpopularniejsze są próby 333 i 585.Ta pierwsza jest zdecydowanie tańsza, oznacza jednak, że w takiej ozdobie jest zaledwie jedna trzecia czystego złota. Dlatego staje się ona bardziej podatna na uszkodzenia, odkształcenia i zarysowania, co jest bardzo ważne w przypadku pamiątek na całe życie.

Próba 585 zawiera 58,5% czystego złota (pozostałe składniki to metale utwardzające ten kruszec). Zapewnia obrączkom odpowiednią twardość, trwałość i bezpieczeństwo, dlatego to właśnie ona jest polecana przez najlepszych jubilerów. Najczystsze złoto oznacza się 24 karatami, jest ono jednak dość miękkie, dlatego nie poleca się go do tworzenia obrączek.

Aby obrączka nie uczulała

Badania dowodzą, że 20% procent społeczeństwa jest uczulonych na nikiel. Co ciekawe, alergia ta częściej występuje u kobiet – dotyczy nawet 42% z nich. To dlatego Unia Europejska wprowadziła bardzo surowe wytyczne dotyczące sprzedawania biżuterii zawierającej ten metal. Jeśli znajduje się on w użytym stopie, musi to być wyraźnie zaznaczone przez producenta.

- Jeżeli jednak nie wiecie, czy uczulenie na nikiel dotyczy również was, zamiast ryzykować nieprzyjemnymi objawami, wybierzcie bezpieczne i niealergizujące stopy złotego kruszcu. Unikajcie niklowego, a zamiast niego postawcie na złoto palladowe, które nie uczula, a zatem jest w pełni bezpieczne również dla alergików – radzi Paweł Jaworski, Prezes Zarządu Michelson Diamonds Global Sp. z o.o.

Obrączki z białego złota

Powłoka rodu po pewnym czasie ściera się z powierzchni złota. To całkowicie naturalny proces, któremu nie da się zapobiec. Można jednak przywrócić biżuterii jej śnieżnobiały odcień – w tym celu należy powtarzać proces rodowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku obrączek, jeśli mają one cieszyć oko i elegancko prezentować się przez wiele lat. Niektóre firmy jubilerskie oferują darmowe rodowanie zakupionej u nich biżuterii, dlatego przy jej wyborze warto zwrócić uwagę, czy taka usługa jest w pakiecie, czy będzie dodatkowo płatna.

Od tradycyjnego żółtego odcienia wolicie delikatne i przypominające platynę białe złoto? Musicie zatem pamiętać, że naturalnie ten kruszec jest bardzo żółty, przez co lekko słomkowy odcień jest widoczny nawet w przypadku niektórej białej biżuterii. Aby zmienić ją na śnieżnobiałą, należy ją rodować, czyli powlec innym metalem szlachetnym – rodem. - Jest on droższy od złota i platyny, ale właściwości, jakie posiada, są warte tej ceny. Nie wywołuje bowiem alergii, skutecznie izoluje nikiel i jest antybakteryjny. Cieniutka warstwa rodu zapewnia obrączkom efektowny, idealnie biały odcień oraz sprawia, że nie matowieją ani nie czernieją.

- Paweł Jaworski, Michelson Diamonds Global.

